Alles over virtuele desktops (VDI) met Nutanix en VMware experts

Het gebruik van virtuele desktops, ook wel bekend als VDI, is de afgelopen jaren fors toegenomen. Vanuit het bedrijfsleven is er dan ook veel interesse in VDI-oplossingen, omdat het vanuit een security-oogpunt een stuk veiliger is want je hebt minder attack surface. Daarnaast is VDI zeer geschikt om verouderde legacy applicaties die nog steeds mission critical zijn veilig aan te bieden. Inmiddels heeft ook DaaS (desktop as a service) zijn positie ingenomen in deze markt. Als bedrijf kan je VDI op veel manieren gebruiken en inzetten, wij vroegen twee experts om aan te schuiven en ons bij te praten over VDI, de uitdagingen en de keuzes.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Wij vroegen Ruben Spruijt, Technologist bij Nutanix, en Huib Dijkstra, Senior Solution Engineer Security bij VMware, om ons bij te praten over VDI. De heren staan normaal vaak tegen over elkaar, Nutanix en VMware zijn elkaars concurrenten op veel gebieden, maar nu hebben we ze gevraagd ons gezamenlijk bij te praten over VDI. Om bedrijven te helpen met hun keuze. Wij zijn namelijk van mening dat VDI een van de onderwerpen is in de IT-markt die onnodig complex is gemaakt.

Er gaan enorm veel begrippen rond in de wereld van desktop en applicatie virtualisatie, denk aan virtuele desktops, VDI, DaaS, Cloud PC, en nog vele andere. Dit terwijl we vanuit de markt horen dat het opbouwen en uitrollen van een dergelijke omgeving helemaal niet zo complex is. In deze podcast komt zelfs een voorbeeld voorbij van een CIO die het zelf heeft gedaan in twee dagen, omdat zijn IT-afdeling te ontlasten. Microsoft is de afgelopen jaren ook steed actiever geworden in deze sector en dat betekent meer aandacht voor VDI, mogelijk ook meer concurrentie en meer keuze voor de eindgebruiker. Tijd voor wat duiding dus.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Delen is lief

Vind je deze podcast de moeite waard? Deel de podcast dan ook met vrienden, familie en collega’s.