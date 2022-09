Bij de term Software Asset Management haken de meeste organisaties direct af. Het is geen populair onderwerp en het is totaal niet sexy. Toch levert het veel organisaties geld op als de maximale waarde uit software gehaald wordt. Bij de IT-afdeling staat het niet hoog op de agenda, bij het management wel steeds vaker.

Software Asset Management

Uiteindelijk komt Software Asset Management neer op het maximale rendement halen uit IT-investeringen. Bij veel grote organisaties (46 procent wereldwijd, 58 procent in Nederland) zijn ze in de loop der jaren het overzicht verloren van alle softwarelicenties. Sommige licenties worden jaarlijks of per maand afgerekend. Andere zijn ooit eenmalig aangeschaft. Hoe het precies zit is helaas niet goed bijgehouden. Dan zijn er ook nog afdelingen binnen de organisatie die soms zelfstandig kiezen voor bepaalde applicaties. Hierdoor krijg je voor hetzelfde doel meer applicaties in een organisatie. Iets wat meer kosten en minder efficiëntie kan veroorzaken. Daarnaast brengt het risico’s met zich mee als hier geen goede bedrijfsprocessen voor zijn.

Door wel te investeren in Software Asset Management zijn veel voordelen te halen en kunnen risico’s worden beperkt.

In de eerste plaats kunnen kosten beter in kaart worden gebracht en kunnen besparingen worden gerealiseerd. In grote organisaties komt het geregeld voor dat er veel te veel licenties zijn afgenomen. Het komt ook geregeld voor dat er juist te weinig licenties zijn afgenomen. Als een leverancier daarachter komt, kan het bedrijf rekenen op een forse boete.

Daarnaast is het goed om een duidelijke softwarestrategie te ontwikkelen. Na te denken over welke software je als organisatie wilt gebruiken en je personeel hier ook actief in te betrekken. Het hebben van veel goede software zorgt niet direct voor een betere productiviteit. Dat is pas te realiseren als men de applicaties ook gaan gebruiken of op de goede manier gaan gebruiken. Vaak zijn er ook meerdere applicaties met hetzelfde doel, of het nou gaat om project management of een videobelapplicatie. Door hier lijn in te brengen kan je als organisatie veel efficiëntie behalen.

Tot slot, als er overzicht is van alle software die binnen een organisatie gebruikt wordt, is er minder shadow-IT en kan de aanwezige software ook tijdig gepatcht worden als er securityproblemen optreden.

We hebben deze Techzine Talks aflevering samen met Crayon opgenomen. Crayon deed recent onderzoek naar Software Asset Management en biedt op een blog de nodige informatie.

