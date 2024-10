Wake-up call: Innovatie versnelt, maar organisaties haken qua kennis af

De IT-industrie innoveert steeds sneller, maar organisaties kunnen het simpelweg niet bijbenen. Vanuit het management wil men van alles, maar de kennis ontbreekt. De teams die zijn samengesteld om innovatie te brengen missen belangrijke persona’s en kennis, waardoor innovatie vaker vertraagt dan versnelt. Met een kennisachterstand worden regelmatig slechte keuzes gemaakt en verkeerde investeringen gedaan. Dat moet anders, tijd voor een wake-up call.

We hebben de laatste tijd weer de nodige onderzoeken voorbij zien komen van gerenommeerde partijen. Volgens een onderzoek van ServiceNow vinden Nederlandse bedrijven dat ze het goed doen qua AI-kennis op de werkvloer. Nederland zou het hoogst scoren van heel EMEA. Uit een vergelijkbaar onderzoek van EY, blijkt dat Nederland juist achterblijft op andere EU-landen. Er zouden in Nederland nogal veel restricties zijn.

Uit gesprekken met diverse leveranciers en klanten blijkt dat veel Nederlandse organisaties AI-ambities hebben. Vanuit het management wordt daar ook op aangestuurd, want die zijn fan van ChatGPT en dat zou kansen moeten bieden om efficiënter te werken. Feit is echter dat veel organisaties AI-projectteams hebben die het verschil niet weten tussen een large language model, machine learning, deep learning en een algoritme.

Diezelfde mensen zijn echter wel verantwoordelijk om binnen een organisatie de kar te trekken qua innovatie. Vaak missen er essentiële rollen binnen projectteams om tot een goed einde te komen.

Ook op het gebied van cybersecurity gaat er nog heel veel mis. Binnen IT-teams zijn enorm veel voorkeuren voor puntoplossingen, terwijl een goede cybersecurity strategie tegenwoordig uitgaat van een centraal securityplatform waar meerdere security-oplossingen mee overweg kunnen. Waar nodig aangevuld met een puntoplossing. De verschillende soorten securityoplossingen is echter enorm en veel securityprofessionals hebben moeite ze uit elkaar te houden.

Innovatie is goed, maar kennis over innovatie is minstens zo belangrijk. Organisaties moeten investeren in goede partners, scholing en bredere projectteams die over meer kennis beschikken. Alleen op die manier kan innovatie ook slagen. We horen steeds vaker verhalen over projecten waarin miljoenen euro’s zijn verbrand zonder enige ROI. Dat is jammer, want er is genoeg mooie innovatie. Dit en meer in deze Techzine Talks.

