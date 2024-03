Nadat Google Cloud en AWS beloofden om cloud egress-kosten af te schaffen, kon Microsoft Azure niet achterblijven. Ook daar is het nu mogelijk om data kosteloos weg te trekken van het cloudplatform. Het addertje onder het gras is dat alleen vertrekkende klanten deze optie krijgen. Maar dat is niet waar egress-kosten om draaien.

In feite is een ‘cloud egress’ simpelweg het wegtrekken van data uit een cloudomgeving. Dat kan richting andere clouddiensten zijn of naar een private cloud en is niet per definitie eenmalig. Voor het realiseren van multi-cloud, de adoptie van meerdere cloudomgevingen tegelijk, is deze vorm van ‘outbound traffic’ een essentieel kenmerk. Zoals Google Cloud het verwoordt: “het primaire doel van een multi-cloud strategie is om je de flexibiliteit te geven om de beste computer-omgeving te draaien voor elke workload.”

Aan die toepassing lijken Microsoft, AWS en Google Cloud niet te denken. In plaats daarvan maken zij het op verschillende manieren voordeliger om binnen de eigen cloudomgeving te blijven. Denk hierbij aan de aanzienlijke kostenbesparing die geldt voor het draaien van Office en Windows binnen Microsoft Azure in plaats van een externe partij, waar verschillende Europese cloudspelers onlangs over klaagden.

Egress alleen voor vertrekkers

In plaats daarvan kiest dit drietal voor een nauwere definitie. Egress-kosten vervallen alleen voor eenmalige data-extractie. In de retoriek van Google Cloud is dat erg duidelijk te zien, waar men spreekt over ‘cloud switching’. Daar schopte het bedrijf tegen de tekortkomingen van de concurrenten aan, die interoperabiliteit in de weg zouden zitten. Hoge egress-kosten zouden klanten kunstmatig bij AWS en Microsoft hebben gehouden.

De gangbare norm was tot begin dit jaar dat organisaties maximaal 100GB per maand gratis konden wegtrekken uit elke cloudomgeving. Google Cloud verhoogde dit naar 200GB p/m. AWS merkt op dat meer dan 90 procent van haar klanten sowieso al niet met egress-kosten te maken hebben, aangezien zij het maximum van 100GB niet eens bereiken. Daarbij dient gezegd te worden dat een hyperscaler daar zelf invloed op heeft. Als je organisatie onbetaalbare kosten kwijt is aan het overschrijden van dit maximum, tracht je het bereiken van die limiet te vermijden. Het wil niet zeggen dat je niet liever eigenlijk veel meer data zou willen wegtrekken.

Hoe dan ook zijn de huidige ‘gratis’ egress-kosten eenmalig. Bij AWS belooft men om het bestaande account niet op te heffen, maar de vereiste credits voor een gratis egress zijn slechts één keer aan te vragen. Microsoft looft deze credits pas uit als alle abonnementen zijn stopgezet. Ook bij Google Cloud betekent een egress dat alle clouddiensten voor het account in kwestie ophouden.

Is de EU Data Act anders bedoeld?

De drie cloudspelers beweren de egress-kosten te hebben afgeschaft om klanten tegemoet te komen. Echter spelen ook externe factoren mee. De Europese Data Act, officieel ingegaan op 11 januari 2024, is genoeg motivatie. Per 12 september 2025 moeten alle cloudbedrijven in Europa een overstap naar een andere leverancier of een on-prem omgeving faciliteren. Dit werkt vanzelfsprekend vendor lock-in tegen, waar onaantrekkelijke egress-kosten aan bijdroegen.

Echter is het ideaalbeeld van een multi-cloud aanpak in de praktijk nog ver weg. De begrenzingen op routine-egress blijven 100 of 200 GB (afhankelijk van de cloudspeler in kwestie). Het lijkt erop dat de cloudspelers zich enkel hoeven te houden aan de vrij beperkte regels die de Data Act opstelt. Nu de drie grootste cloudplatforms overstag zijn, is er aan die regelgeving voldaan. Dat is echter niet genoeg om de beloftes van een flexibele multi-cloud omgeving waar te maken. Daarvoor moet data zonder barrières heen en weer kunnen vloeien, met hooguit een schappelijke compensatie voor de verbruikskosten. Daar zijn we nog ver van verwijderd.

Beluister ook onze podcast-aflevering van Techzine Talks over hoe je een hybrid cloud kunt bouwen met Azure of AWS: