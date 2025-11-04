Nvidia en Deutsche Telekom investeren 1 miljard in datacenter

Nvidia en Deutsche Telekom investeren 1 miljard euro in een nieuw Duits datacenter voor AI. De bouw van de faciliteit, een van de grootste in Europa, begint in het eerste kwartaal van 2026. Daarmee wil Duitsland een AI-ecosysteem opbouwen om te concurreren met de VS en China. De investering blijft echter ver achter bij Amerikaanse projecten.

De plannen werden dinsdag bekendgemaakt tijdens een evenement in Berlijn met Nvidia-CEO Jensen Huang en Deutsche Telekom-baas Tim Höttges. Ook executives van SAP en Deutsche Bank waren aanwezig, evenals twee Duitse ministers. “We brengen Nvidia AI en robotica om een nieuw tijdperk van industriële transformatie in Duitsland te starten,” aldus Huang. Het project moet een van Duitslands grootste inzetten van geavanceerde AI-chips worden.

Details van het Duitse datacenter

De faciliteit wordt een uitbreiding van een bestaand datacenter in München. Deutsche Telekom stelt dat het de AI-rekenkracht van Duitsland met zo’n 50 procent vergroot. Het project zet tot 10.000 GPU’s in. SAP geldt als belangrijke partner voor de architectuur van het datacenter. De schaal van het project klinkt imposant, maar staat in vrij schril contrast ten opzichte van Amerikaanse plannen. De Stargate-locatie in Abilene, Texas, zal bijvoorbeeld circa 450.000 GPU’s inzetten. Het gaat daarbij om GB200 ‘superchips’, de sterkste Nvidia-GPU’s anno 2025, terwijl uit de berichtgeving niet blijkt welke chip in München geïnstalleerd zal worden.

De Europese Unie kondigde in februari een plan van 200 miljard euro aan ter ondersteuning van AI-ontwikkeling in de regio. Het doel is om de capaciteit voor AI-systemen de komende vijf tot zeven jaar te verdrievoudigen. Deutsche Telekom praat met andere bedrijven over deelname aan de bouw van zogenoemde AI-gigafabrieken. Het proces verloopt echter traag en de EU heeft nog niet precies uitgewerkt hoe ze biedingen beoordeelt en financiering toewijst, meldt Bloomberg.

Achterstand loopt uit

De schaalvergroting van datacenters wereldwijd leidt overal tot problemen. Ook in de VS, waar Project Stargate onder leiding van Oracle, SoftBank en OpenAI honderden miljarden dollars representeert, geldt een stroomtekort. Dat onderstreepten zowel Microsoft als Amazon onlangs. In Europa gelden meerdere remmen voor de AI-uitrol. Allereerst hoopt Amerikaans president Trump af te dwingen dat de allersterkste Nvidia-chips in de VS blijven. Daarnaast zijn de relevante bedrijven voor AI-infrastructuur vrijwel altijd niet-Europees, waardoor ons continent geen prioriteit is. Daarbovenop leiden regelgeving en een tekort aan overheidsinvesteringen tot vertraagde, in schaal beperkte projecten.