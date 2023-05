Volgende week vindt de jaarlijkse developer-conferentie Google I/O weer plaats in San Francisco. Het bedrijf gaat daar zoals gebruikelijk vertellen met welke projecten het bezig is en wat het wil bereiken in de toekomst. In voorgaande jaren heeft Google het evenement altijd ingezet om nieuwe versies van Android uit te lichten en uitbreidingen van services uit te lichten.

We mogen in ieder geval aankondigingen op het gebied van hardware verwachten. De Pixel Fold, de eerste opbouwbare Google-smartphone, zal naar alle waarschijnlijkheid veel aandacht trekken. Daarnaast worden de Pixel 7a en Pixel Tablet verwacht. De Pixel 7a zou in feite een Pixel 7 met goedkopere materialen moeten zijn, met een 6,1 inch-scherm en een beeldverversing van 90 Hz. Een sneak peek van de Pixel 8 is daarnaast ook mogelijk, hoewel het nog even zal duren voordat die op de markt komt; Google heeft dit al vaker met eerdere flagship-telefoons gedaan.

Op softwaregebied zal nieuws rondom de featureset van Android 14 naar buiten gebracht worden. Het besturingssysteem is sinds begin februari in developer-bètavorm verschenen. Nadat Android 13 zich vooral concentreerde op gebruiksvriendelijkheid, zou versie 14 mogelijk meer betekenisvolle uitbreidingen in petto hebben. Android 14 zou intern ‘Upside Down Cake’ heten en wordt in de zomer verwacht. Volgens TechCrunch mogen we meer toegankelijkheids-features verwachten, naast extra security-maatregelen zoals het blokkeren van verouderde apps die gevoelig zijn voor malware. Ook Wear OS, het besturingssysteem voor Android-smartwatches, krijgt mogelijk een update naar versie 4.

Om hardware en software te verenigen zet Android de laatste tijd in op ‘cross-device experiences’. Denk aan het streamen van het ene apparaat naar de andere en uitgebreide interactie qua meetinstrumenten voor gezondheid-apps. Google kwam in april met een Cross-Device Services-app dat aangeeft hoe actueel Wear OS 4 zou kunnen zijn. Daarnaast zijn er geruchten rondom een encryptie-beschermde Find My Device-feature die de laatst bekende locatie van een apparaat met Google deelt.

Mobiel, web, AI en cloud – met de nadruk op AI

Naast uitbreidingen aan verschillende Google-diensten richten de geplande sessies zich op het gebied van mobiel en web vooral op developers. Ook als het gaat om cloud-ontwikkeling is er genoeg uitleg op de conferentie te vinden over nieuwe mogelijkheden en integraties.

Wat gelijk opvalt, is dat de opdeling in mobiel, web, AI en cloud niet helemaal recht doet aan het belang dat één van die vier lijkt te hebben: AI is vrijwel over te vinden. Sinds de vorige Google I/O is het belang van kunstmatige intelligentie alleen maar toegenomen. De gehele IT-industrie is ervan bevangen: nieuwe toepassingen van met name generatieve AI worden dagelijks aangekondigd. Google zelf is al lange tijd bezig met Imagen, een krachtige DALL-E-achtige afbeelding-generator. Wellicht komt het bedrijf met een aankondiging van een toepassing hiervan.

Voor Google zelf is AI een complex punt. Het zit verwikkeld in een ontwikkelingsstrijd tegenover OpenAI en met name investeerder Microsoft, dat kunstmatige intelligentie op allerlei gebieden heeft toegepast. Project Magi is in alle haast opgestart om concurrentie te bieden tegen het nieuwe Bing, dat als chatbot fungeert en op een menselijkere manier gerichte zoekresultaten levert. We kunnen op Google I/O in ieder geval nieuws verwachten over de toepassing van AI bij nagenoeg alle diensten van Google. Kunstmatige intelligentie is in ieder geval al aanwezig in Gmail en Google Docs.

Opvallend is de technische sessie die ingaat op een veilige en verantwoordelijke ontwikkeling van generatieve AI-modellen. Volgens Google-CEO Sundar Pichai moet er duidelijke regelgeving komen omtrent AI, maar vooralsnog zijn er alleen nog plannen vanuit Brussel en de VS. Daarom wordt het interessant om te zien wat Google als veilig en verantwoord acht.