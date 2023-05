Een zeer dominant thema op de Sapphire 2023-conferentie van SAP is zonder meer AI. Door kunstmatige intelligentie toe te voegen aan de software moeten bedrijfsprocessen weer wat beter lopen. Vooral SAP Business AI zal hieraan bijdragen, met als doel bedrijven toekomstbestendig te maken.

Voor SAP en eigenlijk iedere andere softwareleverancier waren eind 2022 en begin 2023 door de introductie van ChatGPT de maanden waar menig IT’er op gerekend had. Al jaren zorgde AI voor innovatie en was het zeer nuttig binnen software, maar een stap voor grotere adoptie onder het brede publiek en meer werknemers zou nog komen. Met de release van ChatGPT werd de grote stap eindelijk gezet; de adoptie accelereerde, waar softwareleveranciers op inspeelden met nieuwe oplossingen.

“We zijn ons zeer bewust van de centrale rol die Artificial Intelligence zal spelen, terwijl we onze klanten helpen hun bedrijven toekomstbestendig te maken. We staan aan het begin van een golf technologische verandering. Bij SAP focussen we op het embedden van AI in onze oplossingen, waarbij we baanbrekende technologie combineren met onze unieke industrie- en procesexpertise om te verzekeren dat onze oplossingen klanten helpen bij het oplossen van hun meest dringende problemen. Klanten kunnen het ook met vertrouwen deployen, aangezien het verantwoordelijk is gebouwd”, deelt Chief Communications Officer Oliver Roll met ons voor het begin van de keynote.

Business AI neemt centrale rol in

De huidige innovaties op AI-vlak bouwen voort op de eerdere inspanningen van SAP rond AI. Een aantal jaar geleden kwamen deze nog onder de SAP Leonardo-vlag te hangen, nu schuift de softwareleverancier de innovaties onder SAP Business AI. Voor ERP zal deze kunstmatige intelligentie betekenen dat de visibility, performance en resultaten moeten verbeteren.

Zo zal Business AI finance-experts helpen bij het beheren van kosten en het reduceren van risico’s. SAP noemt als voorbeeld het identificeren van en reageren op veranderingen in klantsentiment. Hiervoor komt de feature intelligent collections per direct naar ERP-systeem S/4HANA Cloud. De functie zal helpen bij het voorspellen van late betalingen door een klant. Daarnaast assisteert intelligent collections bij het prioriteren van welke klanten een follow-up nodig hebben.

Voor salesteams voegt Business AI de feature sales order auto-completion toe aan S/4HANA Cloud. Hiermee kunnen verkoopmedewerkers AI inzetten om complexe orderdocumenten automatisch af te maken. Het moet handmatig werk van de verkoper besparen, terwijl het op papier ook fouten kan voorkomen. SAP ziet ook sneller orders verwerken als voordeel, simpelweg omdat technologie nu werk overneemt. De functionaliteit zal later dit jaar naar de ERP-oplossingen komen.

Anderzijds moet Business AI ervoor zorgen dat bedrijven een weerbaardere supply chain realiseren. De AI kan namelijk voorspellen dat de vraag naar producten en diensten erg snel verandert. Bedrijven kunnen zich dan beter voorbereiden en reageren op de veranderingen. Extended Warehouse Management zal hiervoor de beschikking krijgen over intelligent slotting. Deze feature suggereert met behulp van AI hoe het warehouse en de bevoorradingsprocessen te optimaliseren. De AI kan dit doen door te kijken naar karakteristieken, vraag een voorspellingen.

Een eveneens wat toegespitstere functionaliteit is het toepassen van generatieve AI in Transportation Management. Het richt zich op bedrijven in de automotive- en manufacturingsectoren, met als doel de accuraatheid van orderlevering te verbeteren. De combinatie van de generatieve AI met documentprocessing zal handmatige controles van goederenontvangsten en leverbonnen automatiseren.

Business AI stuk gaat verder na onderstaand kader

Generatieve AI in samenwerking met Microsoft Tijdens de keynote heeft SAP ook aangekondigd te gaan samenwerken met Microsoft rond generatieve AI. De partijen hebben gewerkt aan een integratie van SAP SuccessFactors met Microsoft 365 Copilot en Copilot in Viva Learning. De HCM-software kan voortaan meer gebruikmaken van AI om het werven en behouden van personeel te verbeteren. Tegelijkertijd kan de AI ondersteunen bij het trainen van medewerkers. Een demo laat ook zien wat dit voor een HR-medewerker kan betekenen. Als een vacature uit wordt gezet, dan kan generatieve AI de tekst lezen en verbeteringen voorstellen. Het is eveneens mogelijk voor de HR-medewerker om AI te vragen wat voor vragen er tijdens een sollicitatiegesprek gesteld moeten worden, met inachtneming van de informatie uit de vacatureomschrijving. SAP spreekt de ambitie uit dat het de eerste stap is van generatieve AI in zijn softwareoplossingen. Thomas Saueressig, head of Product Engineering, noemt de mogelijkheid om in de toekomst generatieve AI in te zetten voor personeelsbeheer, personeelsplanning en financeplanning.

Support voor S/4HANA Cloud

Bovenstaande features zijn vooral op maat gemaakt om specifieke beroepsgroepen te ondersteunen. Er is echter ook aandacht voor het verbeteren van de algemene ervaring van SAP-gebruikers. Built-In Support richt zich in principe op iedere gebruiker die met een probleem te maken krijgt. Zij kunnen het probleem melden zonder de pagina te verlaten en kunnen op AI rekenen om problemen aan te pakken voordat ze gebeuren.

Built-In Support zal uiterlijk juli beschikbaar zijn in S/4HANA Cloud, public edition. SAP wil het wel breder beschikbaar maken, zodat meer gebruikers kunnen profiteren van de op maat gemaakte proactieve supportcontent in de SAP-systemen. “Gebruikers zullen ingelicht worden over kritieke productproblemen die anderen mogelijk ervaren. Live aanbevelingen, geleverd door SAP-supportteams en versterkt door geavanceerde AI-algoritmes, bieden klanten een reeks kritieke supportkennisdocumenten gemaakt voor ieder scherm van het product om troubleshooting-inspanningen te minimaliseren”, legt SAP uit over de ambities.

Intuïtievere en productievere procurement-processen

Veel bedrijven die op SAP vertrouwen gebruiken doorgaans een ERP-pakket van de leverancier, maar ook een additionele procurmenet-oplossing is populair. Daarom richt een groot deel van Business AI zich ook op de spend management-oplossingen van SAP en het Business Network. Dit met als doel procurement-professionals te ondersteunen bij een veranderende markt, het betrekken van leveranciers, het selecteren van goederen en diensten en het handhaven van compliance.

De intelligent invoice conversion-functie is daar een goed voorbeeld van, door het voor procurement-teams eenvoudiger te maken nieuwe leveranciers te onboarden. Intelligent invoice conversions haalt informatie uit een leveranciersfactuur op. Daarna voegt het de data automatisch toe aan de betreffende velden in het SAP-systeem.

Ook belooft de buying 360-functie in SAP Ariba Buying te helpen bij het vereenvoudigen van procurement-processen. De softwareleverancier omschrijft het als een mogelijkheid om “inkopen voorspelbaarder, gepersonaliseerder en duurzamer te maken”. Buying 360 zal ook in S/4HANA Cloud, public edition werken, zodat meer mensen binnen de organisatie betrokken kunnen raken in aankoopprocessen.

Sectorspecifieke innovaties

Al met al blijft de gemene deler van de aankondigingen dat ze zich met name richten op een specifieke sector of beroepsgroep. Dat is ook in lijn met de filosofie van SAP, om software op maat te maken voor sectoren. Zo kunnen retailers uitkijken naar SAP Predictive Replenishment, dat automatisch berekeningen kan maken en orders kan plaatsen. Het moet de bevoorrading op peil houden en kosten beheersbaar, terwijl ook de beschikbaarheid van producten voldoende moet zijn.

Waar we dit ook wat meer in terugzien is het toevoegen van Business AI aan de Customer Experience-oplossingen. Sales-, commerce- en services-teams kunnen de AI inzetten om lead- en klantvoorspellingsscores te genereren gebaseerd op gedragsinformatie. Aan de andere kant kan de ervaring van de klant op termijn persoonlijker worden, dankzij de SAP Digital Assistant in SAP Start. Deze applicatie bevindt zich nog in een vroege alpha-fase, maar zal bij brede beschikbaarheid verkoop- en supportteams inzichten bieden. Ondertussen krijgen ze aanbevelingen en content op maat gemaakt voor de klant.

Techzine is deze week aanwezig op Sapphire 2023. Mochten we van SAP nog meer interessante informatie ontvangen over AI, dan updaten we dit artikel.