OpenText introduceert Aviator, dat generatieve AI naar de Information Management Cloud brengt. Denk daarbij aan features voor content, ervaringen, netwerken, IT-werkzaamheden, ontwikkelwerkzaamheden en cybersecurity.

Het large language model Aviator ondersteunt zoekvragen in gewone taal, conversationele chat en het automatisch genereren van content. De generatieve AI-functionaliteit kunnen klanten gebruiken in diverse applicaties, maar ook via OpenText API’s voor bijvoorbeeld AI-orkestratie en het maken van informatieworkflows uit verschillende cloudomgevingen en kennisbronnen.

Aviator Operations-, DevOps- en Content-oplossingen

De IT Operations Aviator-oplossing is bijvoorbeeld een op AI gebaseerde virtuele agent voor het OpenText Smax Service Management Automation-platform. Dit combineert LLM’s met de OpenText data securitymogelijkheden voor het faciliteren van self-service, het sneller oplossen van problemen en het verbeteren van de efficiency voor service management-scenario’s.

Daarnaast past de tool DevOps Aviator generatieve AI-functionaliteit toe om software delivery te optimaliseren met snellere voorspellingen en een verbeterde dekking voor het testen. Dit laatste door het bieden van het automatisch aanmaken en ‘authoring’ van softwaretesten.

Content Aviator helpt klanten met het genereren van content en klantencommunicatie via een chat-interface en natural language zoekvragen.

Overige oplossingen die het OpenText Aviator model gebruiken, zijn Experience Aviator voor communicatietoepassingen en Cybersecurity Aviator voor het detecteren van securitybedreigingen.

Aviator IOT is een verzameling van intelligente tools om IoT-endpoints met elkaar te verbinden, te beschermen en real-time visibility te geven.

Verder zorgen Aviator Thrust & Thrust Studio en Aviator Lab voor cloudgebaseerde API-diensten en ontwikkeltools voor het ondersteunen van veilige informatiestromen, eigen AI-ontwikkelingen, applicaties met ingebouwde AI-features en het maken van AI-prototypes in sandbox-omgevingen.

De meeste Aviator AI-features komen binnenkort beschikbaar in OpenText versie 23.4. Sommige features komen in versie 24.1 beschikbaar, die in het eerste kwartaal van 2024 wordt uitgebracht.

