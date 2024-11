Nu ook beeldvullende advertenties om gebruikers naar Windows 11 te jagen

Microsoft spoorde Windows 10-gebruikers al langer aan om een nieuwe pc te kopen en daarmee over te stappen op Windows 11, maar doet dat tegenwoordig zelfs met beeldvullende advertenties. De precieze melding kan per gebruiker verschillen, maar de algemene boodschap is duidelijk: tijd om te upgraden.

Over minder dan een jaar stopt de officiële support voor het populaire Windows 10. Microsoft zeurt gebruikers al geruime tijd aan hun kop dat het tijd wordt om over te stappen. Bezitters van een computer met de juiste specs kregen aanvankelijk gewoon de uitnodiging om te upgraden naar Windows 11, maar daar is Microsoft mee gestopt, berichtten we al eerder.

De huidige boodschap is inmiddels dat het beter is om gewoon een nieuwe pc te kopen, zeker gezien de stevige hardware-eisen voor Windows 11 (die we ook weer niet moeten overdrijven, overigens). De inhoud van de nieuwe, schermvullende advertenties kan per gebruiker verschillen.

Meldingen onderbreken het werk

Zo meldt Ars Technica dat sommige redacteuren advertenties zien over de geweldige gaming-mogelijkheden van Windows 11, maar dat andere gebruikers op X juist wijzen op schermvullende advertenties –of eigenlijk eerder waarschuwingen– die wijzen op het gemak van migratie van Windows 10 naar 11. Dergelijke berichten duiken op terwijl gebruikers midden in hun werkzaamheden zitten.

In andere gevallen spoort Microsoft bezitters van oudere pc’s aan om te investeren in een Copilot+-pc. In elk geval is de boodschap nooit meer om direct te upgraden naar Windows 11 op hetzelfde apparaat. Koop liever een nieuwe pc, zegt het bedrijf. Ook wijst Microsoft op de mogelijke gevaren voor wie nog niet upgradet. Wanneer een versie van Windows end-of-life gaat, verliest deze alle technische ondersteuning, software-updates en (cruciaal) security-fixes.

In sommige gevallen nog support mogelijk

Overigens zijn er nog wel Windows 10-versies die na 14 oktober 2025 veilig te gebruiken zijn. Het gaat daarbij enkel om LTSC (Long Term Servicing Channel)-licenties, zoals Windows 10 Enterprise LTSC 2019. Daar stopt de update-toevoer pas in 2029, hoewel het voor niet-kritieke toepassingen een onnodige kostenpost is om op deze manier bij Windows 10 te blijven.

De nieuwe, nogal opdringerige advertenties maken geen melding van deze mogelijkheid. Overigens geldt de LTSC-support tot 2029 alleen voor zakelijke gebruikers, onderwijsinstellingen en (semi-)overheidsinstellingen. Gewone klanten kunnen deze support nog maximaal een jaar rekken. De vraag is echter hoe interessant dat is.

