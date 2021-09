Nutanix focust op snelheid, eenvoud en beveiliging tijdens .NEXT

Nutanix organiseert deze week zijn jaarlijkse .NEXT conferentie. Het bedrijf meerdere aankondigingen gedaan en daaruit blijkt dat Nutanix vooral focust op het verbeteren van zijn productaanbod. Er zijn wel wat nieuwe oplossingen, maar allemaal binnen het ecosysteem ter verbetering van het Nutanix platform. De focus ligt vooral op snelheid, eenvoud en beveiliging.

Nutanix heeft de afgelopen jaren in rap tempo zijn on-premise hyperconverged-infrastructuur omgebouwd naar een volledig hybride multi-cloud platform. De focus op hardware is compleet verdwenen en alles is software gebaseerd. Het heeft inmiddels in vrijwel elke cloud een eigen infrastructuur waarop het klanten kan laten landen. Al kunnen klanten er ook voor kiezen zelf Nutanix uit te rollen in een of meerdere clouds naar keuze. Die kan men dan aan elkaar knopen, of aan hun on-premise omgeving te koppelen.

Daarnaast heeft Nutanix met Frame geprobeerd om VDI aantrekkelijk aan te bieden en met Nutanix Era probeert het de database administrator te helpen door diens baan eenvoudiger te maken. Nutanix is op sommige punten disruptief voor de IT-markt, want het probeert IT te hervormen. Voornamelijk door complexe zaken simpeler te maken en IT-teams die normaliter langs elkaar werken, nu samen te brengen. Als we dan kijken naar wat Nutanix dit jaar allemaal presenteert, dan lijkt het vooral een focus te zijn op kwaliteit, om het platform beter te maken en niet zozeer breder. Al deze verbeteringen zitten in Nutanix Acropolis 6.0, oftewel Nutanix AOS 6.0.

Prestatieverbeteringen

In de aankondigingen tijdens .NEXT zaten redelijk wat innovaties die zorgen voor een verbetering van de prestaties. Zo stelt Nutanix dat de opslagprestaties voor database workloads zijn verdubbeld. Big Data workloads kunnen zelfs rekenen op een verdriedubbeling van de prestaties. Dit is allemaal zonder complexe herconfiguraties, simpelweg updaten naar de nieuwe versie zou voldoende moeten zijn.

Ook het opschalen van de opslagcapaciteit van databases kan nu met een paar muisklikken geregeld zijn. Dit kon voorheen ook al, maar het Nutanix cluster had dan vaak enkele uren nodig om die extra opslagcapaciteit beschikbaar te maken. Dat is niet langer het geval, dat is nu bijna direct geregeld voor PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server en Oracle databases. Ook heeft Nutanix een betere ondersteuning voor Intel Optane toegevoegd, zodat de latency lager is bij het opslaan van data.

Tot slot introduceert Nutanix een nieuwe replicatie factor. Voorheen was het mogelijk om 2 of 3 kopieën van data binnen een Nutanix cluster te hebben. Bij uitval van hardware zijn er dan nog altijd 1 of 2 kopieën beschikbaar en kan het cluster de data automatisch herstellen. Nutanix heeft echter geconcludeerd dat klanten ook behoefte hebben aan een factor 1, oftewel geen kopie maken van data. Veel vernieuwende data-oplossingen hebben namelijk in de applicatielaag al een vorm van redundantie ingebouwd. Daardoor is het niet nodig om dit ook op infrastructuur niveau nogmaals te doen. Het is dan zinvol om dit ook uit te schakelen. Als het Nutanix platform namelijk geen kopieën hoeft bij te houden, levert dat een prestatiewinst van zo’n 300 procent op. Zeker applicaties met grote data lakes kunnen hier enorm van profiteren.

Nutanix Data Lens geeft inzicht in ongestructureerde data

Bedrijven hebben ook enorm veel ongestructureerde data. Dat biedt altijd wat meer uitdagingen omdat daarbij moeilijker inzichtelijk is te krijgen wat het is, waarvoor het is en belangrijker nog, hoe belangrijk het is. Nutanix heeft nu Nutanix Data Lens geïntroduceerd als verlengstuk op Nutanix AOS 6.0. Dit is een nieuwe clouddienst die bedoeld is om klanten inzicht en bescherming te bieden voor hun ongestructureerde data. Zo biedt het inzichten in waar die data zich bevindt, on-premise of in de cloud, wie er toegang heeft tot de ongestructureerde data, maar ook wie de data heeft geopend, wanneer, hoe vaak, etc.

Daarnaast zit er een ransomware detectie ingebakken. Als bestanden ineens veel geraadpleegd worden en afwijkend gedrag vertonen, kan Nutanix hiervoor waarschuwen. Nutanix stelt dat het inmiddels 4000 verschillende soorten ransomware kan detecteren en hier bescherming tegen kan bieden.

Ongestructureerde data beter beheren met Nutanix AOS 6.0

Om deze ongestructureerde data beter te beheren biedt Nutanix AOS 6.0 de mogelijkheid de data te verplaatsen naar Nutanix Object, AWS S3 of Azure Blob Storage. Ook voegt Nutanix mogelijkheden voor disaster recovery toe. Hiermee kunnen bestanden tot op de minuut nauwkeurig worden teruggehaald via een self-service restore functie.

Ook is het mogelijk om data en workloads eenvoudig te synchroniseren naar de cloud voor disaster recovery. Als het lokale datacenter onbereikbaar is of er vallen clusters uit, dan kunnen die workloads vanuit de de cloud worden opgestart middels een disaster recovery procedure. Downtime is daardoor geminimaliseerd en het bedrijf kan gewoon doordraaien alsof er niets aan de hand is. De verbinding die wordt gebruikt om deze backups te maken van de on-premise omgeving naar de cloud is volledig versleuteld.

Nutanix AOS 6.0 voorzien van Flow Networking

Nutanix heeft fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van zijn netwerkarchitectuur. Om zaken als disaster recovery mogelijk te maken tussen omgevingen op verschillende locaties, was ook een betere netwerkarchitectuur nodig. Daarnaast stonden er ook nog wat zaken op het wensenlijstje van Nutanix-klanten qua netwerken. Die worden met Flow Networking nu grotendeels ingelost. Met Flow Networking introduceert Nutanix nu namelijk eindelijk Virtual Private Clouds (VPC), iets wat bij de hyperscalers al enige tijd beschikbaar is. Het is een software defined aanpak van netwerken die, zoals we van Nutanix gewend zijn, zo eenvoudig mogelijk wordt aangeboden.

Het aan elkaar knopen van netwerken was al mogelijk, maar nu is daar ook microsegmentatie aan toegevoegd. In plaats van dat je de Nutanix on-premise en cloud clusters simpelweg met elkaar in verbinding brengt. Is het nu ook mogelijk om te bepalen welke applicaties er met elkaar mogen praten en welke vooral niet. Door microsegmentatie toe te voegen zijn applicaties van elkaar te scheiden op het netwerk wat de veiligheid weer ten goede komt.

Nutanix heeft echter ook voorzien dat dit voor veel bedrijven lastig is. Als je honderden applicaties hebt draaien is het onmogelijk om eenvoudig te achterhalen welke applicaties nu precies met elkaar praten en welke niet. Flow Networking beschikt over een krachtige AI-module die al het netwerkverkeer monitort. Deze module kan ook aanbevelingen doen na verloop van tijd over hoe men microsegmentatie kan toepassen. Als dit goed kan worden toegepast kan je uiteindelijk naar een zero-trust model toe, waarbij het netwerk die extra veiligheid kan beiden.

Nutanix verhoogt kwaliteit

Al met al breidt Nutanix zijn platform dus wel een beetje uit, maar vooral in de diepte, om de kwaliteit van het platform te verhogen. De beveiliging van een Nutanix Platform kan met Flow echt fors worden verbeterd. Daarnaast zijn betere prestaties altijd welkom. Eerder dit jaar doken we al in Nutanix Era, een oplossing waarbij database administrators enorm worden ontlast van hun repetitieve taken.

Nutanix blijft in een rap tempo zijn platform verbeteren en kan als een van de weinige een uniform platform bieden op zowel een on-premise omgeving als bij de verschillende public cloud aanbieders.