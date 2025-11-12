AI-bubbel: Mogelijk een Oracle-crisis, Nvidia ingewisseld voor OpenAI

Barclays waarschuwt dat Oracle vanaf 2027 in financiële problemen komt door kapitaaluitgaven voor AI-contracten die de vrije cashflow ver overstijgen. De bank verlaagde het advies naar ‘underweight’ en stelt dat het techbedrijf mogelijk cash op raakt in november 2026.

De situatie bij Oracle is zorgwekkend. Analist Andrew Keches van Barclays wijst erop dat het bedrijf een debt-to-equity ratio heeft van 500 procent. Ter vergelijking: bij Amazon ligt dit op 50 procent, Microsoft op 30 procent en bij Meta en Google nog lager.

De aanleiding voor de verlaging is de enorme kapitaaluitgaven die Oracle moet doen om AI-contracten na te komen. Deze investeringen overtreffen de eigen cashflow ruimschoots, waardoor het bedrijf gedwongen is zwaar te leunen op externe financiering. Vanaf het fiscale jaar 2027, dat in juni 2026 begint, voorspelt Barclays een ernstig financieringsgat.

AI-datacenter kost drie keer meer dan traditionele variant

De kosten voor AI-infrastructuur zijn explosief gestegen. Barclays verwijst naar branchedata waaruit blijkt dat een AI-datacenter tot 50 à 60 miljard dollar per gigawatt kost. Dat is drie keer zoveel als een traditioneel datacenter. Meer dan de helft van deze kosten gaat naar rekenhardware zoals Nvidia GPU’s.

De kapitaaluitgaven in de sector zijn sinds begin 2025 bijna verdubbeld. Alleen al in de Verenigde Staten vertegenwoordigen aangekondigde AI-datacenterprojecten voor de komende jaren meer dan 45 gigawatt aan elektriciteitsbehoeften. Dat komt overeen met investeringen van meer dan 2 biljoen dollar (1,7 biljoen euro).

Barclays merkt op dat vrije cashflow niet langer de enige financieringsbron is. Hoewel de meeste hyperscalers buiten Oracle nog aanzienlijke vrije cashflow genereren, verminderen grootschalige aandeleninkoop- en dividendprogramma’s bij bedrijven als Google en Meta de beschikbare middelen voor kapitaalinvesteringen aanzienlijk.

Markt overspoeld met schuldemissies

In de afgelopen maanden gaven grote hyperscalers via publieke en private markten voor 140 miljard dollar aan obligaties uit. Barclays verwacht dat het bedrag dit jaar oploopt tot 160 miljard dollar. De gemiddelde transactiegrootte ligt op 25 miljard dollar.

Opvallend is dat zelfs bedrijven met een AA-rating zoals Meta en Google een duidelijk hogere spread betalen op nieuw uitgegeven schuld. Dit wijst erop dat de markt een hogere risicopremie vraagt om deze enorme hoeveelheden schuld op te nemen.

“Dit is geen eenmalig fenomeen”, schrijft Barclays. Naarmate de AI-race verhit, zullen de voorspellingen voor kapitaaluitgaven en de financieringsbehoeften waarschijnlijk blijven groeien. Schuldemissies op een hoger niveau voor langere tijd worden volgens de bank het nieuwe normaal.

De achtergrond van deze trend is de verslechterende cashflowpositie bij bedrijven als Meta, Google en Oracle. Microsoft en Amazon verkeren in een veel sterkere cashpositie, waardoor zij meer flexibiliteit en geduld hebben bij financiering.

Oracle als zwakste schakel

Van alle hyperscale cloudaanbieders heeft Oracle de meest kwetsbare financiële positie, schetst de analyse. Het is het enige bedrijf met een negatieve vrije cashflow. Barclays’ gevoeligheidsanalyse laat zien dat Oracle’s cash in november 2026 opraakt, zelfs als de kapitaaluitgaven niet verder stijgen.

Als de kapitaaluitgaven volgens marktverwachtingen blijven groeien, wordt het financieringsgat nog veel groter. Barclays’ eigen model voorspelt dat de kapitaaluitgaven voor het fiscale jaar 2027 50 procent hoger uitkomen dan de marktconsensus.

Daarnaast heeft Oracle buiten de balans meer dan 100 miljard dollar aan leaseverbintenissen die nog niet zijn vastgelegd. Dit vergroot de zorgen van ratingbureaus over het hefboomniveau verder.

Ter vergelijking: Meta kampt ook met een cashgat en blijft waarschijnlijk obligaties uitgeven, maar heeft ongeveer 80 miljard dollar aan liquiditeitsbuffer. Google kan in de meeste scenario’s meer dan 70 miljard dollar aan liquiditeit aanhouden. Amazon en Microsoft genereren zelfs in de meest extreme kapitaaluitgavenscenario’s nog positieve netto vrije cashflow.

Kredietwaardigheid onder druk

Op basis van deze analyse verlaagde Barclays Oracle’s schuldadvies naar ‘underweight’, wat neerkomt op een verkoopadvies. De bank voorspelt dat Oracle’s kredietrating uiteindelijk kan worden verlaagd naar BBB-, het laagste niveau binnen de investment grade-categorie.

Bedrijven met deze rating die te maken hebben met aanhoudend cashverbruik, zien hun spread vaak uitlopen naar het niveau van andere risicovolle BBB–emittenten, zoals bepaalde autofabrikanten en kabelbedrijven.

Analist Andrew Keches stelt dat Oracle vanaf het fiscale jaar 2027 te maken krijgt met aanzienlijke financieringsbehoeften. “Dit zal de prestaties van hun secundaire marktobligaties beperken”, schrijft hij.

De groei van Oracle hangt bovendien grotendeels af van vendor financing-overeenkomsten met klanten als OpenAI. Dit verhoogt de exposure naar tegenpartijen. Naarmate deze partners hun risico’s willen afdekken, zal de vraag naar Oracle credit default swaps (CDS) stijgen.

SoftBank verkoopt Nvidia-belang voor OpenAI

Intussen meldde SoftBank deze week het volledige belang in Nvidia te hebben verkocht voor 5,83 miljard dollar. De Japanse investeringsreus zette in oktober 32,1 miljoen Nvidia-aandelen van de hand. Ook verkocht het een deel van zijn T-Mobile-belang voor 9,17 miljard dollar.

CFO Yoshimitsu Goto zei tijdens een investeerderspresentatie dat SoftBank investeerders veel investeringsmogelijkheden wil bieden, terwijl de financiële kracht behouden blijft. De verkoop van aandelen maakt deel uit van de strategie voor ‘asset monetization’.

De opbrengst uit de verkoop van Nvidia-aandelen, de gedeeltelijke verkoop van T-Mobile-aandelen en een margin loan op SoftBank’s belang in Arm worden allemaal gebruikt om de investering van 22,5 miljard dollar in OpenAI te financieren. Dit geld financiert ook andere projecten zoals de overname van de robotica-eenheid van ABB.

Een bron dicht bij de zaak vertelde aan CNBC dat de verkoop van het Nvidia-belang niets te maken heeft met zorgen over AI-waarderingen. Het is puur een kwestie van kapitaal vrijmaken voor andere investeringen.

De situatie illustreert de enorme kapitaalbehoeften van de AI-race. SoftBank is betrokken bij het Stargate-project voor datacenters in de VS, met een waarde van 500 miljard dollar. Dit project maakt zwaar gebruik van Nvidia-technologie.

De ontwikkelingen bij Oracle en SoftBank tonen aan dat de AI-race gepaard gaat met ongekende financiële risico’s. Zoals recent besproken in Techzine Talks, roept dit vragen op over de financiële duurzaamheid van de huidige AI-investeringsgolf.