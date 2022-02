Hoe gaat Dell Technologies om met sustainability? (Engels)

In deze Techzine Talks gaan we met Dell Technologies de diepte in hoe deze fabrikant probeert duurzamer te worden, oftewel sustainable. Recent hebben we al een podcast opgenomen of sustainability en innovatie wel samen gaan. Deze week spreken we met Aongus Hegarty, President International Markets bij Dell Technologies. Hij vertelt onder meer over productontwikkeling middels concept Luna, welke verwachtingen en eisen ze stellen aan hun supply chain, en wat dit betekent voor toekomstige Dell producten.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Anno 2022 staat duurzaamheid een stuk hoger op de bedrijfsagenda. Hoe ingewikkeld dit is, hangt af van het soort bedrijf en de grootte. We horen er als redactie regelmatig plannen over en kunnen de plannen van Dell Technologies dan ook afzetten tegen andere technologiebedrijven. Uiteindelijk moet elk bedrijf op zijn manier nadenken over duurzaamheid en daar plannen bij maken. Deze podcast geeft een goed beeld hoe een bedrijf als Dell Technologies dat op grote schaal doet.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

In 2022 kan je elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. We gaan door met Techzine Talks. We hopen op jullie steun als luisteraar, breng onderwerpen aan, deel de afleveringen die je boeiend vind en geef vooral feedback. We horen het graag.

Vind je deze podcast de moeite waard? Deel de podcast dan ook met vrienden, familie en collega’s.