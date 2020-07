Nutanix Frame laat elke applicatie vanuit je browser draaien

Frame is zeven jaar geleden als zelfstandige oplossing ontwikkeld en later overgenomen door Nutanix. Bij zijn introductie was Frame revolutionair, want het liet elke gewenste applicatie vanuit je browser draaien, zonder enige plugin, extensie of uitbreiding. Nutanix Frame heeft een positie veroverd in de modern workspace-markt.

Om Nutanix Frame te gebruiken heb je dus niet meer dan een browser nodig. Het maakt niet uit of je daarvoor een Android-, iOS-, Windows-, Linux- of macOS-apparaat gebruikt. Zolang er maar een moderne browser beschikbaar is. Vervolgens kan je elk type applicatie gebruiken in de browser. De applicatie wordt gevirtualiseerd. Dit kan vanuit de cloud of je eigen datacenter. Vervolgens wordt de applicatie weergegeven in je browser. Hierdoor kan je dus bijvoorbeeld Windows-applicaties gebruiken op je Android-tablet, op je Chromebook of je macOS-apparaat.

Wat is Nutanix Frame?

Nutanix Frame kan uiteindelijk overal draaien, of je nou een eigen datacenter hebt of gebruikmaakt van Amazon Web Services, Microsoft Azure of het Google Cloud Platform. Voor Frame maakt het niet uit. Uiteindelijk is Nutanix Frame niet meer dan een dienst waarmee je desktops en applicaties kan virtualiseren boven op je eigen infrastructuur of die van een public cloud provider. Vanuit onze optiek is Nutanix Frame een SaaS-oplossing op infrastructuur naar keuze

Frame levert de technologie en de integratie met bijvoorbeeld identity management, capaciteitsmanagement en de juiste volumes zodat je virtuele workloads ook soepel werken. Belangrijkste doel van Frame is dat het simpel en snel moet werken vanuit de locatie die de klant wenst. Dat mag dus ook hybrid- of multicloud zijn. Met deze SaaS-controller aanpak, want dat is het uiteindelijk, wijkt Nutanix Frame wat meer af van de concurrentie. Daar is het vaak een complete en complexe oplossing die je als pakket koopt, bij Frame koop je alleen een SaaS-oplossing die de virtualisatiedienst uitrolt op je eigen infrastructuur of die in de public cloud. Dit kan je doen door je cloudaccount te koppelen binnen de SaaS-omgeving. Of door je Nutanix-infrastructuur in je eigen datacenter te koppelen. Of zoals Nutanix het noemt een “cloud-hosted control plane delivered as a service”.

Multicloud en multi-tenancy maken product interessant

Wat een product als Nutanix Frame zo interessant maakt is dat het snel en eenvoudig werkt, gecombineerd met ondersteuning voor multicloud en multi-tenancy. Dit maakt het product namelijk interessant voor multinationals en voor managed service providers.

Door de ondersteuning voor multicloud kan je een workload vrijwel altijd dichtbij de eindgebruiker laten draaien. De afstand tussen de eindgebruiker en het datacenter waar de workload draait is ontzettend belangrijk, want bij het virtualiseren van applicaties en desktops wil je een lage latency hebben. De totale tijd tussen het zenden en het vervolgens retour ontvangen van een signaal, waardoor je ziet wat er gebeurt en daarop kan reageren. Bij een veel te hoge latency wordt het werken met een gevirtualiseerde workload onmogelijk en frustrerend. Simpel voorbeeld van latency: Je wilt je muisaanwijzer niet met een vertraging van een paar seconden de beweging zien maken, dat moet direct gebeuren.

Doordat Nutanix ondersteuning biedt voor Amazon Web Services, Microsoft Azure en de Google Cloud is het aantal mogelijke datacenters en regio’s al enorm groot. Voor grote bedrijven die op een wat meer afgelegen locatie ook workloads willen gebruiken, of organisaties voor wie de public cloud niet interessant is, is er ook de optie om gebruik te maken van Nutanix-technologie in klant of partner datacenter. De Frame service kan dus gebruikmaken van on-premises en public clouds om de daadwerkelijke virtuele desktops en applications uit te voeren.

Multi-tenancy

Daarnaast biedt Nutanix ondersteuning voor multi-tenancy, waarmee het mogelijk is verschillende omgevingen op één platform te draaien die strikt gescheiden zijn van elkaar. Op die manier kan een managed service provider honderden klanten bedienen vanuit hetzelfde control panel. Zonder dat die klanten bij elkaars data kunnen of hier überhaupt weet van hebben. Het voordeel is ook dat een managed service provider hiervoor zijn investeringen efficiënt kan gebruiken en sneller kan uitbreiden naar meer regio’s, waar de eindklant uiteindelijk ook weer voordeel van heeft.

Voor grote enterprise bedrijven is het mogelijk om bepaalde divisies of bedrijfsonderdelen afzonderlijk van elkaar gebruik te laten maken van het Nutanix Frame-platform.

Hoe installeer je Nutanix Frame?

Nutanix Frame is niet een applicatie die je kan downloaden en installeren. Om Nutanix Frame op te zetten voor je organisatie moet je je aanmelden op Nutanix.com en daar een licentie afnemen voor de hoeveelheid werknemers die gebruik gaan maken van het platform. Vervolgens kan je inloggen in Frame om daar de keuze te maken voor je eigen public cloudomgeving of on-premises infrastructuur. Ook kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van de Nutanix-omgeving op de public cloud van AWS, Azure of Google Cloud. Voor kleinere organisaties kan de Nutanix-omgeving interessant zijn, Nutanix koopt groot in en kan dit voordeliger doorverkopen. Voor grote klanten met een eigen cloudaccount, contracten en de wens om te koppelen met een on-premises datacenter, is een eigen cloudaccount vaak beter.

Als die koppeling is gelegd, zal de SaaS-omgeving een Tenant gaan uitrollen op de onderliggende hardware die nodig is om workloads te virtualiseren. Ook is het mogelijk om het virtuele netwerk te koppelen aan bijvoorbeeld je bestaande virtual network in de cloud of juist aan je on premises netwerk. Wanneer gebruikgemaakt wordt van de Nutanix- Azure, AWS, GCP subscription dan kan geen koppeling gemaakt worden met bestaande netwerken. Wanneer een klant zijn eigen cloudsubscription gebruikt kan dit wel.

De kosten van een workload draaien in de cloud verschilt per cloudprovider, per regio en ook nog eens per workload. Een zware grafische applicatie heeft meer nodig dan een simpele Windows 10-machine met een browser. Een standaard ‘Cloud PC’ kost mogelijk maar 20 cent per uur, terwijl een zware ‘Cloud Workstation’ voor videobewerking wel 1,50 euro per uur kan kosten. Uiteraard bepaal je zelf wat voor type virtual machines je inzet voor je workloads en het prijskaartje dat daaraan hangt.

Nutanix biedt de mogelijkheid om machines automatisch uit te schakelen wanneer ze niet gebruikt worden, zodat je kosten kan besparen. Je kan ook een bepaald aantal machines laten draaien zodat ze altijd andere gebruikers kunnen bedienen. Je hebt per actieve gebruiker een aparte virtual machine nodig.

Golden image installeren

Uiteindelijk werkt Nutanix Frame met een golden image. Dit is een Windows-installatie waarop de beheerder alle applicaties installeert die het beschikbaar wil stellen aan zijn werknemers. Nutanix Frame zal detecteren welke applicaties er allemaal zijn geïnstalleerd en op basis daarvan kan je ook de applicaties eventueel los virtualiseren.

Via de identity-koppelingen van Nutanix Frame, denk aan Azure Active Directory, Google of Okta, is het ook mogelijk om een opslagdienst te koppelen aan de Windows-omgeving. Op die manier krijgt een gebruiker standaard zijn Dropbox-, OneDrive-, Google Drive- of Box-opslag voorgeschoteld. Bedrijven met een eigen omgeving kunnen er ook voor kiezen om een drive mapping te maken naar een fileserver.

Tot slot moet de beheerder opgeven hoeveel maximale gebruikers toegestaan zijn. Voor elke actieve gebruiker moet namelijk een VM worden aangemaakt om die snel te activeren. Die hoeven uiteraard niet continu te draaien, waardoor ze als ze uit staan geen geld hoeven te kosten, hooguit voor de opslagcapaciteit. Ook kan je als beheerder een aantal buffer instances opgeven, dit zijn VM’s die klaar staan om gebruikt te worden. Als gebruiker wil je bij voorkeur direct je applicatie of desktop kunnen gebruiken en niet moeten wachten tot een VM is opgestart.

Hoe zit het met security?

Een gevirtualiseerde desktop is standaard veiliger dan een endpoint, om de simpele reden dat elke keer dat je uitlogt de complete omgeving wordt weggegooid. Zodra je inlogt wordt op basis van de golden image je Windows-omgeving opnieuw aangemaakt. Je persoonlijke instellingen worden opgeslagen en je bestanden staan opgeslagen op en fileserver of clouddienst.

Het is dus vooral belangrijk dat je golden image schoon blijft van malware. Bedrijven kunnen indien ze dit noodzakelijk achten een antimalware-oplossing installeren in de golden image. Nutanix Frame biedt de mogelijkheid om zelf backups van de golden image te maken, een goede practice elke keer als er een aanpassing in plaatsvindt.

Verder is de verbinding tussen de gebruiker en de workload versleuteld via SSL. Voor de Nutanix-omgevingen is gekozen voor datacenters met hoge iso-certificeringen als ook SOC2 en SOC3. Alles is GDPR-compliant, voor het geval iemand daar nog aan twijfelde.

Nutanix Frame in de cloud of toch on-premises?

Een vraag die veel organisaties zal bezighouden bij het implementeren van Nutanix Frame is de keuze tussen cloud of on-premises. Nutanix Beam is een SaaS-oplossing die ook geschikt is voor Frame. Met Beam kan je inzichtelijk maken welke workloads waar het beste kunnen draaien en hoe zich dat verhoudt tot de kosten. Bedrijven die Nutanix Frame al hebben draaien kunnen Beam dus eenvoudig toevoegen om dit te analyseren.

Als je nog niet zover bent is vooral de vraag hoeveel je gaat virtualiseren. Is het slechts voor tijdelijk gebruik, een hoge piek in de belasting of wil je gebruikmaken van verschillende public cloud regio’s? Dan is de cloud of een Nutanix-datacenter waarschijnlijk het voordeligst. Wil je echt honderden werknemers of duizenden medewerkers gaan toevoegen aan Frame of je hebt tientallen zware workloads waarbij het gebruik constant is, dan is on premises in een datacenter vaak goedkoper. Je kan er dan voor kiezen om Nutanix Acropolis uit te rollen in je eigen datacenter en de hardware te delen onder alle werknemers.

We willen eigenlijk cloud-only, is Nutanix Frame dan wel iets voor ons?

Veel bedrijven zien de traditionele Windows-applicaties graag verdwijnen en hopen dat alles binnenkort SaaS-gebaseerd is, snel werkt, gebruiksvriendelijk is en uiteindelijk een hoop IT-beheer uit handen nemen. Dat is een ideale wereld, waar je als nieuwe onderneming of startup wel gebruik van kan maken, maar helaas is de realiteit voor bestaande bedrijven, zeker grote ondernemingen, heel anders. Die gebruiken toch al snel meer dan 100 Windows-applicaties die niet één, twee, drie te vervangen zijn. Natuurlijk zullen hier wel projecten voor lopen, maar als ze er twee per maand weten te migreren naar een cloudoplossing, dan zijn ze nog steeds ruim vier jaar bezig. In de tussentijd heb je toch een oplossing nodig. Daarnaast geloven ze bij Nutanix niet dat de Windows-applicatie helemaal zal verdwijnen maar een onderdeel is van een moderne werkplek. Veel Windows-applicaties hebben wel degelijk toegevoegde waarde en doen hun werk soms zeer goed en zeer efficiënt, waardoor ze vervangen door een cloud/webmodel niet altijd verstandig of mogelijk is. In grote ondernemingen zullen waarschijnlijk altijd Windows-applicaties blijven bestaan. Met een oplossing als Frame zijn ze ook eenvoudig langer te behouden, wat mogelijk ook forse investeringen kan besparen. Uiteindelijk kan je met Frame ook een enkele applicatie virtualiseren in de browser, waardoor je er een cloudbenadering op los kan laten. Dat is niet voor elke applicatie wenselijk. Voor iets wat wel belangrijk is maar slechts af en toe gebruikt wordt is het een handige oplossing en goedkoper dan compleet vervangen.

Conclusie

Uiteindelijk is Nutanix Frame een simpele, laagdrempelige manier om snel desktops en applicaties te virtualiseren in de cloud of in je on-premises datacenter. Dit door in te zetten op multicloud en multi-tenancy. Daarnaast is het ook zeer flexibel en bruikbaar voor veel verschillende organisaties, van klein tot groot.

