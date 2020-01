De beste wensen, op een succesvol 2020!

Via deze weg wensen we al onze lezers nog de beste wensen. We hopen dat 2020 voor al onze lezers een gezond en mooi jaar mag worden. Daarnaast wensen we iedereen natuurlijk ook een succesvol 2020. Dat alle business en carrières voorspoedig mogen verlopen.

Op Techzine gaan we in 2020 door op in de ingeslagen weg. In 2020 blijven we onze lezers voorzien van de meest uiteenlopende achtergrondverhalen en analyses over enterprise IT. Aangevuld met een dagelijkse nieuwsselectie. In september kondigde we Techzine.eu aan, daar gaan we in 2020 een succes van maken. Op Techzine Europe zal een selectie van onze artikelen ook in het Engels beschikbaar komen, aangevuld met artikelen van specialisten door heel Europa. De redactie van Techzine Europe zal in 2020 gestaag worden uitgebreid. Andersom gaan we ook met regelmaat artikelen van Techzine.eu vertalen naar het Nederlands, op die manier kunnen beide titels elkaar versterken. We kunnen hierdoor kennis en expertise aanbieden die voorheen lastig was te realiseren. Met Techzine.eu is ons kennisnetwerk een stuk groter geworden, wat een hoop nieuwe mogelijkheden biedt.

Uiteraard zullen we de website in 2020 blijven optimaliseren en hebben we nog wat plannen op de agenda staan die we tot een later moment bewaren. Wel kunnen we vast verklappen dat er ook de komende weken nog veel goede analyses op de planning staan.

We hopen dat je ons in 2020 blijft volgen en dat we je regelmatig op de website kunnen verwelkomen. Een goede manier om ons te volgen is de nieuwsbrief, vergeet je niet in te schrijven. Verder kan je ook nog onze beste achtergronden van afgelopen jaar terugvinden in een los artikel.