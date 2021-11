Wat is Process Mining? Is het een hype of de toekomst?

Wat is process mining? We staan stil bij process mining. Grote bedrijven hebben complexe processen lopen via grote software-oplossingen als ERP en CRM. Veel andere applicaties integreren hier ook weer mee om processen mogelijk te maken. Daarin zitten vaak ook enorm veel inefficiënties, maar die vinden is lastig. Door alle bedrijfsprocessen in kaart te brengen, kan je soms al direct zien dat een proces te omslachtig is, maar process mining kan dit ook geautomatiseerd. Een bedrijf als Celonis is hier bijvoorbeeld heel goed in.

Process mining is uiteindelijk zeer complex en gebaseerd op academisch onderzoek, iets wat alleen datawetenschappers kunnen. Hierdoor is process mining ook redelijk kostbaar. Het mooie aan process mining is echter, dat de optimalisaties onderaan de streep vaak financieel meer oplevert dan dat het kost. Zeker bij grote bedrijven zoals de Fortune 500.

In deze podcast bespreken we process mining en hoe het toepasbaar is. We proberen het concreet te maken, zodat je als business decision maker direct weet of dit iets is voor je organisatie. Uiteindelijk kan vrijwel elk bedrijf voordeel hebben van process mining, mits het voldoende oplevert. Dit en meer in deze Techzine Talks.

