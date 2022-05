Nutanix heeft met zijn platform de afgelopen jaren infrastructuur in datacenters onzichtbaar gemaakt. Alle infrastructuur kan beheerd worden vanuit één Nutanix-portal. De volgende stap is om de komende jaren de cloud onzichtbaar te maken. Dat is althans wat de CEO van Nutanix, Rajiv Ramaswami, ons liet weten in een exclusief interview met Techzine.

Wat Nutanix betreft ligt de tijd met grote IT-infrastructuurteams achter ons. Het beheren van je datacenter en je cloudomgevingen moet geen honderden uren per maand kosten. De technologie is zoveel verder dan tien jaar geleden. Je kan veel zaken automatiseren en uit handen nemen. Nutanix-klanten hebben in veel gevallen wel een eigen datacenter met flink wat infrastructuur, maar die zien ze niet meer. Over al de fysieke hardware ligt het Nutanix-platform dat enorm veel werk uit handen neemt. De infrastructuur is onzichtbaar gemaakt, zoals Nutanix het zelf noemt.

Ramaswami is een nieuwe CEO

Tijdens ons interview met Ramaswami blikken we vooral vooruit. De oprichter en voormalig CEO, Dheeraj Pandey, heeft Nutanix verlaten. In zijn plaats is Ramaswami gekomen. Een redelijk opvallende move. Ramaswami heeft namelijk een lange carrière achter de rug bij VMware, de grootste concurrent van Nutanix. De bedrijven hebben daar onderling een oplossing voor gevonden.

We vroegen Ramaswami naar zijn plannen, aangezien hij redelijk grote schoenen heeft te vullen. Ramaswami gaf aan dat Pandey enorm belangrijk is geweest voor Nutanix en hele goede resultaten heeft neergezet. “Pandey heeft de infrastructuur onzichtbaar gemaakt. De komende drie jaar gaan we de cloud onzichtbaar maken.”

Productportfolio versimpeld

Verder laat Ramaswami weten dat enkele grote strategische beslissingen zijn genomen om Nutanix verder te laten groeien. Zo is het productportfolio een stuk eenvoudiger geworden. Eerst bood Nutanix zo’n 15 producten aan, inmiddels zijn dat er nog vijf. Daardoor is het portfolio makkelijker te begrijpen. Het is overigens niet zo dat Nutanix tien producten heeft geschrapt. Veel zaken die eerst als losstaand product werden verkocht, zijn nu onderdeel van een groter geheel of zijn geïntegreerd.

Ramaswami geeft aan dat hij simpliciteit en focus belangrijk vindt. Het portfolio moet eenvoudig te begrijpen zijn. Daarnaast wil hij meer focus, wat erop neerkomt dat Nutanix niet alles meer zelf gaat of wil doen. Samenwerken met andere bedrijven is belangrijk.

Nutanix wil snel meerdere cloud partners

Zo kunnen Nutanix clusters kunnen dankzij een samenwerking met AWS zeer eenvoudig worden uitgerold in AWS. Daarbij koopt de klant een Nutanix-licentie, maar kan het zijn eigen AWS-klantaccount gebruiken om de omgeving uit te rollen en af te rekenen. Azure moet binnenkort volgen, waarna er nog enkele andere grote cloudproviders bij komen.

Door al die partnerships met cloudproviders gaat Nutanix zijn eigen datacenteractiviteiten afbouwen. Ramaswami zegt dat daar de hyperscalers veel beter in zijn. Zij hebben gezamenlijk veel meer datacenters dan Nutanix ooit kan aanbieden. Ramaswami wilde niet zeggen of Nutanix zijn eigen datacenters ook gaat opdoeken, maar wij sluiten het niet uit. Vooralsnog stelt Nutanix zelf, dat ze de eigen datacenters niet meer gaan uitbreiden.

Disaster recovery vanuit de cloud

Nutanix biedt klanten nu de mogelijkheid om disaster recovery te doen vanuit een Nutanix datacenter. Die dienst wil Nutanix naar een hyperscaler gaan omzetten. Disaster Recovery vanuit de cloud dus. Of Nutanix hierbij kiest voor één hyperscaler of dat het de klant laat kiezen is nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat deze dienst uit de Nutanix datacenters zal verdwijnen.

Kubernetes nu via Red Hat OpenShift

Nutanix Karbon, het kubernetes management platform van Nutanix wordt niet meer doorontwikkeld. Nutanix biedt enkel nog een Karbon run-time aan op hun cloud platform, maar is daarnaast ook een samenwerking aangegaan met Red Hat en ondersteunt nu Red Hat OpenShift bovenop het Nutanix platform. OpenShift is vandaag de dag min of meer de standaard voor Kubernetes omgevingen in enterprise IT. Voor ontwikkel workloads of kleine applicaties kunnen klanten de Kubernetes run-time van Nutanix gebruiken. Voor belangrijke productie workloads en zeker voor mission-critical workloads is OpenShift de betere keuze.

Kubernetes is enorm populair en heel veel bedrijven zijn op de “orchestratietrein” gesprongen, maar er ook weer vanaf. Kubernetes is een vak apart, dat is niet iets dat je er even bij kan doen. Het is echt complexe materie om die container orkestratie goed te doen.Dat verklaart ook de keuze van Nutanix voor Red Hat. “Door de samenwerking met Red Hat bieden we onze klanten veel meer waarde. De ondersteuning van OpenShift zorgt ervoor dat bedrijven nu ook mission critical container workloads kunnen draaien bovenop Nutanix”, aldus Ramaswami.

Meer focus op Nutanix Era, bijvoorbeeld voor multi-cloud databases

Afscheid nemen zodat je kan focussen. Nutanix durft knopen door te hakken en bepaalde ontwikkelingen of activiteiten te staken. Er moet dan ook meer focus komen op de zaken die overblijven. Een uitgebreider cloudaanbod is een van die focuspunten, Nutanix Era is een andere.

Nutanix Era is een databaseoptimalisatie-oplossing. Het zorgt ervoor dat je eenvoudig database-workloads op Nutanix kan draaien. Daarbij neemt het configuratie en patch management uit handen. Als het aan Ramaswami ligt gaat Nutanix nu ook inzetten om multicloud databases, waarbij één database in meerdere clouds beschikbaar is. Een groot probleem bij dit idee is latency. Je wilt namelijk niet dat databases out-of-sync gaan lopen. Ramaswami stelt dat Era dat kan oplossen.

Daarnaast ziet Ramaswami veel tractie bij klanten voor Nutanix Era, omdat het aantal databases alleen maar toeneemt. Bedrijven kiezen steeds vaker voor microservices. Veel van die microservices gebruiken databases om data op te slaan. Het aantal verschillende soorten databases loopt daarbij zeer uiteen. Voor een IT-afdeling betekent het echter wel dat al die databases moeten worden onderhouden. Dat kan met Nutanix Era veel eenvoudiger.

Nutanix kiest voor Security voor partners en niet voor eigen dedicated security-oplossingen

Vandaag de dag kunnen we niet meer om security heen. We vroegen Ramaswami naar zijn plannen voor security-oplossingen. Ook hierin lijkt Ramaswami de nodige valkuilen te zien. Security is namelijk enorm complex, daarom kiest Nutanix voor een partnerstrategie. Nutanix biedt wel enkele security mogelijkheden zoals encryptie, ransomware bescherming en microsegmentatie. Voor de meer geavanceerde oplossingen kijkt Nutanix naar partners.

Hij stelt dat ze veel samenwerken met Palo Alto Networks en dat ze verder heel veel open API’s aanbieden voor security vendoren om op in te haken. Nutanix wil zelf geen uitgebreide security-oplossing ontwikkelen.

De grootste security feature van Nutanix is microsegmenatie met Flow. Deze zit in de kern van het platform gebouwd en beheerd de onderliggende infrastructuur. Met microsegmentatie kunnen administrators bepalen welke applicaties, VM’s en containers met elkaar mogen praten.

Wel blijft Nutanix zijn ogen open houden voor security-toepassingen die het wel eenvoudig kan realiseren. Zo is er bijvoorbeeld ransomwarebescherming. Hierover zegt hij: “als je de data beheert op je platform, is ransomwarebescherming makkelijk te realiseren. Daarnaast is er data lens, waarmee klanten meer inzicht kunnen krijgen in de data die is opgeslagen op het platform.“

Gaat Nutanix meer overnames doen?

Ramaswami komt bij VMware vandaan, een bedrijf dat elk jaar enorm veel overnames doet om zijn portfolio uit te breiden. Daar is hij erg bekend mee. We vroegen ons dan ook af of Nutanix nu ook meer overnames gaat doen en of hij die stijl van ondernemen ambieert. Ramaswami zegt dat hij nooit zal uitsluiten dat Nutanix een overname doet. Dat is ook in het verleden al weleens gebeurd. De belangrijkste boodschap op dit moment is echt focus. Als je overnames gaat doen verschuift de focus en dat kan Nutanix nu niet gebruiken.

Conclusie

Het mag duidelijk zijn dat er bij Nutanix toch wel een andere wind is gaan waaien onder de nieuwe CEO. Het productportfolio is verkleind, zodat het eenvoudiger te begrijpen is. Zaken waar weinig toekomst in zit of waar andere partijen veel beter in zijn, daar neemt het bedrijf snel afscheid van. Nutanix werkt hard aan het uitbreiden van de cloudpartners, zodat het binnen drie jaar niet alleen de on-premises infrastructuur maar ook de cloudinfrastructuur onzichtbaar kan maken. Dat gaat alleen lukken met voldoende partners. Alle workloads moeten uiteindelijk eenvoudig te beheren zijn vanuit de Nutanix portal. Ongeacht op welke hardware, cloud of hypervisor het draait.