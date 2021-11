Mag je data opslaan in de cloud? En is de cloud veilig?

Er is voor veel bedrijven nog altijd onduidelijkheid over het opslaan van data in de cloud in combinatie met de GDPR-wetgeving. Kort samengevat mag privacygevoelige data niet worden opgeslagen in de cloud, zo simpel is het. Daarnaast is het verstandig om bedrijfsgevoelige data ook niet in de cloud op te slaan, want de Amerikaanse overheid kan op elk moment meelezen. Ook als je die data in een Europese regio opslaat. In deze Techzine Talks bespreken we alle juridische haken en ogen van de cloud.

In deze aflevering praten we met Arnoud Punt, data privacy officer (functionaris voor de gegevensbescherming) bij Privacy Concepts. Hij weet alles van data en met hem bespreken we de GDPR, privacy shield, contractual clauses, de FISA Act, de cloud act en hoe je om moet gaan met de clouds van techgiganten. Vandaag de dag werken zonder Amerikaane cloudprovider is een hele uitdaging, dus is het zaak goed inzichtelijk te hebben wat je in de cloud opslaat en waarom. Ook adviseert hij bedrijfsprocessen zoals e-mail te bekijken en hier beleid op te maken.

Privacygevoelige data of bedrijfsgeheimen zijn niet veilig in de cloud. Daarom is de privacy shield van tafel geveegd, de rechter heeft vastgesteld dat de Amerikaanse wetgeving niet dezelfde bescherming biedt voor data dan de Europese wet. In de FISA Act en Cloud Act is een artikel opgenomen dat Amerikaanse bedrijven altijd toegang moeten geven tot data in hun bezit, inclusief data van eventuele dochterbedrijven die is opgeslagen buiten de Verenigde Staten als de Amerikaanse overheid hierom vraagt. Het opvragen van deze data gebeurd daarnaast ook achter gesloten deuren, met speciale rechters die vaak gelinkt zijn aan de NSA. In de basis is deze wet ontstaan vanuit terrorisme dreiging, maar dat wil niet zeggen dat die niet breder wordt toegepast. De NSA verzamelde in het verleden ook veel meer data dan voorzien was. De Verenigde Staten bieden geen enkele transparantie hierin.

