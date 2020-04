Avit en Cisco zetten vol in op collaboration

Avit Group is in 2003 opgestart als specialist in IP-telefonie en -netwerken. Ondertussen heeft die expertise zich naast enterprise networking ontwikkeld naar een focus op collaboration-tools, de unified workspace en security-oplossingen. Avit heeft meerdere malen de Cisco Collaboration Award gewonnen, wat voor ons reden was om eens te informeren naar wat er voor de komende periode op de planning staat. Volgens Cisco heeft Avit expertise die kan worden ingezet om klanten te helpen met de transitie van on-premise naar cloud. We spraken met Ronald Kraanen, CEO van Avit Group, en Jan Roggeveen, Country Lead Collaboration bij Cisco, om dieper in te gaan op nieuwe collaboration-technologie.

Avit is sinds 2012 Gold Partner van Cisco. De strategie van Cisco is om naar een volledig Software-as-a-Servicel (SaaS)-model te gaan, op het gebied van collaboration gaat het daarbij om oplossing Webex. Cisco wil met Webex uiteindelijk alles gaan faciliteren wat klanten ook maar nodig zouden kunnen hebben op het gebied van samenwerking. Op dit moment wordt Webex vooral gebruikt voor videoconferencing en chats, wat in deze tijd natuurlijk ontzettend relevant is gebleken. De coronacrisis dwingt bedrijven tot samenwerking op afstand. Ons gesprek over collaboration blijkt achteraf dus extra van toepassing op de huidige situatie, aangezien collaboration-tools zoals Webex ondertussen één van de belangrijkste hulpmiddelen zijn geworden voor bedrijven om het hoofd boven water te houden. Buiten die ‘goede’ timing om vertelden Kraanen en Roggeveen echter ook over een aantal plannen dat na de coronacrisis interessant zal blijven.

Cisco zet in op maximaal ontzorgen van gebruikers

De plannen van Cisco voor Webex in 2020 zijn samen te vatten in twee woorden: maximaal gebruiksgemak. Roggeveen vertelt dat de focus ligt op technologieën als AI, die bijvoorbeeld spraaksturing en face recognition mogelijk maken. Hierdoor kun je met Webex bijvoorbeeld via spraak nieuwe deelnemers aan een videocall toe laten voegen of een meeting starten, waarbij met gezichtsherkenning direct herkend wordt wie er bij de call is gekomen. Daarmee verschijnt dan ook direct de juiste naam in beeld en hoeven gebruikers niet eerst uit te zoeken met wie ze nu eigenlijk spreken. Met dat soort technologieën moet het voor gebruikers mogelijk worden om volledig te focussen op hun gesprek, in plaats van op randomstandigheden. Door met gebruikers van de dienst in gesprek te gaan wil Cisco verder bekijken wat er precies nodig is om die randomstandigheden zo min mogelijk storend te maken.

Een ander voorbeeld van zulke ‘ontzorgingstechnologie’ is real-time automatische transcriptie, die momenteel in het Engels en Spaans beschikbaar is. Andere talen zijn wel in ontwikkeling. Een dergelijke innovatie biedt gebruikers direct een transcriptie van een vergadering, gesprek of interview, zonder dat daar nog extra software voor nodig is of dat er handmatig genotuleerd moet worden. Dit soort tools scheelt de gebruikers van Webex echt een hoop werk en tijd.

Avit is de verbinding tussen Cisco en de eindgebruiker

Ronald Kraanen van Avit legt in ons gesprek de nadruk op de missende verbindingen die vaak bestaan tussen de applicaties van klanten en die van grote leveranciers als Cisco. Het bouwen van connectoren, om collaborationtools als Webex in applicaties van klanten te integreren, is iets waar de expertise van Avit om de hoek komt kijken. Zo kunnen collaboration-tools bijvoorbeeld direct worden geïntegreerd in CRM-oplossingen, maar ook in applicaties die misschien minder direct voor de hand liggen. Denk daarbij aan patiëntomgevingen op medische werkplekken, waarbij soepele integraties tot minder tijdverspilling en dus betere zorg kunnen leiden.

Ook bijvoorbeeld zorg op afstand wordt met integraties van collaboration-tools makkelijker, omdat medisch personeel direct de eigen applicaties bij de hand heeft. Het ondersteunen van dat soort specifieke verticals is iets waar Avit zich nadrukkelijk op richt. Het gebruik van Cisco-oplossingen als Webex kan op die manier precies worden afgestemd op de specifieke branche waar een klant in actief is. Zo past een oplossing zich dus aan op de gebruiker, in plaats van andersom.

Het zorgen voor die toegevoegde waarde is één van de redenen dat Avit Gold Partner van Cisco is. Dat vertrouwen is ook zichtbaar in de kortetermijnplannen van het bedrijf. Kraanen vertelt dat Avit een volledige automationlaag heeft ontwikkeld die geschikt is voor on-premise, as-a-Service, maar ook hybride omgevingen. Die automation moet er voor gaan zorgen dat er samenwerking op ontzettend grote schaal mogelijk wordt, waarbij grote aantallen gebruikers gebruik moeten kunnen maken van hetzelfde platform. Ook wordt op die manier een overgang van on-premise naar cloud geautomatiseerd. Specifiek noemt Kraanen een voorbeeld van een klant waarbij werknemers uit tientallen verschillende culturen allemaal een bepaald videoconferencing-systeem moeten kunnen gebruiken. Avit kan er voor zorgen dat al deze werknemers dezelfde interface voor hun neus krijgen, en dus dezelfde gebruikerservaring hebben. Uit tientallen gekoppelde bronnen wordt zo één geheel gemaakt. Zulke projecten zullen uiteindelijk schaalbaar worden naar 200.000 werknemers die er gebruik van maken.

Blik op de toekomst

Wat ons betreft hebben dit soort grootschalige projecten de toekomst. Het is niet ondenkbaar dat collaboration-tools in de toekomst blijvend een grotere rol gaan spelen, met de huidige crisis in het achterhoofd. Het is aan de andere kant natuurlijk de vraag hoe groot het effect van de coronacrisis op de economie zal zijn, want dan kunnen dit soort ambitieuze plannen natuurlijk nog wel eens op de lange baan geschoven worden. Het blijft wat dat betreft koffiedik kijken. Als we die kanttekening buiten beschouwing laten is het echter uitermate interessant om te blijven volgen welke nieuwe innovaties eraan komen bij Cisco, en hoe die door bedrijven als Avit op nieuwe en creatieve manieren naar klanten worden gebracht.

Tip: Cisco roeit tegen de stroom in met Webex als Teams- en Slack-concurrent