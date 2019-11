AWS past machine learning toe in op afstand bestuurbare auto

Op de re:Invent-conferentie van volgende week zal Amazon Web Services (AWS) voor de tweede keer de AWS DeepRacer League gaan hosten, een race met radiogestuurde auto’s die door developers voorzien worden van verschillende machine learning-modellen. AWS toonde een nieuw model van de auto, die LIDAR (LIght Detection And Ranging) gebruikt voor de besturing.

De miniatuur-auto is door ontwikkelaars met aangepaste autonome aandrijving te configureren. Volgens Silicon Angle speelt de AWS DeepRacer League een vrij grote rol in de communicatie van de AWS naar developers toe. Als belangrijke leverancier van diensten voor machine learning heeft AWS er belang bij om zoveel mogelijk ontwikkelaars te interesseren in machine learning, en de RC-auto van AWS helpt blijkbaar bij het bereiken van dat doel. Jeff Barr, Chief Evangelist bij AWS, meldde dat tot nu toe tienduizenden ontwikkelaars hebben meegedaan aan de races die tot nu toe werden gehouden op de events van het bedrijf over de wereld.

Marketingtechniek

De AWS DeepRacer heeft de leverancier zelfs geholpen om extra opdrachten van bedrijven binnen te halen. “We hebben gezien dat DeepRacer de interesse in machine learning van onze zakelijke klanten heeft aangewakkerd, en hen heeft geïnspireerd om meerdere ML-projecten op productieniveau te starten,” zegt Barr.

Het nieuwe DeepRacer Evo-model, dat vandaag door dochterbedrijf Amazon.com werd onthuld, verbetert het oorspronkelijke ontwerp door het gebruik van een extra LIDAR-sensor en twee dieptegevoelige stereocamera’s. Het model zal begin 2020 beschikbaar worden. Ook een sensorkit waarmee ontwikkelaars hun al bestaande auto’s kunnen upgraden wordt dan beschikbaar.

Meer wedstrijden

AWS is van plan om het aantal AWS DeepRacer League-wedstrijden dat het wereldwijd organiseert te vergroten naar 54. Daarbij komt dat het bedrijf nog twee soorten wedstrijden toe gaat voegen. Een type waarbij de deelnemers hun auto’s uitrusten met AI die langs en/of over obstakels kan navigeren, en een type waarbij DeepRacers gewoon op hetzelfde circuit tegen elkaar strijden.

“De toegevoegde sensoren zullen de DeepRacer Evo in staat stellen om vakkundig obstakels, waaronder andere DeepRacers, te detecteren en daarop te reageren”, laat Barr weten. “Dit zal helpen om nog meer te leren over (…) reinforcement learning, wat ideaal is voor gebruik bij autonoom rijden.”