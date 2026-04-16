Salesforce gaat Slackbot limiet aanpassen in Business+ abonnement

Tijdens de Salesforce developer conferentie had de community opnieuw de mogelijkheid om vragen te stellen aan diverse Salesforce-executives, de zogenaamde True to the Core-sessie. Hier kwam ook het limiet van 15 berichten per week op Slackbot voor Business+ abonnees ter sprake. Parker Harris, de CTO van Slack en tevens medeoprichter van Salesforce, zei dat ze dit limiet opnieuw moeten bekijken.

Een aantal weken geleden schreven we een analyse waarin we stelden dat de potentie van Slackbot groot is. Het zou zomaar de positie kunnen overnemen die Microsoft had voorzien voor Copilot. Er is echter één groot obstakel, het limiet dat een gebruiker slechts 15 berichten per week mag sturen aan Slackbot onder het Business+ abonnement. Een veel te laag limiet, veel Slackbot enterprise-gebruikers geven aan dat ze wel tien conversaties (wat vaak al meer dan 15 berichten is) per dag voeren.

Parker Harris gaf tijdens de True to the Core-sessie aan dat ze willen dat iedereen Slackbot kan gebruiken, dat ze het niet achter een hek willen zetten. In de huidige vorm is het enkel beschikbaar voor enterprise-klanten, want die krijgen onbeperkt toegang tot Slackbot. Harris gaf aan dat ze geen usage-based pricing hebben voor Slack en hij wekte de indruk dat ze dat ook niet willen. Tegelijk is het kennelijk niet mogelijk om voor het prijskaartje van het Business+ abonnement Slackbot onbeperkt aan te bieden. Hij gaf aan dat het limiet van 15 berichten hun eerste poging was en dat hij van mening is dat ze hier opnieuw naar moeten kijken. Er moest iets van een middenweg komen. Wat dat gaat zijn is onduidelijk, hopelijk verdwijnt de limiet of komen ze met een geavanceerdere berekening.

Slack moet limiet schrappen of een ander type limiet introduceren

Het mooiste is natuurlijk geen limiet, maar ervan uitgaande dat dit nog niet mogelijk is qua kosten, moeten ze met een betere variant komen. Wij denken dat als ze de limiet verhogen naar 50 berichten per week ze exact dezelfde feedback gaan krijgen. Als ze echt willen dat iedereen Slackbot kan gebruiken maar niet misbruiken, dan moet het limiet of veel verder omhoog of moeten ze een ander type limiet invoeren. Een limiet op berichten is uiteindelijk gewoon de verkeerde keuze, wat dat betreft zijn de token- of compute-limieten die bijvoorbeeld Anthropic gebruikt beter. Weliswaar iets ondoorzichtiger maar wel beter.

Niet elk bericht aan Slackbot is even zwaar. Je kunt een bericht sturen aan Slackbot dat vervolgens flink wat acties tot gevolg heeft. Bijvoorbeeld data ophalen uit Salesforce, maar ook uit applicaties van derden, al die data moet vervolgens geanalyseerd worden en daar moeten acties op worden ondernomen of output voor worden gegenereerd. Een proces dat bijvoorbeeld meerdere minuten in beslag neemt en veel rekenkracht kost. Je kunt ook een vraag stellen aan Slackbot over een project dat Slackbot met een simpele zoekopdracht binnen drie seconden kan beantwoorden. Een opdracht die vrijwel niets kost. Beide kosten met de berichtenlimiet nu evenveel, het zou beter zijn als Slack daarin onderscheid maakt. Slack kan dan veel meer vragen van gebruikers beantwoorden met ruimere berichtlimieten, voor Business+ klanten met veel zware processen die dan nog steeds tegen het limiet aanlopen, kan het mogelijk een add-on introduceren. Die klanten zijn waarschijnlijk ook eerder bereid om wat meer te betalen voor onbeperkt gebruik. Dit model geeft Slack meer controle over de kosten, terwijl de klanttevredenheid omhoog gaat.