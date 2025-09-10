Google Cloud verwacht stevige groei dankzij vraag naar AI

Google Cloud-topman Thomas Kurian schetst een zonnig vooruitzicht voor de clouddienstverlener. Tijdens een technologieconferentie van Goldman Sachs in San Francisco zei hij dat het bedrijf voor zo’n 106 miljard dollar aan contracten heeft uitstaan. Meer dan de helft daarvan kan volgens hem in de komende twee jaar worden omgezet in omzet.

In het tweede kwartaal van 2025 rapporteerde moederbedrijf Alphabet 13,6 miljard dollar omzet voor Google Cloud, een stijging van 32 procent ten opzichte van een jaar eerder. Als de prognose klopt, betekent dit volgens The Register, dat de clouddienstverlener tegen 2027 zo’n 53 miljard dollar extra omzet kan toevoegen.

De marktpositie van Google Cloud wordt vaak vergeleken met die van de grootste rivalen. Microsoft meldde dit jaar een jaaromzet van 75 miljard dollar voor Azure, terwijl AWS in hetzelfde kwartaal 30,9 miljard noteerde, een groei van 17,5 procent.

Snellere overstap naar cloud

Kurian benadrukte dat veel bedrijven nog steeds IT-systemen on-premises draaien. Hij verwacht dat de overstap naar de cloud versnelt, waarbij kunstmatige intelligentie een doorslaggevende rol speelt. Steeds vaker zoeken klanten leveranciers die hun bedrijfsvoering helpen transformeren met AI-toepassingen, in plaats van louter hostingdiensten.

Google claimt daarbij voordeel door eigen investeringen in AI-infrastructuur. De systemen zouden energie-efficiënter zijn en meer rekenkracht leveren dan die van concurrenten. Ook de opslag en het netwerk zijn volgens Kurian zo ingericht dat ze eenvoudig van training naar inferentie kunnen schakelen.

Voor investeerders is vooral van belang hoe AI wordt omgezet in omzet. Kurian noemde gebruiksafhankelijke tarieven, abonnementen en waardegebaseerde modellen, zoals betalen per bespaarde serviceaanvraag of hogere advertentieconversies. Daarnaast leidt AI-gebruik tot meer afname van beveiligings- en datadiensten.

Volgens Kurian gebruikt inmiddels 65 procent van de klanten AI-tools van Google Cloud. Deze groep neemt gemiddeld meer producten af dan organisaties die AI nog niet inzetten. Voorbeelden van toepassingen zijn digitale productontwikkeling, klantenservice, backofficeprocessen en IT-ondersteuning. Zo hielp Google Warner Bros. om The Wizard of Oz opnieuw te bewerken voor de Las Vegas Sphere, en zet Home Depot AI in om HR-vragen sneller te beantwoorden.

De boodschap van Kurian: cloudinfrastructuur wordt pas echt winstgevend als bedrijven er AI-diensten bovenop afnemen. Daarmee wil Google Cloud zich stevig positioneren in de volgende fase van de cloudmarkt.