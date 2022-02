1.000 organisaties gebruiken Oracle Cloud Lift Services

Oracle maakt bekend dat meer dan 1.000 organisaties Oracle Cloud Lift Services gebruiken om on-premises systemen naar Oracle Cloud Infrastructure te migreren.

Een groeiend aantal partners — waaronder Accenture, Cognizant en Syntax — gebruikt Oracle Cloud Lift Services om applicaties van on-premises naar de Oracle Cloud te verplaatsen en integraties tussen on-premises en de cloud te ontwikkelen.

Oracle breidt het aanbod uit om de transformatie van data lakehouses te ondersteunen. Uiteindelijk helpt de AI-aanpak van Oracle Cloud Infrastructure (OCI) organisaties in groeiende klantenbehoeften te voorzien.

“Steeds meer organisaties zoeken naar manieren om de belangrijkste workloads naar de cloud te verplaatsen”, vertelt Vinay Kumar, Senior Vice President bij Oracle NA Cloud Solutions Engineering. “Oracle Cloud Lift Services brengt hen in contact met Oracle-experts die de migratie van workloads naar OCI begeleiden. Dezelfde experts helpen ’s werelds grootste organisaties om complexe migraties uit te voeren.”

Tip: Oracle Cloud Lift biedt gratis hulp bij migratie naar OCI

Volvo Group en BCAM

Klanten, waaronder Volvo Group, zijn positief over de dienst. “De experts van Oracle Cloud Lift Services waren essentieel voor de snelheid en veiligheid van onze cloudintegratie”, vertelt Martin Ahl, director of transport automation and blockchain bij Volvo. “We konden op hun ervaring bouwen om zelf te focussen op strategie en innovatie.”

Dr. Thanakorn Wangpipatwong, executive vice president van Bangkok Commercial Asset Management, deelt de mening. “Het team van Oracle Cloud Lift Services en iCE Consulting, onze partner, helpen ons momenteel om een modern datamanagementplatform te implementeren. Oracle Autonomous Data Warehouse, ETL, data lake en analytics staan centraal.”

“Het team van Oracle ondersteunt bij de migratie van workloads, zodat wij ons kunnen richten op het beheren van data en winnen van inzicht. Als gevolg kan iCE Consulting zich richten op de integratie van onze technologie en Oracle Cloud.”