Cloud wars: De verschillen tussen cloudproviders

Er zijn een aantal grote cloudspelers, ze kunnen je allemaal helpen met je cloudmigratie of voorzien in je recent opgestelde multi-cloud strategie. Het is echter wel belangrijk om te snappen hoe de cloudspelers zich tot elkaar verhouden. Elke cloudspeler heeft namelijk zijn eigen strategie. Amazon Web Services is wereldwijd weliswaar de grootste, maar hoe zit dat in Nederland? Of het nou gaat om AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM of Alibaba, het zijn stuk voor stuk grote cloudspelers waar je in Nederland voor kan kiezen.

De cloud is inmiddels een markt waar miljarden euro’s in om gaan en waaraan honderdduizenden mensen direct hun baan te danken hebben. Het is een nieuwe benadering van hoe we het internet gebruiken en niet zonder succes. Elke cloudaanbieder moet jaarlijks miljarden investeren om de groei te kunnen faciliteren. Niet dat dat erg is, want ze noteren ook miljarden winsten. Wel zien we verschillen in de manier van aanpak en strategie. Er is uiteraard ook overlap op veel punten, maar het gaat uiteindelijk om de verschillen. Azure stuurt bijvoorbeeld meer op applicaties (SaaS) dan bijvoorbeeld een AWS. Terwijl IBM zich echt probeert te specialiseren met een cloud voor bepaalde sectoren.

In deze podcast duiken we in de wereld van hyperscalers en de onderlinge “wars” die gevoerd worden.

