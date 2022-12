Taal evolueert. Tegenwoordig weten zelfs de babyboomers wat een content management systeem (CMS) is. De meesten onder ons kunnen over ‘het CMS’ praten zonder uit te hoeven leggen wat het is en hoe het werkt.

Het gebruik van CMS-systemen gaat een stuk verder dan het plaatsen van blogs. De technologie wordt toegepast om software te ontwikkelen en data te beheren in verschillende industrieën en use cases.

Een van de populaire open-source technologieën in deze ruimte is Drupal. De tiende versie van het systeem is sinds kort beschikbaar. Het ontwikkelingsteam beschrijft de nieuwe release als een open-source platform voor digital experiences, met een focus op elke organisatie, van kleine non-profits tot grootbedrijven.

Nieuwe backend

De nieuwe functies van Drupal 10 beloven meer flexibiliteit en modulariteit voor developers en contentmakers. Het ontwikkelingsteam stelt dat Drupal 10 tools biedt om veelzijdige, gestructureerde content te bouwen voor dynamische webervaringen. De backend is gemoderniseerd en het platform lijkt klaar voor de toekomst.

“Drupal 10 bevat veel nieuwe functies die zowel developers als contentmakers aanspreken”, aldus Dries Buytaert, oprichter en project lead van Drupal. “Een sterkere developer-ervaring in combinatie met eenvoudigere contentbewerking maken de update belangrijk voor alle gebruikers.”

Om te weten te komen wat de markt van de nieuwe release vindt ging Techzine in gesprek met Scott Massey, Managing Director International Markets bij Pantheon. De technologie van Pantheon helpt marketeers en developers bij het bouwen, beheren en opschalen van websites die wereldwijd miljarden mensen bereiken.

“Het kostte me maar een paar minuten om te upgraden naar de Drupal 10 release candidate, dus ik kijk uit naar veel blije site-eigenaren”, aldus Massey. “We hebben updates altijd geassocieerd met het moeten herbouwen van websites. Het is sinds Drupal 8 steeds gemakkelijker geworden om te updaten, waardoor webteams honderden uren besparen. Daar hebben we het harde werk van de Drupal-gemeenschap aan te danken.”

Stijlen en thema’s

Massey suggereert dat de voortdurende verbetering en optimalisering van de Drupal core gunstig zullen zijn. Betere support voor CSS, Twig en thema’s in het algemeen moeten het makkelijker maken om het standaardthema van Drupal snel te veranderen en bewerken.

“Drupal 10 biedt bijvoorbeeld een nieuwe theme generator, waarmee gebruikers een eenvoudige PHP command vanaf hun terminal kunnen uitvoeren om een nieuw thema te genereren”, vertelt Massey. “Dit maakt thema’s beschikbaar voor zowel nieuwe websites als bestaande websites die reeds over een standaardstijl beschikken. Alles wordt een stuk makkelijker voor degenen onder ons die tegelijkertijd meerdere sites beheren en consistent proberen te houden.”

Naast Massey bespraken we de release met andere eindgebruikers, waaronder Mark West, engineering manager bij TPXimpact. West vertelde dat hij niet kan wachten om te werken met de nieuwe versies van PHP, Symfony en Javascript in Drupal 10. Gebruikers hopen dat de nieuwe programmeertalen het makkelijker maken om complexe websites te ontwikkelen.

Daarnaast zijn er veel verbeteringen voor beheerders en editors, waaronder een vernieuwde contentomgeving (CKEditor 5) en UX (Claro admin theme). Support voor toegankelijkheid en internationalisering wordt in de toekomst erg nuttig. De updates banen een weg naar een headless CMS met een API-first aanpak en betere GraphQL-ondersteuning.

Vaarwel, Internet Explorer

Wat zal volgens gebruikers het grootste verschil maken in de nieuwe versie? “Het verwijderen van ondersteuning voor Internet Explorer (IE) klinkt misschien niet als de grootste verandering, maar dit maakt tijd vrij om aan legacy-technologie te werken”, vervolgt Massey.

“Omdat Drupal 10 geen rekening hoeft te houden met IE zijn gebruikers minder tijd kwijt aan verouderde browsers. Sommige IE-versies hadden CSS-componenten die ronduit gebroken of ontoegankelijk waren. Drupal 10 kan die functies voortaan vrijuit implementeren.”

Drupal 10 wordt beschouwd als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van het CMS omdat de release sterk gericht is op de Open Web-filosofie. De aanpak houdt websites zo open en toegankelijk mogelijk. Dit is de mening van Alexandra García Domenech, manager CMS en PHP bij Hiberus Digital Business.

Zij stelt dat eerdere Drupal-versies meer gericht waren op het verbeteren van de ervaringen van developers, terwijl de nieuwe release een aantal geweldige functies biedt voor sitebouwers en contentmakers, waaronder de nieuwe CKEditor 5 en Project Browser. Deze nieuwe aanpak zorgt voor een aanzienlijk lagere instapdrempel voor niet-developers, waardoor veel meer gebruikers het platform kunnen gebruiken om hun volgende site te bouwen.

Verbeterpunten

Zijn er dan nog dingen die ontbreken in de nieuwe release? “Ik zou willen dat een beginnende gebruiker vanaf het begin meer keuzes heeft voor het uiterlijk van zijn site”, aldus Massey.

“De theme marketplace is ondoorgrondelijk geworden. Dat is een drempel voor organisaties die voor Drupal kiezen voor een proof of concept of kleine website. Ik hoop dat de projectbrowser het voor nieuwkomers gemakkelijker maakt om eerst een site in de lucht te krijgen, en pas daarna langzaamaan de geweldige mogelijkheden te ontdekken.”

Voor hem blijft Drupal een van de krachtigste tools voor organisaties. Niet vanwege bepaalde nieuwe functies (die zijn allemaal goed en wel), maar vanwege het core data-model. “De bestemming is belangrijker dan de reis”, zegt Massey tot slot. Hij doelt op het feit dat sommige Drupal-implementaties bedrijven helpen om hun organisatiestructuur, data, inhoud en dynamiek beter te begrijpen.

Drupal 10 is een onverwacht bijproduct van een zorgvuldige heroverweging van het CMS. De technologie is vandaag de dag een spil voor de interne en externe communicatie van mensen.

