Google wil streep door Microsoft-deal met OpenAI, CEO uit felle kritiek

Microsoft strijdt samen met OpenAI tegen onder meer Google in de AI-race. Daar wil laatstgenoemde een stokje voor steken.

Begin 2023 investeerde Microsoft 10 miljard dollar in OpenAI. Hierna heeft het met dank aan OpenAI-modellen een Copilot-functie ingebouwd in praktisch elke applicatie die onder de eigen suite valt. Google zit ook niet stil met AI-mogelijkheden in Workspace, Gemini en meer, maar doet dat op eigen kracht.

Einde aan exclusiviteit?

De samenwerking tussen Microsoft en OpenAI schiet Google in het verkeerde keelgat. Volgens The Information wil de zoekmachinereus dat de Federal Trade Commission ingrijpt. De Amerikaanse mededingingsautoriteit zou een streep door de exclusieve deal moeten zetten. Deze conclusie zou Google hebben getrokken nadat het door de FTC was benaderd om feedback te geven over Microsoft’s gedrag op de markt.

Google tracht de samenwerking te plaatsen onder de vele vermeende pogingen tot lock-in vanuit Microsoft. Wie namelijk niet al van Microsoft Azure gebruikmaakt, zou hogere kosten hebben om van OpenAI-technologie gebruik te maken. Vanuit Google is dit een kwalijk punt omdat het gebruikers wegtrekt van Google Cloud en Workspace, aangezien deze clouddienst en suite niet OpenAI-modellen direct kunnen draaien.

Ongelijke strijd

De openbaring is de eerste ontwikkeling in het FTC-onderzoek naar Microsoft, dat recent van start ging. De autoriteit zou op allerlei manieren naar de praktijken van de techreus uit Redmond kijken, waarbij niet enkel Azure, 365 of de OpenAI-deal ter discussie staan.

Overigens moet ook Google vrezen voor maatregelen vanuit de Amerikaanse overheid. Mocht een rechter het eens zijn met de eis vanuit Washington, dan moet Google zichzelf opsplitsen wegens illegale monopolistische praktijken. Daar is de steen des aanstoots de dominantie op het gebied van zoekmachines in combinatie met advertentie-inkomsten.

Op AI-gebied beweerde Microsoft dat Google tevens een riante positie bezit. Hoewel het achter de feiten aanliep met de introductie van generatieve AI (ChatGPT kwam maanden vóór Google Bard -nu Gemini- en wordt nog steeds als beter gezien), kan het volgens Microsoft als enige de AI-strijd zonder hulp van buitenaf aan. Wellicht dat die theorie nog getest wordt als er werkelijk een streep door de Microsoft-deal met OpenAI komt.

Google-CEO Sundar Pichai gooide deze week nog extra olie op het vuur. “Ze gebruiken andermans modellen”, aldus Pichai. Hij zegt maar wat graag een vergelijking tussen Google’s en Microsoft’s modellen te willen zien. Eerder had Microsoft-CEO Satya Nadella al gezegd dat Google de eigen koppositie op AI had vergooid en de “default winner” had moeten zijn van de GenAI-race.

Lees ook: Officieel onderzoek naar mogelijk monopolie Nvidia