Bij mintBlue hebben ze de afgelopen tijd gewerkt aan een blockchain-as-a-service (BaaS)-platform. Nu hebben ze binnen 24 uur tijd meer dan 50 miljoen transacties verwerkt, wat de schaalbaarheid van het publieke blockchain bewijst. We spraken erover met CEO Niels van den Bergh en CIO Pieter Den Dooven.

Het record van mintBlue toont aan dat de publieke blockchain een werkende infrastructuur is, maakt Van den Bergh ons duidelijk. De cijfers die het bedrijf ter vergelijking aandraagt zijn de gemiddeldes van de Ethereum- en Bitcoin-blockchain, die wat bekender zijn bij het algemene publiek. Deze blockchains handelen respectievelijk 1,2 miljoen transacties per dag en 300.000 transacties per dag af, stelt mintBlue. De publieke blockchain, die de basis is van de infrastructuur van mintBlue, draait gemiddeld 5 miljoen à 20 miljoen transacties, volgens de cijfers van Den Dooven.

“We halen ons veel zenuwen op de hals, om in één dag het record te breken”, geeft Van den Bergh aan. Het gaat om een simulatie van documenten in UBL-formaat (contracten, certificaten, facturen, bonnetjes, orderformulieren), waarbij authenticiteit en interoperabiliteit van belang zijn.

Focus op enterprise en verificatie

De succesvolle poging om 50,53 miljoen transacties te verwerken moet dus vooral laten zien dat het platform in staat is opslag van grote enterprise omgevingen te verwerken. Daarvoor is het uiteraard wel belangrijk om te weten wat de blockchaintechnologie van mintBlue doet. “Je moet ons zien als een soort Ziggo of T-Mobile”, legt Van den Bergh uit. “Via ons platform kan je toegang krijgen tot de publieke blockchain, zonder dat je aan ons vast zit. Jij hebt de sleutels, jij bent de data-eigenaar. En de bedrijven kunnen overstappen van mintBlue naar wat dan ook. De publieke blockchain is gewoon altijd beschikbaar.”

Niels van den Bergh, CEO mintBlue

Van den Bergh en Den Dooven benadrukken bij het uitleggen van de technologie ook het feit dat mintBlue zich aan de enterprise kant van blockchain bevindt en verificatie daarom belangrijk is. “Je hebt de cryptokant van blockchain, die gaat over speculatie. En je hebt de meer enterprise blockchain kant waar wij zitten. Wat fundamenteel anders is, is de perceptie van decentralisatie”, stelt Van den Bergh. Hij doelt op de opvatting aan de cryptokant, waar men ervan uitgaat dat iedere gebruiker mee moet doen om het blockchainnetwerk te verifiëren. Iedere gebruiker spint meteen zijn eigen node op, want “anders is het niet gedecentraliseerd”.

Bij mintBlue en in de public enterprise blockchain wereld kijken ze hier anders naar. Van den Bergh maakt een analogie: “Vind je dat iedereen vandaag een brug mag bouwen? Nee, je vertrouwt die brug alleen als een architect die heeft geïnvesteerd in zijn educatie hem heeft ontworpen. Anders is het gevaarlijk. Nu terug naar de blockchain; vind je dat iedereen het netwerk moet valideren? Nee, alleen dienstverleners die investeren in professionele hardware en vaardigheden. Anders gaat het te langzaam en is het te duur.”

Het record van 50,53 miljoen transacties in 24 uur is een bewijs dat het bijvoorbeeld alle transacties van iDeal (2,4 miljoen transacties per dag) aankan. Ook vergelijkt mintBlue het met bijna drie keer een transactie van alle Nederlandse burgers in een dag verwerken.

mintBlue is een toegangsprovider voor een netwerk van datacenters die capaciteit aanbieden. Datacenters houden zich aan de lokale wetgeving en hebben de hardware om transacties te verwerken op grote schaal. Van den Bergh: “Het is een open netwerk. Dat is cruciaal, dat niet zoals bij gesloten netwerken gekozen wordt wie er wel en niet in mag. Het is permissieloos. Iedereen mag met zijn datacenter het protocol downloaden en gaan verifiëren. Dat maakt het open en zo kan je elkaars informatie verifiëren. Je hoeft dan niet te vertrouwen op een centrale partij. Dus je handhaaft alle normen en waarden van de publieke blockchain, maar kan echt commerciële productietoepassingen draaien

Vertrouwen en data uitwisselen

In ons gesprek met Van den Bergh en Den Dooven komen ook regelmatig analogieën en voorbeelden voorbij, om duidelijk te maken waar mintBlue zijn nut ziet. Zo ook wanneer we het wat meer hebben over de problemen die het bedrijf vandaag de dag in de markt waarneemt. Ze halen de verschillende chatapps en streamingsdiensten aan. Consumenten beschikken vandaag over tientallen tot honderden accounts voor dat soort diensten. Het heeft tot een hoop verschillende ecosystemen en data-silo’s geleid.

Pieter Den Dooven, CIO mintBlue

mintBlue is ervan overtuigd dat blockchain een rol kan spelen als je daar verandering in wil brengen. De technologie is in hun optiek geschikt om partijen in elkaar te laten vertrouwen, om op de juiste manier data uit te wisselen en interactie tussen systemen te ondersteunen. Dit kan volgens hen bijvoorbeeld leiden tot een app met alle films en series van de verschillende streamingsdiensten waarop de consument geabonneerd is.

Den Dooven geeft aan dat er technisch momenteel al wel opties zijn, door data uit te wisselen via API-connecties, maar dat het niet ideaal verloopt. “Wat Web3 voorstelt, is om samen te werken op een gedeelde datalaag. De applicaties die je gebruikt interfacen jouw informatie uit die gedeelde datalaag. Je ontkoppelt als het ware de app van de data en geeft de gebruiker data eigendom en daarmee regie over welke app data mag inzien”, legt Den Dooven uit.

Experimenteren

Het record van mintBlue is vooral een bevestiging dat de technologie voldoende capaciteiten kan bieden. Van den Bergh en Den Dooven zien dan ook graag dat meer bedrijven experimenteren met de publieke blockchain. Nu staan bedrijven vooral open voor een blockchain prototype wanneer er echt visie is bij de directie, stelt Van den Bergh.

“Precies zulke bedrijven huren ons in om blockchain te testen. Ze willen weten hoe het werkt en waar je precies op moet letten. Vervolgens komen we op een use case waar we aan gaan werken. Die testen we in een testomgeving en deployen we naar de publieke infrastructuur. Dat hebben we al een aantal keer gedaan. We proberen nu steeds meer naar implementatie te gaan. We bouwden mintBlue zodat iedereen in 20 minuten een prototype kan maken, en in twee uur een volwaardige bedrijfsimplementatie kan opzetten”, aldus Van den Bergh.

Inmiddels zijn er bijvoorbeeld projecten afgerond om e-facturering veiliger te maken op de blockchain, door geautomatiseerde identiteitsverificatie en -controle te begeleiden. Een dergelijk project kwam tot stand in samenwerking met Visma | yuki. Van den Bergh gelooft echter wel dat alle soorten bedrijven de blockchaintechnologie kunnen gebruiken, van klein tot groot. “We hebben meerdere grote enterprise bedrijven geholpen, maar hebben ook een self-service optie. Daarmee kan bijvoorbeeld een startup of mkb’er een account aanmaken, de documentatie lezen en een stuk opslag gratis krijgen om te experimenteren en kijken hoe het werkt.”

Ze halen bij de veelzijdigheid van de technologie ook de actualiteit aan, in de vorm van het Silicon Valley Bank-fiasco. “Er zijn allerlei interoperabiliteitsproblemen tussen de banken. Omdat er geen transparantie was over waar SVB nou zijn geld in had gestopt, was er een enorme meltdown. Gaat het om risicovolle assets of niet? Die onduidelijkheid is er door alle datasilo’s. Nu is er een soort kettingreactie omdat het allemaal niet meer klopt”, ziet de mintBlue-CEO.

Wat Van den Bergh en Den Dooven betreft zijn er al met al meer dan genoeg opties om de publieke blockchain in te zetten voor het aanpakken van huidige dataproblemen. Het record van 50,53 miljoen transacties moet laten zien dat de technologie daar in ieder geval klaar voor is.

Aanvullend deelt mintBlue de volgende informatie met ons: De gemiddelde enterprise blockchain integratie neemt twee uur in beslag om te implementeren, zonder speciale blockchain development kennis. Sterker nog, iedereen kan in slechts 20 minuten een transactie op de blockchain zetten, met mintBlue’s console.