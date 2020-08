Techzine zoekt redacteur (journalist) voor techredactie

We zijn op zoek naar een ambitieuze redacteur die al de nodige kennis heeft van de zakelijke IT-markt of die zich daar snel in kan ontwikkelen. De gewenste kandidaat heeft redactionele ervaring, is niet bang om vragen te stellen en kan zelfstandig werken.

We richten ons met Techzine op de zakelijke enterprise IT-markt, een complexe maar zeer uitdagende markt. We doen dit zowel in het Nederlands met Techzine.nl, als in het Engels met Techzine.eu. De voorkeur gaat dan ook uit naar een redacteur die in beide talen uit de voeten kan.

In deze functie is naast een vlotte pen ook de bereidheid om snel bij te leren belangrijk. De ontwikkelingen in de IT staan niet stil en dat vereist zo nu en dan de nodige verdieping om bij te blijven.

Verder vinden wij het bezoeken van events en klanten enorm belangrijk om tot de juiste verhalen te komen. Door corona is dit uiteraard enorm lastig geworden en zijn veel meetings en events nu virtueel. We gaan er echter vanuit dat in 2021 of 2022 de meeste afspraken weer fysiek plaats zullen vinden.

Ons kantoor is gevestigd in de buurt van ‘s-Hertogenbosch, op 10 minuten afstand van het centraal station.

Wat we bieden:

De redactie van Techzine is een dynamische omgeving, waar geen twee dagen hetzelfde zijn. Onder de werkzaamheden valt het verslaan van het zakelijke IT-nieuws, maar de nadruk ligt vooral op het doen van interviews en schrijven van achtergrondverhalen en analyses.

Tijdens de inwerkperiode zal de nadruk liggen op de manier waarop we bij Techzine werken. Wat voor soort artikelen we produceren, welke insteken we hanteren, hoe we rapporteren en hoe de processen lopen. Daarnaast zullen we je op weg helpen, waar nodig.

Na de inwerkperiode zijn we flexibel met thuiswerken en zelf je tijd en afspraken indelen. Op termijn horen ook werkbezoeken in het buitenland tot de mogelijkheden.

Voor nu bieden we een fulltime aanstelling, een leuke werkplek, ten minste marktconform salaris, leuk team en een plek in een groeiend bedrijf.

Functie-eisen:

HBO/WO werk- en denkniveau;

Affiniteit met (zakelijke) IT-markt;

Vlotte pen;

Zelfstandigheid;

Communicatief vaardig;

Redactionele ervaring;

Goede schrijfvaardigheid in het Nederlands;

Goede schrijfvaardigheid in het Engels;

Interesse?

Heb je interesse in deze functie en wil je solliciteren, stuur dan een e-mail naar coen@techzine.nl met je sollicitatiebrief en cv. Een proefopdracht zal onderdeel uitmaken van de procedure.