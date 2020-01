Vandaag stopt Windows 7 op naar schatting 369 miljoen pc’s

End-of-life, einde van de rit, de stekker is eruit. Microsoft stopt vandaag met het ondersteunen van Windows 7, De levenscyclus van dit besturingssysteem is ten einde gekomen. De vraag is alleen, is iedereen er klaar voor, of is dit einde veel te vroeg?

Het is al lang geleden door Microsoft bekendgemaakt, op 14 januari 2020 valt het doek voor Windows 7. Vanaf vandaag wordt Windows 7 niet langer officieel door Microsoft ondersteund. Dat betekent dat er geen beveiligingsupdates meer verschijnen voor dit besturingssysteem. Windows 7 is het meest populaire Windows-besturingssysteem ooit.

Het aanhouden van Windows 7 is vanaf vandaag een beveiligingsrisico, want zodra er nieuwe beveiligingslekken worden gevonden in Windows 7, zullen die niet meer door Microsoft worden gepatcht. In 2014 was er eenzelfde scenario toen Windows XP aan zijn einde kwam, dat was destijds ook een zeer populair besturingssysteem. Uiteindelijk maakte Microsoft nog een paar keer een uitzondering, zo werd er bijvoorbeeld een beveiligingslek gedicht dat de Amerikaanse NSA flink misbruikte. Microsoft was bang voor een tweede WannaCry als dit lek vaker zou worden misbruikt.

Windows 7 heeft in Nederland een marktaandeel van 15,23 procent

Als we kijken naar alle Windows-computers die wereldwijd actief zijn, dan staat Windows 7 nog op 26,79 procent van alle Windows-computers. Natuurlijk zitten hier ook minder ontwikkelde landen bij, als we alleen naar Europa kijken is het marktaandeel 23,1 procent. Als we enkel naar Nederland kijken zien we een marktaandeel van 15,23 procent. Zelfs in de thuismarkt van Microsoft, de Verenigde Staten, draait 17,1 procent van alle pc’s nog op Windows 7.

Er draaien naar schatting nog 369 miljoen pc’s op Windows 7

Wereldwijd gaat het om honderden miljoenen pc’s, die nog actief gebruik maken van Windows 7. In september maakte Microsoft bekend dat er 900 miljoen pc’s zijn met Windows 10. Hoewel de cijfers uit verschillende bronnen komen, kunnen we wel een inschatting maken van het aantal Windows 7 pc’s. Windows 10 heeft wereldwijd een marktaandeel van 65,4 procent, als we dat terugrekenen naar de 26,79 procent, dan komen we uit op afgerond 369 miljoen Windows 7 computers.

Wat te doen met Windows 7 pc’s?

Voor de consument en kleinzakelijke gebruikers is er niet zoveel aan de hand. Als je even zoekt in Google vind je voor nog geen 15 euro een Windows 10 Pro licentie, Home is zelfs nog goedkoper. Gebruikers kunnen voor een klein bedrag eenvoudig upgraden naar Windows 10. Met wat geluk kan het zelfs nog gratis. Sommige Windows 7 en Windows 8 gebruikers claimen nog steeds gratis te kunnen upgraden.

Als middelgroot of groot bedrijf is het probleem iets groter. Hier heb je te maken met enterprise licenties en een compleet netwerk met tientallen, honderden of zelfs duizenden pc’s. Zo’n migratietraject naar Windows 10 duurt op zijn minst enkele maanden, want dit moet goed voorbereid en getest worden. In de tussentijd wil je als bedrijf niet het risico lopen gehackt te worden, last te krijgen van cryptolockers of andere malware doordat Windows 7 niet meer veilig is.

Ondersteuning bijkopen is prijzig

Voor die bedrijven biedt Microsoft de komende drie jaar nog een oplossing. Het bijkopen van Windows 7-ondersteuning. Dit is echter niet goedkoop en Microsoft heeft gekozen voor een strategie om het elk jaar minder aantrekkelijk te maken, het eerste extra jaar kost Windows 7 ondersteuning 50 euro, het tweede jaar 100 euro en het derde jaar 150 euro. Let wel, dit is per systeem. Heb je dus 5000 werkplekken met Windows 7, dan kost dit 25.000 euro. Alleen voor het eerste jaar. Microsoft vereist hierbij dat er een migratietraject wordt opgestart, het is namelijk geen uitstel van executie. Na die drie jaar vervallen alle mogelijkheden en valt het doek echt voor Windows 7, ook voor bedrijven met diepe zakken.

Windows 10

Redenen om niet te upgraden naar Windows 10 zijn er eigenlijk niet meer. Er is vrijwel geen software die niet op Windows 10 draait en wel op Windows 7. Dit zal in een zeer sporadisch geval met een echte legacy-oplossing zo zijn, maar over het algemeen werkt alle Windows 7-software ook op Windows 10. Verder is Windows 10 niet radicaal anders dan Windows 7. Het uitstapje met Windows 8 is iedereen inmiddels wel vergeten.

Daarnaast is er met Windows 10 ook meteen goed nieuws: vooralsnog is dit de laatste nieuwe versie van Windows en heeft Microsoft aangegeven dat het doel is om dit besturingssysteem nog jaren te gaan doorontwikkelen en ondersteunen. Er komt vooralsnog dus geen Windows 11 of 12. Als de migratie van Windows 7 naar Windows 10 erop zit, is het een kwestie van de Windows updates bijhouden en kan je weer jaren vooruit.

Als je als management nu geconfronteerd wordt met het einde van Windows 7, terwijl je IT-afdeling, -leverancier of -partner niets heeft gezegd. Dan is het tijd voor een serieus gesprek, want het einde van Windows 7 is geen verrassing. Dit is al voor het einde van Windows XP in 2014 aangekondigd.