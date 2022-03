Overheid en de falende IT-projecten, hoe nu verder?

We bespreken de problemen bij de overheid op het gebied van IT en proberen te duiden waar het misgaat. Recent zijn de nodige IT-problemen bij de overheid bloot komen te liggen. De belastingdienst heeft jaren nodig om wijzigingen te verwerken en kan nieuwe gewenste aanpassingen niet doorvoeren. Ook bouwt de overheid oplossingen die overbodig zijn of simpelweg nooit afkomen.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Er worden miljoenen euro’s gespendeerd aan IT-projecten die nooit zullen werken of worden afgerond. Dat moet anders kunnen. Er moet een betere organisatie worden opgetuigd om de overheid effectiever te maken met IT-projecten.

Hierover verscheen ook al een artikel: Rijksoverheid leert nog steeds niet van mislukte ICT-projecten.

(Door een technisch probleem is de geluidskwaliteit van één van de deelnemers aan deze podcast van minder goede kwaliteit. We zijn hiervan op de hoogte, maar konden het helaas niet verbeteren of op korte termijn opnieuw opnemen.)

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

In 2022 kan je elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. We gaan door met Techzine Talks. We hopen op jullie steun als luisteraar, breng onderwerpen aan, deel de afleveringen die je boeiend vind en geef vooral feedback. We horen het graag.

Vind je deze podcast de moeite waard? Deel de podcast dan ook met vrienden, familie en collega’s.