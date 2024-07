IFS streeft naar nieuwe hoogten onder leiding Mark Moffat

Aan ambities geen gebrek bij de dit jaar aangestelde CEO van IFS, Mark Moffat. Hij ziet een gouden toekomst voor zich. Onder zijn leiding moet het merk uitgroeien tot een dominante speler in Asset & Service Management. Alleen al bij het horen van dit type software, moet de wereld straks haast exclusief aan IFS denken. In gesprek met Techzine duidt Moffat de groeiplannen van IFS.

Het doel van Moffat is om bepaalde werkzaamheden en functierollen in de toekomst automatisch te associëren met IFS. Net zoals nu bij het beheer van verkoopprocessen automatisch aan Salesforce gedacht wordt en bij HR-werkzaamheden aan Workday, zal Asset & Service Management straks idealiter automatisch gekoppeld worden aan IFS. Het bedrijf timmert al aardig aan de weg om die positie te bereiken, ziet Moffat, maar in 2028 moet het doel daadwerkelijk bereikt zijn.

In principe zou dat een behoorlijke prestatie zijn, zeker ook gezien het feit dat IFS inmiddels 40 jaar meedraait. Toch is de productbenadering de afgelopen jaren fors aan het veranderen, waardoor andere ambities gesteld kunnen worden. Met de lancering van IFS Cloud in 2021 werd een basis gelegd om een van de grootste transformaties uit de historie te ondergaan. Deze architectuur maakt de verschillende typen software meer als componenten afneembaar.

Zo kunnen klanten die ERP afnemen, de softwarediscipline waar IFS aanvankelijk naam in maakte, gewoon gebruik blijven maken van de oplossing. Ondertussen opent het de deur om de andere IFS Cloud-componenten Field Service Management (FSM) en Enterprise Asset Management (EAM) steviger te positioneren. Juist die twee softwarepakketten zijn de speerpunten voor de groeistrategie en manieren voor IFS om zich te onderscheiden op de markt.

Tip: IFS ziet “geen bovengrens” voor groei in FSM; AI speelt cruciale rol

Klant centraal zetten

De ambitie van Moffat om met IFS verder naam te maken binnen deze twee softwaredisciplines, komt niet uit de lucht vallen. Samen met voorganger Darren Roos, die inmiddels de positie vervult van voorzitter van de Raad van Bestuur, ontwikkelde hij voor zijn benoeming tot CEO een strategie. Daarmee ging IFS zich erop richten om de focus op de klant verder te intensiveren. Voordeel hierin kan zijn dat Moffat zelf tot voor zijn benoeming actief was als Chief Customer Officer van IFS. Nu hij een hogere positie binnen het bedrijf heeft, kan hij nog meer zitten op klantgericht werken.

Bij de aanstelling als CEO stelde Moffat zichzelf zodoende direct het doel om in zijn eerste 100 dagen 100 klanten te bezoeken. Die periode heeft hij inmiddels succesvol afgerond. De CEO ziet de gesprekken als kans om te begrijpen hoe IFS met software kan bijdragen aan het succes van de klant. Door in kaart te brengen waar de behoeften en uitdagingen van bedrijven liggen, kan IFS daarop inspelen door oplossingen aan te passen.

Moffat geeft aan dat IFS de klant nauwkeurig moet begrijpen. Dat geldt voor zowel zijn klantgesprekken als die van zijn collega’s. “Het is een kans voor mij en de anderen om te luisteren naar wat de klant goed vindt. En wat ze ons vertellen zijn ook de uitdagingen. Want laten we eerlijk zijn: wat we doen is niet altijd gemakkelijk”, aldus de CEO.

Startpunt is goed, nu verder uitbouwen

Alle gesprekken met klanten hebben ertoe geleid dat FSM en EAM hogen ogen moeten gooien voor IFS, terwijl verwante software ook binnen het cloudplatform aangeboden wordt. FSM en EAM kunnen binnen de IFS Cloud gezien worden als gerelateerde producten. Beide softwareoplossingen zijn gericht op het beheren en optimaliseren van fysieke assets en de bijbehorende werkprocessen van een organisatie. Neem je die allebei af en werken ze nou samen, dan bevordert dat in theorie de gebruiksvriendelijkheid behoorlijk. Ze komen ook steeds meer samen, waardoor we in het begin van dit artikel ook over Asset & Service Management praten.

Als IFS een dominante speler wil worden in zowel FSM als EAM en we zien ze los van elkaar, dan zal voor beide types een andere weg bewandeld moeten worden. Op FSM-vlak is de winratio bij geïnteresseerde bedrijven die een aanbestedingsproces starten ook groot, begrijpen we van Moffat. Daar heeft IFS inmiddels naam en faam, onder meer met een erkenning via de toppositionering in de Gartner Magic Quadrant voor Field Service Management.

Op EAM vlak is er nog progressie te boeken. Daar zijn zeer dominante spelers SAP en IBM actief. Toch zit er op dit vlak volop groei in, merken we aan de woorden van Moffat. Er wordt zelfs met recente cijfers van Gartner geclaimd dat IFS het grootste marktaandeel op EAM-gebied heeft. Nipt met 0,1 procent verslaat het bedrijf IBM, wel te verstaan. Hoewel de strategie daar goed uitpakt, moet IFS voor een eventuele absolute leiderspositie nog wel meer marktaandeel realiseren.

Toekomstgerichte groeistrategie

Naast dat Moffat de klantfocus belangrijk vindt, ziet hij wat andere opties om het merk IFS uit te bouwen. Zo groeit de rol van partners binnen IFS. Vijf jaar geleden was het aantal partners nog zeer beperkt, nu ligt het aantal op zo’n 400. “Onze partners investeren in IFS en ontwikkelen innovatieve oplossingen die onze klanten ten goede komen”, aldus Moffat. Deze samenwerkingen leiden tot meer opties om de implementaties te optimaliseren en de software aan te passen aan specifieke behoeften van een bedrijf.

Moffat ziet dat IFS tegelijkertijd op partnervlak nog werk te verzetten heeft. IFS wint met regelmaat aanbestedingen van multinationals. Om die beter bij te kunnen staan, zijn partners nodig die eveneens wereldwijd actief zijn. “Dat wordt een volgende fase voor ons, het ontwikkelen van meer grote partnerrelaties”, voorziet de CEO van IFS. Daarmee zijn er meerdere aanknopingspunten om onder het bewind van Moffat daadwerkelijk nieuwe hoogten te bereiken.

Tip: IFS tast diep in de buidel voor aankoop van AIPM-softwareleverancier Copperleaf