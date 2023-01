Liquidware is een specialist in de wereld van de digitale werkplek. Of je nou gestandaardiseerd bent op Citrix, VMware of Azure Virtual Desktop (AVD, voormalig WVD) of fysiek: Liquidware kan die omgeving naar een hoger niveau tillen met zijn oplossingen. In totaal beschikt Liquidware over drie oplossingen, waarvan FlexApp (app layering) de meest populaire is. De andere oplossingen zijn gericht op gebruikersbeheer (ProfileUnity) en het monitoren van de gebruikservaring (Stratusphere UX).

Voor dit artikel spraken we met Morteza Esteki. Hij werd in 2016 de eerste Europese werknemer van Liquidware, met de taak om het bedrijf ook in Europa op de kaart te zetten. Inmiddels werken er zo’n 100 mensen bij Liquidware wereldwijd en zijn de groeiambities vele malen groter. Liquidware investeert vooral in innovatie, wat ook blijkt uit het personeelsbestand. De helft is verantwoordelijk voor R&D.

Liquidware biedt momenteel drie oplossingen, met allemaal een andere focus. De oplossingen zijn los verkrijgbaar, maar ook in een combinatie of suite. Liquidware richt zich hierbij vooral op grote enterprise bedrijven.

Liquidware FlexApp – Application layering

De reden dat veel klanten in zee gaan met Liquidware is vanwege FlexApp, een application layering oplossing. Van oudsher gebruiken veel organisaties App-V voor het managen van applicaties. App-V wordt echter niet langer ontwikkeld en is wat men noemt end-of-life. Microsoft werkt aan een opvolger die voorlopig nog niet aan de wensen voldoet. FlexApp van Liquidware is hiervoor een goed alternatief. Ook Microsoft adviseert klanten nu om gebruik te maken van FlexApp, aldus Liquidware. De adoptie en groei van Azure Virtual Desktop gaat gewoon door en sommige grote klanten zoeken een alternatief.

Voor diegenen die niet bekend zijn met application layering: met FlexApp wordt een applicatie in een aparte laag verpakt die bovenop het besturingssysteem van de virtuele werkplek kan draaien. De applicatie wordt aan de gebruiker geleverd wanneer hij of zij deze nodig heeft. De applicatie wordt dus niet op elke werkplek geïnstalleerd. Dit heeft een aantal voordelen.

Door Application Layering te gebruiken hoeven je applicaties niet deel uit te maken van de golden image, maar kunnen ze los aan medewerkers worden geleverd. Je hoeft applicaties dus niet aan alle medewerkers aan te bieden en dat resulteert in lagere licentiekosten. Ook is het eenvoudiger om een applicatie bij te werken naar de nieuwste versie. Het is een kwestie van de laag met de applicatie updaten met de nieuwste versie. Tot slot is het goed om te vermelden dat de applicaties die gelayerd zijn met FlexApp ook offline beschikbaar zijn, in tegenstelling tot virtualisatietechnieken. Daarbij hadden applicaties altijd een internetverbinding nodig.

Toch zegt Esteki dat de oude manier niet helemaal kan worden uitgebannen. Het advies van Liquidware is om applicaties die echt dagelijks door vrijwel iedereen (meer dan 90 procent) gebruikt worden, gewoon op te nemen in de golden image en van daaruit te updaten. Je moet hierbij denken aan applicaties als Word, Excel, Outlook en Slack. De rest kan je wel aanbieden via FlexApp en kan ook snel worden geleverd zonder grote legacy, aldus Esteki. Eigenlijk kan je op drie manieren applicaties aanbieden: bij het opstarten, bij het inloggen of on-demand bij het aanklikken van een icoontje.

ProfileUnity – User Environment Management

Met ProfileUnity, de User Environment Management-oplossing van Liquidware, kan het bedrijf een dynamische en context-aware werkplek bieden. Hierdoor achtervolgt je werkplek je min of meer. Al je data, bedrijfsinstellingen en persoonlijke instellingen worden in je profiel opgeslagen. Je profiel wordt ingeladen zodra je op je persoonlijke werkplek inlogt. Hierdoor beschik je op elke locatie over dezelfde werkplek, tot zover dat is toegestaan. Als je bijvoorbeeld een bepaalde applicatie wel op kantoor mag gebruiken maar niet thuis, dan zal je die thuis niet zien. Dit hoeft overigens niet per se voor een locatie te gelden, ook bepaalde apparaten kunnen worden uitgesloten. In totaal zijn er meer dan 300 combinaties van contextvariabelen die kunnen worden toegepast om te bepalen of iets wel of niet mag.

Het mooie aan ProfileUnity is volgens Esteki dat de oplossing platform agnostisch en cloud-ready is. ProfileUnity wordt door veel organisaties gebruikt in de ‘moderne werkplek’ of op de werkplek die met Intune gemanaged wordt.

Digital Experience monitoring met Stratusphere UX

Met Covid-19 en het vele thuiswerken zijn er ook nieuwe uitdagingen ontstaan, zoals de enorm lastige taak om te achterhalen waarom een medewerker zo’n slechte ervaring heeft als hij thuiswerkt. De IT-afdeling moet die reden boven tafel zien te krijgen, zonder dat het weet hoe zo’n thuisnetwerk eruitziet. Daarnaast kunnen problemen ook breder zijn, bijvoorbeeld een laptop die niet krachtig genoeg is of een probleem met het beleid en de policies die bij het inloggen worden toegepast.

Liquidware heeft een oplossing ontwikkeld om die gebruikerservaring van je medewerkers in kaart te brengen. Door op alle platformen een agent te installeren kunnen problemen sneller worden gedetecteerd. Zo is te ontdekken waar de slechte prestaties of gebruikerservaring door komen. Het is een zeer uitgebreide oplossing die veel informatie kan leveren richting de IT-beheerder.

Een eenvoudige test is bijvoorbeeld de snelheid van de internetverbinding. Stratusphere UX kan bijvoorbeeld de verbinding met de router meten. Het kan zelfs op basis van het wifi-signaal de afstand inschatten tot het access point. Hiermee kan worden geconcludeerd of er een extra router of repeater nodig is. De hardware van de laptop, het CPU-gebruik en het geheugengebruik van applicaties zijn ook eenvoudig inzichtelijk te maken. Verder kan bij het inloggen exact worden gediagnosticeerd welke applicaties er allemaal worden opgestart, welke policies worden uitgevoerd en waar het mogelijk vervolgens misgaat. Ook de benodigde tijd voor elke inlogstap is bijvoorbeeld cruciaal voor een goede analyse.

Met Stratusphere UX kan je snel de gebruikersomgeving in kaart brengen en de oorzaak van problemen detecteren. Als IT-afdeling kan je tegenwoordig niet altijd ter plaatse komen. Naast Windows, ondersteunt Stratusphere UX ook Linux en Mac.

Oplossingen Liquidware zijn individueel niet uniek, maar als Suite enorm krachtig

In de markt van end-user computing zijn veel oplossingen te vinden. Daarin is Liquidware niet alleen. Wat het wel heeft is een goede samenstelling van oplossingen om end-user computing naar een hoger niveau te tillen. Wat ons betreft is FlexApp het kroonjuweel van Liquidware. Dit is een oplossing die ook meer te bieden heeft dan de concurrentie. Daarnaast helpt Microsoft mee om van FlexApp een succes te maken, doordat het App-V de nek om heeft gedraaid.

Liquidware is momenteel nog een bescheiden organisatie, het heeft zo’n 100 mensen in dienst. Wel groeit het bedrijf erg snel. Esteki laat weten dat Liquidware in de Verenigde Staten ook veel succes heeft bij de Amerikaanse overheid. Vrijwel alle drie letterige overheidsdiensten en opsporingsdiensten gebruiken Liquidware. In Europa krijgt Liquidware vooral voor aan de grond in het bedrijfsleven, al lijkt het een kwestie van tijd tot ook hier de overheden FlexApp gaan ontdekken.