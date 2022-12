Storage heeft een makeover nodig. Het werk wordt vaak beschouwd als de ezel van de backoffice: zwaar en eentonig. We erkennen allemaal de noodzaak van storage, maar weinigen willen het onderwerp benaderen als een opzichzelfstaand discipline. Dat is natuurlijk verkeerd.

Ooit was er een Australische IT-nieuwswebsite die zijn opslagrubriek ‘Snorage’ noemde. Dat is nou typisch Australische humor: je houdt ervan of je haat het.

Hoe dan ook zijn we vandaag op een punt gekomen waar alles met betrekking tot data niet kan bestaan zonder een ruggengraat van storage. JB Baker, VP marketing bij ScaleFlux, is van mening dat computational storage de redder kan zijn van deze vaak ongeliefde technologie.

ScaleFlux ontwikkelt geavanceerde System-on-a-Chip (SoC)-apparaten en -software die opslag, memory en rekenkracht verbinden om applicaties te versnellen en infrastructuur te optimaliseren voor datacenters, bedrijven en de edge.

Computational storage (CS) wordt al jaren besproken, maar de technologie heeft nog geen plek in de mainstream IT verovert. Daar komt volgens Baker verandering in. Hij stelt dat de meeste grootbedrijven de technologie op de korte termijn zullen omarmen.

Zo ‘evolueer’ je een workload

“Naarmate bedrijven meer gegevens genereren worden ze vaker geconfronteerd met de realiteit dat ‘scale-out’ op de lange termijn geen duurzame strategie is. Datacentercapaciteit is schaars en elke extra node brengt kosten en uitdagingen met zich mee. Vaak levert de omvang van de huidige opslagapparatuur al problemen op. Het wordt steeds ingewikkelder en duurder om workloads te evolueren. Wanneer ze groeien of veranderen is het toevoegen van drives vaak de enige optie”, aldus Baker.

Maar zodra er geen drives meer in de server passen moeten er extra servers worden toegevoegd . Als dat niet mogelijk is wordt alles veel en veel duurder, vooral in een wereld waar edge-systemen enorme hoeveelheden gegevens genereren. Hebben we het al gehad over de stijgende stroom- en koelingskosten van datacenters? Juist. De uitdaging is duidelijk. De grote vraag is wat we eraan doen.

Baker benadrukt dat commodity flash storage bijna tot het uiterste is gedreven. ScaleFlux werkt met storage-technologieën die de CPU’s van servers ontlasten om een groot deel van het probleem op te lossen, waardoor bedrijven meer functionaliteit uit hun servers kunnen halen, waaronder energie-efficiëntie en prestaties, meer capaciteit en hogere kostenbesparingen.

“Je kan vandaag de dag kiezen tussen commodity solid-state drives (SSD’s) en SSD’s met computational storage-technologie, verpakt als native NVMe drives die geen speciale software, configuraties of drivers nodig hebben”, vertelt Baker.

Analistenbureau Gartner onderstreepte het groeiende belang van computational storage in de Hype Cycle for Storage and Data Protection Technologies. Volgens het rapport zal meer dan 40 procent van alle zakelijke storage in de komende jaren in de edge worden ingezet. Gartner verwacht dat grootbedrijven hun file storage- en object storage-capaciteit tegen 2026 verdrievoudigen.

Terughoudendheid

Nu de edge steeds normaler wordt, en veel organisaties van plan zijn om hun opslagcapaciteit uit te breiden, rijst de vraag waarom niet alle ondernemingen al zijn overgestapt op computational storage.

“Simpel gezegd heeft de technologie veel organisaties afgeschrikt. Hen werd wijsgemaakt dat de implementatie en het gebruik uiterst ingewikkeld is. De industrie focuste in het verleden op het benadrukken van de programmeerbaarheid van computational storage — niet op praktische, begrijpelijke voordelen, zoals verbeterde prestaties, duurzaamheid en capaciteit”, aldus Baker.

Het klopt dat computational storage programmeerbaar is, maar de meeste gebruikers willen of kunnen niet sleutelen aan de firmware van hun SSD’s. In wezen heeft de industrie de volgende generatie van drive storage onbedoeld eng en intimiderend gemaakt.

“Het resultaat is een sneeuwbaleffect”, aldus Baker. “Toen leveranciers zich te veel gingen richten op programmeerbaarheid, begonnen analisten dit aspect te benadrukken. De media schreef erover. Er ontstond een onjuist verhaal dat suggereerde dat computational storage een ‘exotische’ technologie was, ongeschikt voor de typische IT’er, die drives wil kopen en installeren om snel door te kunnen naar de volgende taak.”

Plug-and-play computational storage?

Ondanks al deze discussie, opheldering en analyse moeten we een belangrijke waarheid in gedachten houden. Er bestaan computational storage drives die precies zijn ontworpen voor snelle en gemakkelijke installaties. Ze kunnen net als een NMVe drive of elke andere soort SSD in een systeem worden geplugd. Er zijn geen unieke configuraties of drivers nodig. Het team van ScaleFlux benadrukt dat bedrijven met plug-and-play drives direct de voordelen van computational storage kunnen plukken, waaronder CPU offloading en tot vier keer meer capaciteit.

Onboard processing maakt in-line compression mogelijk, waardoor host-gebaseerde compression kan worden uitgeschakeld. Als gevolg is de CPU beschikbaar voor taken met een hogere prioriteit. Daarnaast stelt computational storage bedrijven in staat om de voetafdruk te verkleinen: minder stroom- en koelingsvereisten staan gelijk aan meer prestaties per watt.

“Je zou het niet verwachten, maar hardware-gebaseerde compression verbetert prestaties. Het effect van write-amplification zwakt af wanneer er minder gegevens worden gelezen en geschreven. Je maakt leescycli vrij, waardoor de prestaties verbeteren. Dit heeft serieuze voordelen in productieomgevingen, waaronder meer input/output operations per seconde (IOPS) en een lagere latency. Bedrijven kunnen de SLA’s (service level agreements) van applicaties overtreffen. Ook verleng je de levensduur van drives”, verduidelijkt Baker.

Baker stelt dat drives met NVMe-ondersteuning en computational storage-functies gewoonweg effectiever zijn dan SSD’s. Dat is wat mensen willen: iets dat de klus snel en eenvoudig klaart.

Heropvoeding

“De industrie heeft een soort van heropvoeding nodig op het gebied van computational storage. Over een paar jaar worden bedrijven overspoeld met data en falende SSD’s. Mensen moeten weten dat er mainstreamopties beschikbaar zijn — geen complexe, wetenschappelijke drives die buiten het bereik liggen van de alledaagse IT’er”, concludeert Baker.

De boodschap is dat computational storage inderdaad programmeerbaar is, maar veel meer te bieden heeft dan dat alleen. Volgen we het credo dat Baker en ScaleFlux verkondigen, dan zien we de apparaten als een relatief eenvoudige oplossing waarmee elk bedrijf meer kan doen met minder storage — een voordeel dat mettertijd steeds belangrijker zal worden.