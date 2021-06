Christian Klein geeft SAP een ander gezicht

Bij SAP volgen de ontwikkelingen zich in een rap tempo op. Dat geldt op productniveau, waarbij alles op HANA en S/4HANA wordt gegooid, maar zeker ook op bestuurlijk vlak met Christian Klein als CEO. De softwarereus is er in enkele jaren tijd wat dat betreft heel anders uit komen te zien. Met de jaarlijkse SAPPHIRE-conferentie voor de deur, is het een goed moment om de positie van het bedrijf eens te bekijken.

Voor veel bedrijven is de software van SAP cruciaal. Zij vertrouwen op Enterprise Resource Planning (ERP), om bedrijfsprocessen te beheren en stroomlijnen. Zaken die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het verwerken van orders en het beheren van voorraden. Deze zaken verlopen allemaal via een database, van SAP of een andere leverancier. SAP heeft zijn portfolio zo ingericht dat gerichte applicaties voor het beheren van bedrijfsprocessen gebruik kunnen maken van deze database. Zaken die de softwarereus bijvoorbeeld kan regelen zijn Customer Relationship Management, Human Capital Management en uitgebreid procurement-beheer.

Veranderende behoeften

De aanpak van de softwareleverancier heeft ertoe geleid dat het een stevige aanwezigheid heeft binnen IT-strategieën. Soms vertrouwen bedrijven al tientallen jaren op SAP-systemen, terwijl andere keren bedrijven meer recent voor SAP kozen. Als er al langer op SAP vertrouwd wordt, komt het vaak voor dat er nog oude systemen ingezet worden. Een systeem is in dat geval jaren geleden eens een keer in gebruik genomen, waarna men er op is blijven vertrouwen. Dat werkt voor bedrijven misschien goed, maar het betekent dat er verouderde standaarden gebruikt worden.

Idealiter kiezen bedrijven voor moderne software, waar SAP een breed portfolio voor biedt. Deze nieuwe cloud-gebaseerde producten presteren beter: ze gebruiken krachtigere infrastructuur om de performance toe te laten nemen. Daar staat tegenover dat de kosten voor hardware en onderhoud afnemen. Bovendien kunnen bedrijven met nieuwere software voldoen aan hedendaagse eisen, zoals gebruiksvriendelijkheid en het volgen van security-standaarden. Alles kan eenvoudiger geüpdatet worden dan voorheen, omdat cloud-software zich vaak makkelijker laat updaten dan software die lokaal draait.

We horen regelmatig van SAP-klanten die de keuze voor de nieuwe cloud-gebaseerde producten hebben gemaakt, dat de nieuwere systemen goed en naar tevredenheid werken. Het gaat dan bijvoorbeeld over ERP-pakket S/4HANA en HCM-oplossing SuccessFactors. Als we echter wat breder naar de markt kijken, dan zien we dat SAP het imago van vendor lock-in met een groot gesloten platform heeft. Bedrijven willen dat vaak niet en kiezen liever oplossingen die heel goed zijn in hetgeen waarvoor ze bedoeld zijn. Daarbij moeten ze onafhankelijk functioneren én, indien gewenst, samen kunnen werken. SAP biedt hiervoor uiteraard wel mogelijkheden met bijvoorbeeld integratiediensten, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat nieuwere spelers op bepaalde gebieden het SAP moeilijker maken. Hierbij kan je denken aan Salesforce (CRM) en Workday (HCM).

De stap zetten moet eenvoudiger

Hoewel ERP in de cloud steeds populairder wordt en de voordelen er echt zijn, kiezen bedrijven soms bewust voor software die lokaal draait. Bijvoorbeeld omdat ze het in eigen beheer hebben, waardoor zaken als security en privacy in eigen handen zijn. SAP respecteert zulke keuzes en heeft niet de intentie bedrijven te forceren modernere cloud-software in gebruik te laten nemen. Zo is voor legacy ERP verlengd onderhoud tot 2030.

Wat SAP wel doet, is bedrijven zoveel mogelijk helpen bij de stap naar cloud-gebaseerde oplossingen. Waar het bedrijf op dit vlak vooral over spreekt, zijn de kernproducten HANA en S/4HANA. HANA is de in-memory database, die geschikt is gemaakt om grote volumes data te verwerken en SAP-applicaties vlot laat draaien. S/4HANA is op zijn beurt het ERP-systeem dat bedrijven kunnen inzetten om het beheren van processen zoveel mogelijk volgens hedendaagse standaarden te laten verlopen. Het ERP-pakket in combinatie met de database werkt volgens SAP erg goed, in het verleden claimde de softwareleverancier tegenover Techzine bijvoorbeeld 20 keer snellere materiaalplanning. Via onderstaande links gaan we verder in op hoe SAP dat bereikt en hoe beide producten gepositioneerd worden.

Tip: SAP wil met HANA de hybride datafundering voor bedrijven leggen

Tip: SAP zet verder in op ERP in de cloud, on premise blijft belangrijke optie

Om het gebruik van de kernproducten verder te bevorderen, introduceerde de Duitse softwarereus eerder dit jaar RISE with SAP. Dit is een totaalpakket voor wat omschreven wordt als ‘business transformation as a service’. RISE with SAP komt dan ook met S/4HANA Cloud, de SaaS-uitvoering die het modernst overkomt. Het ERP-pakket is afgestemd op sterke standaarden uit de specifieke sector van de klant. Processen worden aangepast om in het systeem te passen, met het idee dat de standaarden de beste handelswijzen voor de sector kent. RISE with SAP biedt hiervoor ook extra’s, zoals cloudarchitecten die helpen standaardiseren in de cloud, het op zoek gaan naar de beste cloudinfrastructuur en uitgebreide procesanalyses met behulp van Business Process Intelligence. Bij de introductie van Rise with SAP spraken we dan ook met COO S/4HANA Sven Denecken, om te ontdekken hoe het allemaal precies werkt. Het uitgebreide artikel kan je nog eens teruglezen.

RISE with SAP kwam in tijden dat organisaties al bezig waren S/4HANA te omarmen, maar het is duidelijk dat de softwarereus hier veel toekomst in ziet. Met het pakket moeten organisaties alles krijgen wat ze nodig hebben om de stap naar ERP in de cloud te maken. Tijdens SAPPHIRE in juni zal er dan ook aandacht uitgaan naar hoe de migratie versimpelt met het pakket. De dienst is immers begin dit jaar geïntroduceerd, dus is het jaarlijkse event het geschikte moment om bedrijven te overtuigen voor RISE with SAP te kiezen. De softwarereus heeft in ieder geval aangetoond dat het veel vertrouwen heeft in het totaalpakket, maar het moet niet het zoveelste product worden en er zijn vanuit de gebruikers ook nog wat vragen. Op Diginomica uiten bijvoorbeeld verenigingen voor SAP-gebruikers uit verschillende landen hun zorgen: onder ander een business case maken blijkt lastig voor de dienst.

Organisatorische omzwaai

Het mag duidelijk zijn dat er op product- en technologieniveau een duidelijke route is uitgestippeld: moderne cloud-oplossingen hebben de toekomst. Wat op afstand echter wat chaotischer overkomt, is hoe SAP er bestuurlijk en organisatorisch voor staat. De softwarereus wordt nu ongeveer anderhalf jaar geleid door Christian Klein. De CEO nam eind 2019 samen met Jennifer Morgan het stokje over van Bill McDermott, maar ging even later in zijn eentje de functie vervullen.

McDermott is echter geen makkelijke man om op te volgen. McDermott wordt gezien als een zeer goede salesman in enterprise IT. Hij was dan ook het gezicht geworden van SAP. Dat is knap bij een bedrijf als SAP, want daar heb je ook te maken met de invloed van oprichter Hasso Plattner. McDermott wist naast zijn saleskwaliteiten uit te blinken in het realiseren van groei, waarvoor hij regelmatig miljardenovernames deed.

Vooralsnog heeft Klein in zijn periode nog niet zoveel indruk gemaakt als McDermott. Klein brengt uiteraard competenties, kenmerken en kwaliteiten met zich mee die SAP goed kan gebruiken. Hij staat voor verjonging, heeft veel kennis over financiële zaken en kent SAP door en door vanwege zijn dienstjaren binnen het bedrijf. Toch heeft Klein niet aangetoond de persoonlijkheid van McDermott te hebben, die bij zijn speeches een soort onoverwinnelijkheid uitstraalde. Klein is wat dat betreft veel anders en laat een hele rustige indruk achter.

Klein differentieert zich onder andere van McDermott door minder overnames te doen. Dit wordt ook gesteund door Plattner, die heeft laten blijken dat hij niet helemaal blij was met de vele overnames. Op zich kan wat minder overnemen geen kwaad, want veel software middels acquisitie verwerven betekent ook dat het in het portfolio geïntegreerd moet worden. Zo werd bijvoorbeeld het eerder overgenomen Qualtrics alweer afgestoten. Tot nu toe is er daarom één hele grote overname gedaan, met Signavio. Hiermee haalt de softwarereus technologie in huis voor het automatiseren van bedrijfsprocessen. Daarmee past Signavio goed bij SAP.

Ten tweede valt op dat SAP zich met veel randzaken bezighoudt sinds Klein aan de macht is. Daarbij lijkt hij soms de kern van SAP, het beheren en stroomlijnen van processen, te missen. Klein raakt bijvoorbeeld niet uitgepraat over klimaat. Dat is op zich niet erg, maar je vergeet vanwege de grote focus op duurzaamheid soms dat je naar een tech-CEO luistert. Klein wil dat de SAP-systemen een ondersteunende rol spelen in het aanpakken van klimaatverandering, door veranderingen in bedrijfsprocessen door te voeren. Klimaatverandering is echter een wereldwijd probleem, waar velen wat aan willen doen, maar waar ook een internationale aanpak gewenst is. Het is vanuit die optiek verstandiger om daar als IT-leverancier wat minder op te focussen. Zeker ook omdat SAP actief is in sectoren waar klimaatverandering aanpakken lastig is en waar internationale afspraken en aanpakken de oplossingen zijn. De vraag is of Klein het roept voor de bühne omdat het populair is. Uiteindelijk zegt hij niet te stoppen met het verkopen van SAP-producten aan bedrijven in vervuilende industrieën als olie en gas, transport en dergelijke.

Wat gaat er veranderen op bestuurlijk niveau?

Los van de bestuurscultuur die Klein aan het creëren is, is het ook wenselijk dat er rust komt aan de top. We schreven anderhalf jaar geleden al eens over de druk op dit vlak, en ook nu blijkt SAP moeite te hebben met het vasthouden van topbestuurders. Naast het vertrek van co-CEO Morgan begin 2020, gingen dit jaar onder meer Chief Marketing Officer Alicia Tillman en productman Gerrit Kazmaier (belangrijk persoon voor databasestrategie) weg. Stabiliteit op dit vlak is echter gewenst, want op allerlei bestuurlijke plekken regelmatig nieuwe mensen plaatsen betekent ook weer nieuwe visies en koersen. Dat moet niet teveel gebeuren binnen een organisatie.

Daarnaast is er ook de vraag wat Hasso Plattner gaat doen. In 2022 zou hij zich terugtrekken, maar de oprichter heeft tegenover het Duitse Handelsblatt laten weten misschien langer te blijven. Plattner blijft wellicht langer om de verschillende SAP-oplossingen verder met elkaar te integreren, iets wat nodig is door de vele overnames uit de afgelopen jaren.

Wat dat betreft komen er spannende tijden aan voor SAP. Op productniveau is duidelijk dat de softwarereus meer bedrijven naar modernere cloud-oplossingen wil brengen. Daartegenover staat dat er bestuurlijk vraagtekens zijn. Klein heeft in zijn eerste anderhalf jaar als CEO niet een verpletterende indruk achtergelaten en daarnaast is het de vraag wat Plattner gaat doen. Met SAPPHIRE in aantocht worden er hopelijk weer stappen gezet in de juiste richting.