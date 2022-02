Is het einde van big tech in zicht? Is regulering op komst?

Vooral in Europa wordt steeds meer actie ondernomen om big tech restricties op te leggen. De macht van grote techbedrijven leek de afgelopen jaren ongelimiteerd. Het lijkt inmiddels een kwestie van tijd voordat daar een einde aan komt, want big tech ligt onder een vergrootglas en krijgt steeds meer tegengas.

Bedrijven als Alphabet (Google), Amazon, Apple en Meta (Facebook) krijgen het ene na het andere onderzoek aan hun broek. Deze bedrijven hebben in bepaalde sectoren een machtspositie en daar profiteren ze zo optimaal mogelijk van. Je kan ze vanuit een zakelijk oogpunt geen ongelijk geven, maar soms zoeken ze de grens van wat acceptabel is wel op. Ook vallen termen als machtsmisbruik nu bijna wekelijks en worden afspraken en regels niet altijd nagekomen.

Behalve in Europa, zie je ook dat in de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan en Australië steeds kritischer naar deze bedrijven wordt gekeken. Veel landen doen al onderzoek en sommige autoriteiten hebben al beperkingen opgelegd. De verwachting is echter dat er de komende jaren nog veel meer regelgeving gaat komen voor dit soort bedrijven.

In deze Techzine Talks blikken we vooruit op wat landen kunnen doen om big tech onder controle te krijgen en wat er allemaal zou kunnen veranderen.

