Service management-oplossing IFS assyst is een jaar lang gratis beschikbaar voor nieuwe klanten. Organisaties die voor november 2023 een driejarige licentie afnemen krijgen het eerste jaar cadeau.

IFS maakte de actie bekend tijdens IFS Unleashed, een recente conferentie. Nieuwe gebruikers van IFS assyst komen in aanmerking voor een gratis licentie van een jaar.

De actie heeft een aantal voorwaarden. Allereerst moet een klant een driejarige licentie inkopen. Het eerste jaar is gratis, maar voor de resterende periode geldt het normale tarief. Ten tweede moet de klant minstens 1.000 medewerkers in dienst hebben. Kleinere organisaties vallen buiten de boot.

Ten derde moet de klant nieuw zijn. Organisaties die reeds met IFS assyst werken komen niet in aanmerking. Tot slot moet de klant voor november 2023 een licentie afnemen. Vanaf dat moment verloopt de actie. Hosting wordt niet inbegrepen. De software is gratis toegankelijk, maar de operationele kosten blijven staan.

IFS assyst

IFS assyst combineert enterprise service management (ESM), IT service management (ITSM) en IT operations management (ITOM). De oplossing is gebouwd op de technologie van Axios Assyst, een bedrijf dat IFS in 2021 overnam. IFS assyst monitort, automatiseert en optimaliseert de onderdelen van een dienstverlening.

Dienstverleners gebruiken de oplossing om structuur aan te brengen in de bedrijfsvoering. IFS assyst maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een dienst in delen te splitsen, de vooruitgang te volgen en ruimte voor verbetering te vinden. Daarnaast kunnen klantenvragen in een centraal systeem worden ontvangen en verwerkt.

IFS vernieuwt de oplossing regelmatig. IFS Cloud 22R2, de meest recente versie van het cloudplatform van IFS, bevat een aantal nieuwe functies voor IFS assyst.

