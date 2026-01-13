Slack vernieuwt Slackbot: De strijd om de zakelijke AI-assistent is begonnen

Slack heeft zijn Slackbot vernieuwd en deze gaat vanaf nu fungeren als een zakelijke AI-assistent die geïntegreerd is in veel zakelijke processen waar gebruikers dagelijks mee te maken hebben. Het is een volgende stap voor Slackbot, maar zeker niet de laatste.

De ontwikkeling van AI gaat ook dit jaar in een rap tempo door. Dit jaar gaan we steeds meer zakelijke AI-assistenten zien die je direct ondersteunen in dagelijke processen. Je denkt nu wellicht: ik heb toch al Copilot, ChatGPT of Claude? Maar het keyword voor de nieuwe AI-assistenten is integratie.

De nieuwe generatie zakelijke AI-assistenten

Het idee achter de nieuwe generatie zakelijke AI-assistenten is dat ze integreren met een veelvoud aan applicaties, waardoor ze meer werk uit handen kunnen nemen. Je kan Slackbot zien als je persoonlijke assistent die exact dezelfde rechten heeft als jij. Slackbot kan binnen Slack dus alle berichten zien in je DM’s en kanalen waar je lid van bent. Ook heeft deze toegang tot data waar jij ook toegang toe hebt. Als Google Calendar of Outlook gekoppeld zijn op organisatieniveau aan Slack, heeft de Slackbot ook toegang tot jouw agenda en die van je collega’s. Slack heeft een aantal native integraties gebouwd voor Slackbot, hieronder vallen Google Calendar/Outlook en Salesforce.

Volgens Slack is de nieuwe Slackbot ook anders gebouwd. Zeker als je als organisatie Slack intensief gebruikt voor werk, projecten en overleg met collega’s. Door al die data als context aan te bieden aan Slackbot weet de bot alles over je werk, waar je mee bezig bent, wat je nog moet doen en wat je mogelijk bent vergeten. Hierdoor kun je sneller en efficiënter werken.

Wat betekent dat in de praktijk:

Je hebt voor je vakantie een overleg gehad over budgetrondes en investeringen, toen heb je met een aantal collega’s beslissingen genomen. Na je vakantie weet je echter niet meer exact wat er besloten is. Met één vraag aan Slackbot kan hij je binnen een paar seconden exact vertellen wat er besloten is en welke vragen er mogelijk nog open staan. Voorheen moest je met de hand op zoek in de gesprekshistorie.

Je zit in een projectteam met vijf collega’s en je moet volgende week een meeting organiseren waar iedereen bij aanwezig moet zijn. Je kan Slackbot inzetten om een datum te prikken, Slackbot heeft toegang tot alle agenda’s en kan binnen een paar seconden enkele data voorstellen waarop dit mogelijk is.

Ook voor het analyseren van documenten, het voorbereiden van gesprekken met collega’s, het opstellen van rapporten voor managers over de voortgang van een project: met een simpele vraag kan Slackbot alle informatie en context uit Slack halen die hiervoor nodig is.

Dit is het begin, de focus moet nog naar integraties en MCP

Slackbot laat eigenlijk pas een tipje van de sluier zien wat echt mogelijk is. Vooral als je klant bent bij Salesforce en meerdere van hun oplossingen gebruikt. Slackbot heeft dan namelijk ook toegang tot CRM, Sales en Service data waar de Slack-gebruiker ook toegang toe heeft. Je kan dus ook vragen stellen over klanten of Slackbot een gesprek met een klant laten voorbereiden op basis van recente orders en service-vragen.

Tijdens een call met Salesforce lieten ze ons weten dat Slackbot in de nabije toekomst ondersteuning zal krijgen voor MCP, het Model Context Protocol. Dat betekent dat Slackbot vanaf dat moment ook zal kunnen communiceren met andere MCP-servers en agents en veel meer data tot zijn beschikking krijgt, maar ook via MCP acties kan uitvoeren. Als je gebruikmaakt van een third-party CRM of ERP-oplossing met MCP-server kan die straks eenvoudiger worden geïntegreerd. Het is nog even wachten tot MCP beschikbaar komt. Dat geldt overigens ook voor acties die Slackbot kan uitvoeren, zo kan Slackbot op dit moment wel agenda’s lezen, maar geen afspraak inplannen.

Waar is Mulesoft?

Salesforce heeft ook MuleSoft in zijn portfolio, een iPaaS-platform, die kunnen de technologie leveren om snel veel acties en data beschikbaar te maken aan Slackbot van derde partijen. Ook al stelt Slack MCP-ondersteuning te gaan bieden. Mulesoft links laten liggen zou een grote fout zijn. Niet alle applicaties zullen op korte termijn MCP gaan ondersteunen. Daar kan je met Mulesoft het verschil maken, we zien bij andere SaaS-platformen dat ze heel snel tools en data kunnen toevoegen door bijvoorbeeld Pipedream te gebruiken, een veel kleinere concurrent van Mulesoft.

Tot slot is Slackbot op dit moment volledig gericht op interne data, we denken dat met de juiste guardrails, een Perplexity integratie ook waardevol kan zijn. Daarmee komt ook externe data beschikbaar die heel bruikbaar kan zijn.

Het is natuurlijk een kwestie van tijd tot we meer gaan zien van Slackbot. In april van dit jaar organiseert Salesforce zijn developer conferentie, TrailheadDX. Daarop worden waarschijnlijk nieuwe aankondigingen gedaan voor Slack en Slackbot.

Kleine stapjes vooruit

Wat we wel positief vinden is dat Slack ervoor kiest om met kleine stapjes de Slackbot steeds beter te maken. Wat we daarmee bedoelen is dat ze niet zeggen: “We hebben Slackbot ontwikkeld als persoonlijke assistent en die kan je overal bij ondersteunen”. In plaats daarvan laten ze duidelijk weten hoe deze getraind is, wat Slackbot nu wel en niet kan, en waar ze naartoe werken. Zodat het voor de gebruiker ook duidelijk is wat er nu wel en niet kan. Bij de acties die Slackbot wel kan, werkt het ook goed en dat is enorm belangrijk voor het vertrouwen van gebruikers. Je kan overigens ook gewoon aan Slackbot zelf vragen, wat kan jij voor me doen?

Ter vergelijking, we zien ook techgiganten AI-assistenten beschikbaar maken die zogenaamd alles kunnen en overal integreren. Daar wordt vervolgens een enorme berg reclame voorgemaakt, organisaties worden min of meer gedwongen het te gaan gebruiken. Gebruikers gaan ermee aan de slag, maar de resultaten vallen keer op keer tegen. In veel gevallen kost AI dan meer tijd dan het oplevert. Ook die assistenten zullen wel beter worden, maar de vraag is of gebruikers het geduld hebben om iets keer op keer te proberen als het resultaat tegenvalt.

Slack heeft voorsprong vanwege actieve gebruikers

Veel techbedrijven gaan een poging doen om de persoonlijke zakelijke assistent van gebruikers te leveren. Salesforce doet dit met Slack, Google met Gemini, Microsoft met Copilot, SAP met Joule en Workday en ServiceNow volgen nog. Of ChatGPT en Claude zich hierin ook gaan mengen is niet helemaal duidelijk, maar niet onlogisch. Wel zijn er nog legio startups met ambities.

Wat Slack natuurlijk als voordeel heeft is dat het de gebruikers al heeft. Organisaties die met Slack werken hebben al werknemers die dagelijks uren in de applicatie doorbrengen. Door Slackbot hieraan toe te voegen, wordt deze automatisch gebruikt. Wel moet Slack zorgen dat het elke paar maanden stapjes blijft zetten.

Het gebrek aan toegang tot externe data en acties moet wat ons betreft niet te lang op zich laten wachten. Je kan op dit moment wel je eigen Slack-applicatie en bot ontwikkelen om bijvoorbeeld te integrereren met je eigen CRM- of ERP-applicatie, maar die werkt dan volledig naast Slackbot en de twee bots kunnen dan ook niet samenwerken.

Dus MCP en Mulesoft-integraties komen hopelijk snel beschikbaar.

Slackbot beschikbaar in veel talen en vanaf Business+ abonnementen

Het grootste minpunt van Slack AI tot op heden is naar mijn mening de beperkte ondersteuning van transcriptietalen. Slack ondersteunt hiervoor maar een handjevol talen. Als je een Huddle organiseert in bijvoorbeeld het Nederlands krijg je geen fatsoenlijke samenvatting. We waren een beetje bang dat dit voor Slackbot ook zou gelden, maar deze spreekt gelukkig wel gewoon vrijwel alle talen. Ook kan deze gesprekken in allerlei talen analyseren in DM’s en channels. Verder heeft Slack ervoor gekozen om geen extra kosten te rekenen voor de nieuwe Slackbot, wel is deze pas beschikbaar vanaf de Business+ abonnementen. De Pro-abonnementen moeten het stellen met een hele simpele (domme) variant.

Lees ook: Slack stelt dat conversatiedata de goudmijn aan data is voor AI-agents