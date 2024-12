Waarom Marvell Technology de volgende AI-winnaar is

Hoe heeft een bedrijf uit de jaren ’90 zich ontpopt tot de superster van de AI-hype? Die vraag stelden velen al over Nvidia, maar hetzelfde geldt voor Marvell Technology. Waarom is deze chipmaker twee keer zoveel waard geworden in een jaar tijd?

Momenteel is de marktwaarde van Marvell Technology 98 miljard dollar. Daarmee is het zelfs de chipgrootmacht van weleer Intel voorbij, dat tegenwoordig 90 miljard dollar waard is. Laatstgenoemde nam recent afscheid van diens CEO Pat Gelsinger. Nu zou ‘Chipzilla’ zelfs Matthew Murphy, CEO van Marvell, overwegen als vervanger. Je kunt je afvragen of dat voor hem nu een stap vooruit zou zijn.

Klaar voor de cloud

De verklaring voor Marvell’s opmars: AI. Doordat generatieve AI nieuw leven heeft geblazen in de techindustrie, is de vraag naar hardware voor AI-toepassingen geëxplodeerd. Marvell Technology, dat allerlei infrastructurele producten biedt, geldt als belangrijke schakel voor deze expansie. Het bedrijf biedt compute-chips, networking en storage, naast custom oplossingen afhankelijk van de klant. Een bijzonder wapenfeit: het werkt samen met alle hyperscalers.

AWS is echter hierin de belangrijkste partner. Zo kondigden beide partijen vorige week nog aan dat men nog inniger zal samenwerken de komende vijf jaar. Marvell ontwerpt de eigen chips via de EDA (Electronic Design Automation)-tooling van AWS. Daartegenover levert de chipmaker custom AI-chips, DSP’s, PCIe retimers, DCI-modules en Ethernet-switches aan de cloudspeler.

Het kan tot enige verwarring leiden, zeker omdat AWS een chip als Trainium 2 onder de eigen naam introduceerde. Toch gaat het hier om een custom Marvell-ontwerp; pas met Trainium 3 beweert AWS echt zelf volledig aan de knoppen te hebben gezeten. Ook hier wordt wel gebruik gemaakt van de expertise van een partner als het Taiwanese AIChip.

De samenwerkingen met hyperscalers gaan bij Marvell in ieder geval al jaren terug. Zo werden Marvell ThunderX2-serverchips ingezet op Microsoft Azure in 2019 en droeg het bedrijf bij aan het geannuleerde Project Ara van Google in 2015. Toch is het niet altijd raak: Google Cloud’s Axion-processor ging aan Marvell voorbij, terwijl concurrent Broadcom ondanks onvrede aanschoof voor de samenwerking.

Grotere vissen

Broadcom is overigens Marvell’s meest voor de hand liggende concurrent. Met een diverser aanbod en een portfolio aan grote legacy-oplossingen is de waarde van dat bedrijf echter aanzienlijk hoger met 838 miljard dollar. Desondanks is Marvell tevens gegroeid en in allerlei richtingen gegroeid door meerdere overnames. In 2021 werden Inphi Corporation en Innovium overgenomen, eerstgenoemde gericht op mixed-signal integrated circuits en laatstgenoemde op netwerkswitches voor datacenters. Kortom: niches die van kritiek belang zijn voor de moderne AI-infrastructuur.

Wie een lijstje aan Marvell-concurrenten wil verzinnen, is niet gauw klaar. Zo is het net als NXP in een felle strijd aanwezig voor controle over de ‘Software-Defined Vehicle’, ofwel de moderne, geautomatiseerde auto. Maar ook beconcurreert het de datacenter-oplossingen van AMD en Nvidia buiten CPU’s en GPU’s. Denk aan Data Processing Units (DPU’s), die nodig zijn om AI-chips zo snel mogelijk van data te voorzien. Het onderscheid dat Marvell hierin maakt, is dat het in tegenstelling tot bijvoorbeeld AMD ook voor telco’s specifieke oplossingen biedt. Zo blijkt dat ook binnen een segment (DPU’s) er onderscheid te maken valt tussen Marvell en de continu verschillende concurrentie.

Draai nodig

Opvallend is dat de vele specialisaties van Marvell zonder AI niet in een al te beste staat verkeren. Automotive is momenteel niet op een economisch hoogtepunt, terwijl 5G-infrastructuur en consumentenchips eveneens maar moeilijk aan de man te krijgen zijn vandaag de dag. Volgens The Next Platform is het gebrek aan investeringen door hyperscalers op dit gebied niet gek, aangezien de AI-hype losbarste eind 2022 en het geld richting AI-infrastructuur duwde. Marvell is in die richting meegegaan.

Marvell-CEO Murphy trok recent dan ook de logische conclusie dat er veel meer geld geïnvesteerd zal worden in de voor AI relevante taken. Het bedrijf is al anderhalf jaar niet winstgevend, wat de beurssprong des te gekker laat ogen. Toch zijn er maar weinig chipspelers die van de AI-hype gebruik kunnen maken, waar Marvell tot behoort. Die hoop zegeviert op de beurs, nu is het aan de chipmaker om dit om te zetten in winst de komende jaren.

