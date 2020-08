Dell Technologies als sparringpartner voor kantoor en thuiswerken

Bij Dell Technologies kwamen ze door het coronavirus in een situatie terecht waarbij veel klanten ineens hun infrastructuur op de schop moesten nemen. Mensen werkten plots thuis. Daar is apparatuur voor nodig, maar ook voor het remote inloggen is voldoende capaciteit een vereiste. En als het even kan moet het ook allemaal veilig gebeuren. Veel vragen, weinig tijd. Wat is dan de beste keuze?

2020 is een vreemd jaar geworden door het coronavirus. We hebben al van tientallen bedrijven gehoord hoe ze hun manier van werken hebben aangepast. Wij waren vooral benieuwd wat die veranderingen teweegbrengen bij een prominente leverancier. We gingen in gesprek met Danny Jansen, Manager Midden Groot bedrijf bij Dell Technologies. De fabrikant is een van de eerste leveranciers waar bedrijven aanklopten om zich aan te passen aan de nieuwe werksituatie. Klanten die heel snel willen en moeten handelen, maar tegelijk ook zoveel vragen hebben.

Jansen geeft aan dat veel bedrijven ineens versneld moesten innoveren, maar qua planning nog niet zover waren. Ze werden gedwongen door het virus. Dat betekent voor Dell Technologies dat ze niet alleen veel vragen moeten beantwoorden, maar ook zelf veel vragen moeten stellen om de klant zo goed mogelijk te helpen. Kleinere bedrijven waar bijvoorbeeld tien laptops nodig zijn, kunnen snel worden geholpen door de fabrikant. Een accountmanager kan dat afstemmen met de klant. Als er bijvoorbeeld echt spoed is, zijn er altijd Intel gebaseerde laptops op voorraad die snel kunnen worden geleverd.

Klanten wijzen op risico’s en kansen

Dell Technologies heeft daarnaast ook veel klanten in het middensegment, waar dit soort aanpassingen wat meer voeten in de aarde hebben. Daarvoor moesten hun consultants, eventueel samen met partners, echt aan de bak om bedrijven te voorzien van goed advies en mogelijke problemen vroegtijdig inventariseren.

Als je als bedrijf ineens tientallen tot honderden mensen thuis laat werken, verandert niet alleen de werkplek en de bedrijfscultuur. Ook krijgt je IT-infrastructuur ineens te maken met scenario’s waar nooit rekening mee is gehouden. Als daar niet tijdig op wordt ingespeeld kan dat zorgen voor problemen. Je kan daarbij denken aan overbelasting van servers of zelfs verbindingen, onvoldoende licenties voor remote services, de mogelijkheid om überhaupt bepaalde systemen te gebruiken, tot het beveiligen van de gespreide infrastructuur. Zo heeft Dell Technologies onder meer veel Intel Xeon-gebaseerde servers in zijn portfolio die snel kunnen worden uitgeleverd om de capaciteit te verhogen.

Lees meer: Dell vereenvoudigt IT-operations met PowerOne autonomous datacenter

Bij Dell Technologies kunnen de consultants over veel onderwerpen meepraten, voor sommige problemen kunnen ze oplossingen leveren en voor andere worden gespecialiseerde partners ingezet. Het bedrijf merkt dat het proces om het vele thuiswerken mogelijk te maken bij sommige bedrijven bij hen begon. Een gesprek dat in eerste instantie ging over het bestellen van meer laptops of randapparatuur als beeldschermen, toetsenborden en muizen dat vervolgens de diepte in ging met slechts een paar gerichte vragen van consultants.

Voorbeelden van klanten en oplossingen

Jansen komt tijdens ons gesprek met legio voorbeelden van hoe ze klanten in korte tijd hebben weten te helpen met hun uitdagingen. Dit zijn soms hele simpele dingen, zoals het wijzen van klanten op de voordelen van een externe monitor, een los toetsenbord en een muis. Werknemers zijn simpelweg veel productiever met een goede setup. Die investering is snel terugverdiend. Ook door te kiezen voor bijvoorbeeld Intel vPro-chipsets krijgt een bedrijf meer mogelijkheden voor beheer op afstand. Daarnaast is het advies om gebruik te maken van Intel Trusted Platform Modules om data op systemen te versleutelen. Daarvoor moet een systeem wel over een Intel TPM-module beschikken.

Er zijn ook complexere zaken waar klanten nog niet bij stil hadden gestaan, omdat ze overvallen zijn door de situatie. Als je een kantooromgeving hebt waar iedereen normaliter op kantoor werkt en thuiswerken sporadisch voorkomt, dan is de kans groot dat de complete IT-infrastructuur flink is dichtgetimmerd. Kunnen werknemers vanuit huis wel in de ERP-, CRM- of HR-oplossing? Mogelijk draaien die tools in een afgeschermde omgeving en is toegang van buiten vooralsnog niet mogelijk.

Tip: IT zit boordevol potentie, maar hoe haal je er het maximale uit?

Verder zijn er bedrijven die hun processen moeten veranderen of andere dingen gaan doen, omdat hun huidige businessmodel of processen niet meer werken. Jansen noemt als voorbeeld dat veel horecazaken zijn gaan bezorgen. Hiervoor is niet alleen wat mobiele apparatuur nodig, maar ook een website waarop besteld kan worden. Daarvoor zijn een aantal gespecialiseerde e-commercepartners beschikbaar die daarin kunnen helpen.

Ook nadenken over cybersecurity

Ook beveiliging is iets waar nog niet altijd over is nagedacht. Bedrijven hebben vaak op hun kantoorlocatie wel wat securityoplossingen, denk aan endpoint-beveiliging en een firewall. Als iedereen thuis gaat werken, ga je dan iedereen middels een VPN-verbinding laten werken, via een VPN-aanbieder of via de kantoorlocatie? Of ga je alle endpoints extra beveiligen? Dat zijn zaken waar over nagedacht moet worden.

Met SecureWorks heeft de fabrikant ook een beveiligingsoplossing in huis. SecureWorks hanteert een holistische aanpak waarbij alles wordt gemonitord en links kunnen worden gelegd tussen het gedrag op verschillende systemen en verbindingen. Verder kijkt een SOC 24/7 mee met alles wat er gebeurt, dat zodra een bedrijf wordt aangevallen of er gedrag is dat reden is voor zorg er direct aan de bel kan worden getrokken. Zeker voor bedrijven in het middensegment en hoger kan een oplossing als SecureWorks de beveiliging naar een hoger plan tillen waardoor je bedrijf minder aantrekkelijk is voor hackers.

Lees ook: Hoe goede security de productiviteit en efficiëntie verhoogt

De meeste hackers zijn vandaag de dag uit op quick wins. Hacks gebeuren veelal geautomatiseerd via bots om zo snel mogelijk rendement te halen. Als een hacker zich echt op jouw bedrijf richt, wat natuurlijk ook voor kan komen, dan is het doel ze zolang mogelijk buiten te houden en te zorgen dat ze veel werk moeten verzetten om überhaupt binnen te komen. Uiteindelijk is de beveiliging van je IT-infrastructuur niet anders dan je huis. Als ze echt willen komen ze wel binnen. Je kan het ze wel enorm lastig maken. Dat doet SecureWorks.

Niet alles in één keer, wel plannen voor de toekomst

Uiteindelijk kan je niet ineens je complete IT-infrastructuur in twee weken volledig herzien. De consultants van Dell Technologies hebben samen met de klant dus echt moeten kijken wat er nu, de komende zes maanden en over een jaar echt nodig is. Er zijn paden uitgestippeld hoe het thuiswerken kan worden gefaciliteerd. Daarnaast is gekeken wat het doel op de korte en middellange termijn is, zodat de juiste partners betrokken kunnen worden om zaken in gang te zetten.

De meeste bedrijven kunnen op dit moment fatsoenlijk thuiswerken, maar Jansen verwacht het komende jaar nog flink wat veranderingen.

Bedrijven willen en moeten verder innoveren en wordt gekeken hoe werknemers productiever kunnen werken. Welke tools zijn hiervoor nodig? Ook worden bedrijven zich meer bewust van de risico’s en komt er meer bereidwilligheid om te investeren in cybersecurity. Jansen noemt het een verzekering om ervoor te zorgen dat data veilig is. Verder erkent hij dat bedrijven dit eigenlijk al hoger op de agenda zouden moeten hebben, zeker met de GDPR en mogelijke boetes die eruit voort kunnen komen, maar bij veel bedrijven is investeren in cybersecurity nog altijd vooral een kostenplaatje. Er wordt te weinig naar de baten gekeken. Vandaar ook de referentie naar de verzekeringspolis.

Uiteindelijk is de verwachting van veel mensen dat we gaan naar een situatie waarbij deels op kantoor en deels thuis wordt gewerkt. Er zal meer thuisgewerkt worden dan in het verleden. Daar gaan bedrijven hun infrastructuur nu verder op inrichten, bedrijfsprocessen worden verder geoptimaliseerd en er wordt goed gekeken naar het halen van de juiste productiviteit. Jansen verwacht dat er nog flink wat IT-Investeringen gedaan gaan worden de komende jaren. Investeringen die door corona sneller gebeuren.

Tip: Hoe realiseer je een succesvol security-beleid?