SAP heeft GROW with SAP aangekondigd, een pakket dat middelgrote bedrijven moet helpen bij de adoptie van cloud ERP.

“SAP’s ERP-aanbod biedt ’s werelds toonaangevende bedrijven al geruime tijd end-to-end transparantie over de business. Met GROW with SAP tillen we dit naar een hoger niveau voor middelgrote bedrijven, met een op maat gemaakt aanbod dat hen helpt hun bedrijf te laten groeien”, legt SAP-CEO Christian Klein uit. “GROW with SAP biedt de flexibiliteit en innovatie die middelgrote bedrijven niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst voor hun succes nodig hebben.”

Onderdelen GROW with SAP

Voor die ondersteuning wijst SAP ten eerste op zijn tientallen jaren ervaring in verschillende sectoren, waardoor het industrie-specifieke processen kon definiëren. GROW with SAP biedt zodoende voorgeconfigureerde best practices die middelgrote bedrijven direct moeten kunnen inzetten. Dit volgens het fit-to-standard principe, waarbij de best practices uit de betreffende sectoren gebruikt wordt voor de processen en een clean-core gehanteerd wordt.

Hiervoor zet SAP de S/4HANA Cloud, public edition in. Dit cloud ERP-pakket moet de garantie bieden dat bedrijven kunnen opschalen “om zelfs de meest uitgebreide productlijnen, complex serviceaanbod en ambitieuze duurzaamheidsdoelen te ondersteunen.”

Tip: SAP Datasphere maakt toegang tot data eenvoudiger

Onder de bundel GROW with SAP vallen ook “accelerated adoption services, een globale community experts en gratis leermiddelen, wat klanten helpt live te gaan in slechts vier weken”.

Daarnaast is er ondersteuning van het SAP Business Technology Platform. Hiermee kunnen bedrijven hun eigen processen definiëren, om de software uit te breiden. De ERP-leverancier haalt hiervoor SAP Build aan, het low-code platform dat eind vorig jaar aangekondigd werd. Hiermee kunnen gebruikers apps bouwen, processen automatiseren en business sites ontwerpen. In onze podcast Techzine Talks gingen we onlangs nog in gesprek met SAP over Build. Je kunt het gesprek hieronder luisteren voor meer informatie.

Bundel naast RISE with SAP

GROW with SAP is een nieuwe bundel die naast RISE with SAP zal bestaan. RISE with SAP verscheen begin 2021 en heeft tot nu toe menig grote enterprise organisatie ondersteund. GROW with SAP positioneert zich dus meer als de bundel voor middelgrote bedrijven.