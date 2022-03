Naast betere hardware-ondersteuning zijn er ook verbeteringen op het gebied van netwerkprestaties, file system shares en cloud-native compatibiliteit.

De OpenInfra Foundation kondigt vandaag de nieuwste versie van OpenStack aan. We zijn inmiddels bij de ‘Y’ in het alfabet, wat betekent dat OpenStack Yoga de vijfentwintigste release is van deze open source software waarmee organisaties hun eigen clouds kunnen bouwen. In oktober komt de laatste letter aan bod, als OpenStack Zed beschikbaar komt. Daarna gaat de OpenInfra Foundation weer terug naar ‘A’. Vanaf dan zal ook het jaar van de release in de naam verwerkt worden.

De releases zullen vanaf volgend jaar overigens ook volgens het zogeheten tick-tock-model gaan, dat velen van jullie ongetwijfeld kennen van hoe Intel dit altijd deed met hun processorarchitectuur. Dat wil zeggen, het worden om en om grote en minder grote releases. Dat moet organisaties in staat stellen om alleen bij de grote tick-releases te upgraden en dit dus maar een keer per jaar te doen.

12 jaar OpenStack

Nu we bijna aan het einde van het alfabet zijn, is het voor we ingaan op de meest recente Yoga-release wat ons betreft ook interessant om even kort terug te kijken. In de 25 releases gedurende de 12 jaar die OpenStack bestaat, heeft het behoorlijk wat bewerkstelligd. Van het eerste stormachtige begin via een periode waarin het lot van OpenStack toch wat ongewis leek door de sterke opkomst van de grote public cloud-spelers, naar de naamswijziging van de OpenStack Foundation naar OpenInfra Foundation en de toetreding van veel nieuwe leden en contributors.

Inmiddels hebben de gebruikers van OpenStack in totaal in totaal meer dan 25 miljoen cores draaien in productieomgevingen. Sinds 2012 heeft de OpenStack community 560.000 zogeheten changes in repositories gemerged. Deze changes zijn aangeleverd door meer dan 8700 contributors. In totaal draait OpenStack in meer dan 180 public cloud datacenters wereldwijd. Het is ook zeker niet zo dat het een specifiek soort organisatie is die OpenStack inzet. Het gaat van deployments van enkele tientallen cores naar miljoenen cores. Er zijn zeven organisaties die meer dan een miljoen cores hebben draaien. Binnen de telco-industrie is OpenStack wel nog altijd sterk vertegenwoordigd. Volgens de OpenInfra Foundation draait 90 procent van de telco’s het.

Tot slot is het nog interessant om te vermelden dat er enkele nieuwe namen toegevoegd zijn aan de lijst met contributors. Het gaat hierbij om Nvidia, het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts en de BBC. Met name die laatste is meteen voortvarend van start gegaan. De BBC staat nu al op plek zeven van meest actieve contributors.

OpenStack Yoga

Maar goed, terug naar OpenStack Yoga. Dat komt vandaag dus officieel beschikbaar. Deze nieuwste release is het resultaat van vijfentwintig weken werk door zo’n 680 contributors die bij meer dan 125 organisaties werken, verspreid over 44 landen.

Meer ondersteuning voor SmartNIC’s

Een van de belangrijkste speerpunten van deze nieuwste release is een betere ondersteuning van hardware. Het gaat hierbij onder andere over zogeheten SmartNIC DPU’s (Data Processing Units). SmartNIC’s zijn netwerkinterfacekaarten die je zo kunt programmeren dat het verwerken van netwerkverkeer optimaal verloopt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde protocollen niet op te nemen, om minder overhead te hebben en dus meer netwerkverkeer te kunnen verwerken. Het is vanzelfsprekend zaak dat OpenStack hier ook goed mee overweg kan, want SmartNIC’s worden steeds populairder. Binnen Neutron en Nova is het nu mogelijk om netwerkpoorten te maken die je rechtstreeks in SmartNIC’s kunt pluggen.

Een tweede upgrade op het gebied van netwerken is dat het in Neutron nu ook mogelijk is om een Local IP toe te voegen. Deze feature is wederom gericht op het verbeteren van de efficiëntie en de prestaties van de netwerklaag in grote cloudomgevingen of omgevingen met hoge eisen op het gebied van throughput. Het is een virtuele IP die je kunt delen met meerdere poorten of VM’s. Hij is alleen te benaderen binnen de fysieke server of node.

Verbeteringen op het gebied van storage

Naast netwerken heeft ook storage de nodige aandacht gekregen in OpenStack Yoga. Zo is er soft delete toegevoegd in Manila. Dit houdt in dat file system shares nu niet volledig weg zijn als je ze deletet. Met andere woorden, het deleten van shares werkt in Manila vanaf nu zoals iedereen dat gewend is van de besturingssystemen op pc’s. De shares belanden na soft deleten eerst in een soort prullenbak. Daar blijven ze staan voor een door de gebruiker opgegeven tijd, waarna ze definitief verwijderd worden. In de tussentijd kun je de shares nog gewoon bekijken en uiteraard ook terugzetten indien gewenst.

Op het gebied van storage zien we verder nog dat Cinder extra back-end drivers krijgt vanaf de Yoga-release. Deze voegen onder andere ondersteuning toe voor Lightbits LightOS toe, voor NVMe over TCP.

Betere integratie met Prometheus en Kubernetes

In de huidige tijd is het zelf aanbieden van meer features zeker niet meer voldoende om volledig bij de tijd te blijven. De integratie met andere projecten en software moet ook goed geregeld zijn. Ook op dit punt zien we de nodige upgrades in OpenStack Yoga.

Allereerst is er de bredere en vooral diepere ondersteuning van Prometheus, een open source project dat zich bezighoudt met monitoring en alerting. De Octavia loadbalancers binnen OpenStack ondersteunen nu een veel diepere mate van observability. Hiermee is het mogelijk om meer dan 150 unieke metrics boven water te krijgen.

Het is vrijwel onmogelijk om het over open source te hebben tegenwoordig en dan niet ergens de term Kubernetes te laten vallen. Dat doen we hier dus ook. OpenStack Yoga heeft ook de compatibiliteit met dat project verbeterd. Zo biedt Kuryr betere debugging door Kubernetes events toe te voegen aan de lijst met resources die het beheert. Tacker voegt daarnaast meerdere nieuwe features toe aan Kubernetes Virtualized Infrastructure Manager. Het wordt onder andere mogelijk om Docker private registry images of Helm charts te gebruiken om Container Network Functions uit te rollen.

Al met al is er dus weer het nodige nieuws te melden rondom OpenStack met deze nieuwste Yoga-release. Op naar oktober en de lancering van de volgende release van de software dus. Dan gaan we waarschijnlijk ook meer horen over de twee nieuwe projecten die de OpenStack community is gestart, Skyline en Venus. De eerste is een OpenStack dashboard, de tweede een log management module.