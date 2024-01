Vroeger sprak men over de harde schijf en de opslagcapaciteit van een pc of server. De wens naar opslagcapaciteit is niet verdwenen, maar de harde schijf heeft zijn beste tijd gehad. Vandaag de dag gebruiken vrijwel alle systemen SSD’s voor hun opslagcapaciteit. In pc’s zijn SSD’s inmiddels al jaren de standaard, in serverparken zijn SSD’s de laatste jaren ook steeds dominanter geworden.

SSD’s bestaan inmiddels alweer ruim 10 jaar. Inmiddels bestaan ze ook in allerlei verschillende form factors. Het begon met 2,5 inch behuizingen met daarin een hoeveelheid flash-chips met een SATA-poort. Die poort bleek al snel te traag. Daardoor stapte men over op PCI express kaarten en de M.2-strip.

Voor servers is de EDSFF variant in opkomst, die bestaat uit een hele lange behuizing met flink wat flashgeheugen die hot-swappable is.

Al deze ontwikkelingen en het alsmaar goedkoper wordende flashgeheugen maakt de HDD steeds minder interessant of levensvatbaar. Sommige leveranciers hebben het einde van de HDD al uitgeroepen. Andere verwachten dat HDD’s de komende jaren het loodje leggen. De vraag is hoelang partijen als WD en Seagate nog harde schijven kunnen produceren met enige winstmarge. Het omslagpunt waarbij flash structureel goedkoper is dan een HDD komt steeds dichterbij. Als je de snelheidswinst meeneemt is dat voor sommige workloads al simpelweg het geval.

In deze aflevering gaan we dieper in op de toekomst van SSD’s en HDD’s.

