Synology onthult vandaag tijdens zijn 2023 AND BEYOND-evenement de plannen voor het komend jaar. De NAS-leverancier zal in de komende maanden vooral functies voor databeheer, gegevensbescherming en infrastructuurbeveiliging uitrollen.

Voorafgaand aan 2023 AND BEYOND kregen we een presentatie van Victor Wang, directeur van Synology in West-Europa. Hij lichtte samen met een aantal andere Synology-medewerkers toe wat we zoal kunnen verwachten van het NAS-merk in de laatste maanden van dit jaar en de komende twaalf maanden van 2023.

Databeheer en -bescherming belangrijker en uitdagender

Een punt dat Wang aansnijdt tijdens zijn presentatie is dat databeheer en -bescherming belangrijker en uitdagender worden. Die terugkoppeling krijgt hij vanuit de klanten. Hij noemt de Benelux in het bijzonder, aangezien het bedrijf daar een hechte community heeft opgebouwd. De feedback uit de regio wordt dan ook opgepakt om de hardware en software verder te optimaliseren. “Zij hebben meer en meer data, waardoor de storagebehoeftes dagelijks toenemen. Dit komt doordat we allemaal steeds meer data genereren en verwerken”, aldus Wang.

Doordat de storagebehoeftes toenemen richten de vragen van gebruikers zich vaker op het beheer van de data en de bescherming ervan. Wang ziet het als een teken om besturingssysteem DiskStation Manager te blijven aanpassen aan de behoeftes van bedrijven. Want hoe zorgt Synology ervoor dat het een aantrekkelijke optie is en blijft voor allerlei organisaties? In de optiek van Wang is daarvoor verbetering van schaalbaarheid, availability en security cruciaal.

Backups op grote schaal regelen

In 2023 zullen we dat onder andere terugzien met de introductie van Synology Backup Cloud. Voor gebruikers van Synology kan dat misschien wat verwarrend klinken, want het bedrijf biedt al meerdere backup-oplossingen aan. Synology Backup Cloud brengt de bestaande oplossingen Active Backup en C2 Backup samen, zodat er een hybride oplossing ontstaat waarmee honderden systemen en backup-taken beter te managen zijn. Gebruikers van Synology Backup Cloud krijgen een centrale plek voor het deployen, monitoren en beheren van de taken. Dit kan betrekking hebben op iedere locatie, dus zowel on-premises als in de cloud.

Active Backup en C2 Backup zullen gewoon blijven bestaan. In verschillende bedrijfsomgevingen zijn immers slechts een van de twee producten gewenst. Zo helpt Active Backup bij het beheren van backup-taken voor fysieke en virtuele omgevingen, terwijl C2 Backup juist bedoeld is on-premises workloads en cloud workloads vanuit een centraal cloudplatform te beschermen. Als bedrijven beide oplossingen gebruiken, dan is het echter logischer om over te gaan op Synology Backup Cloud.

Immutable backups

Een andere beschermingsmechaniek waar Synology volgend jaar dieper op ingaat is de zogeheten immutable backup. Hier biedt Synology tot op heden geen of zeer weinig opties voor, maar daar gaat verandering in komen. Door deze immutable backups zullen de bestanden in de backup veel veiliger zijn. Na het wegschrijven zal de backup niet meer benaderbaar zijn voor buitenstaanders. Zelfs personen binnen de organisaties kunnen er moeilijk bij. Zij zullen veel rechten nodig hebben om alsnog bij de backup te komen. Zodra de data is weggeschreven, is die niet meer aan te passen.

Door backups op een dergelijke manier te beschermen, wordt het voor hackers vrijwel onmogelijk om erbij te komen en aanpassingen te doen. Mocht een hacker een succesvolle aanval uitvoeren, dan kan het bedrijf op de immutable backup terugvallen. Na ransomware-aanvallen en dataverlies zijn de gegevens uit de backup weer terug in productie te brengen.

Hybrid cloud positionering

In veel van de plannen die Synology deelt komt uiteindelijk de rol van de cloud terug. On-premises is weliswaar de basis, maar het bedrijf werkt al jaren aan zijn cloud-propositie. Het heeft in een aantal jaar een duidelijke hybrid cloud-strategie opgezet, iets waar we wat Wang betreft in 2023 nog meer van gaan merken. Synology Backup Cloud is daar een voorbeeld van, maar er is meer.

“We moeten onze hybrid cloud-oplossingen schaalbaar en toegankelijker maken”, geeft Wang aan. Een goed voorbeeld daarvan is wat hem betreft Hybrid Share. Met deze feature kunnen bedrijven cloudopslagdiensten aan een NAS-apparaat koppelen. Op die manier krijgen ze lokaal toegang tot de externe data die in de cloud is opgeslagen, tegen weinig latentie. Wat Wang betreft een perfect voorbeeld van de hybrid cloud-koers en een feature waarvoor we in 2023 meer vernieuwingen mogen verwachten.

Wang ziet een soortgelijke belangrijke ontwikkeling voor Active Insight weggelegd. “Aangezien bedrijven een grote infrastructuur hebben, is een intuïtief portal nodig”, legt Wang uit. Hij doelt op de mogelijkheden van Active Insight om devices en services op iedere locatie te monitoren en te beschermen. Als er dan toch problemen zijn, kan de oplossing helpen bij het vinden van een oplossing. Dat doet Active Insight door afwijkingen te vinden op alle NAS-apparaten van een bedrijf, waar die zich ook op de wereld bevinden.

Kwetsbare data en infrastructuur beschermen

Samenvattend ziet Synology dat het landschap verandert door een grotere dataomvang, dynamische workloads en gedistribueerde werknemersbestanden. Die trends zullen zich naar verwachting voortzetten. Het evenement 2023 AND BEYOND moet duidelijk maken dat Synology hierin kan helpen, door bedrijven nieuwe oplossingen te bieden voor databeheer, databescherming en infrastructuurbeveiliging.