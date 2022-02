Hoe geef je een goede security awareness training?

Naar aanleiding van onze eerdere podcast over het nut van Security Awareness Training wilde Knowbe4 graag met ons in gesprek hierover. Volgens Knowbe4 moeten bedrijven Security Awareness Training echt serieus nemen, het is ook niet iets dat een medewerker er even bij kan doen. Dat aanbod konden we natuurlijk niet afslaan, in deze aflevering hoor je dan alles over Security Awareness Trainingen.

In deze podcast praten we met Jelle Wieringa, Security Advocate bij KnowBe, en horen we wat is nu een goede security awareness training? En hoe geef je zo’n training het beste? Waar moet je rekening mee houden? Moet zo’n training per persoon op maat worden gemaakt of is per rol ook voldoende? Alles wat je moet weten over security awareness training komt in deze podcast wel voorbij. Tijd voor een informatieve Techzine Talks.

