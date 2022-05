Steeds complexere workloads, grotere – en vooral wijdverspreide – volumes data… De noodzaak om uw IT-infrastructuur te moderniseren wordt steeds groter. Met zoveel oplossingen en benaderingen om uit te kiezen, is de keuze voor IT-teams niet altijd makkelijk. Hoe kiest u de juiste server voor uw organisatie en vooral: waar moet u op letten bij de aanschaf?

Wilt u uw IT-infrastructuur efficiënt uitbreiden of vernieuwen om het bedrijf te kunnen laten groeien? Kies dan voor IT waarop u kunt vertrouwen. HPE en Intel geven u een duwtje in de rug en helpen u in zes eenvoudige stappen naar de server die het beste bij uw organisatie past.

1. First things first: breng uw workloads in kaart

De match tussen uw workloads en toekomstige server moet perfect zijn om u te verzekeren van een optimale businessflow.

Welke applicaties gebruikt u? En hoeveel performance hebt u hiervoor nodig?

Hoeveel personen moeten er terechtkunnen op de server?

Hoeveel data produceert u?

Hoeveel opslagcapaciteit moet er dan beschikbaar zijn?

2. Kies een server die geoptimaliseerd is voor uw workloads

U wilt geen uren spenderen aan de deployment van uw server. Dat hoeft ook niet. Met behulp van ‘HPE workload matching’ kunt u in een paar eenvoudige clicks aan de slag. U profiteert hierbij van het werk dat HPE’s performance engineers al voor u hebben uitgevoerd. Zij testten, benchmarkten en analyseerden immers verschillende workloads voor u. Zo kunt u kiezen uit meer dan 10 voorgeconfigureerde workloadprofielen en in enkele eenvoudige stappen uw workloads aan de juiste server koppelen.

3. Hoe veilig moet uw server zijn?

De dreiging van cyberaanvallen neemt exponentieel toe en hackers worden steeds geraffineerder. Is een minimale beveiliging genoeg of wilt u de meest veilige server? HPE ProLiant-servers, ondersteund door Intel, bevatten security layers die een strakke hardwarebeveiliging – gedurende de gehele serverlevenscyclus – mogelijk maken. ‘End-to-end protection’ is bij HPE het uitgangspunt, bijvoorbeeld door middel van een ‘silicon root of trust’. Kwaadaardige firmware wordt gedetecteerd en uit uw servers gehouden.

Bent u slachtoffer van een cyberaanval? Dan worden uw servers gewoonweg hersteld. Alle servers van HPE bieden deze veiligheid, dus welke u ook kiest, u zit altijd goed.

4. Hoe belangrijk is eenvoudig beheer voor u?

IT moet vandaag de dag proactief zijn en voldoende flexibiliteit en capaciteit bezitten om in enkele ogenblikken aan de bedrijfsbehoeften te voldoen. Wilt u via dashboards heel eenvoudig een gedetailleerd overzicht van de status en de werking van uw servers zien, zodat systeembeheerders servers altijd en overal kunnen bewaken en beheren? Dan zijn HPE Proliant-servers, ondersteund door Intel, zeer geschikt voor u.

5. Hoe wilt u uw server afnemen en betalen?

Wilt u de server zelf aanschaffen? Bent u op zoek naar een financieringsmodel? Of misschien wilt u de servers wel afnemen ‘als een dienst’ en alleen betalen voor de capaciteit die u daadwerkelijk gebruikt? De HPE resellers en HPE Financial Services staan in elk geval klaar om u te helpen en u van advies te voorzien. Er is voor iedere organisatie een passende oplossing beschikbaar!

6. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor u?

Is duurzaamheid voor uw organisatie een belangrijk onderdeel van het besluitvormingsproces? Check dan altijd of uw serverleverancier wel zo duurzaam is als hij beweert. HPE heeft een uitgebreid duurzaamheidsprogramma met een aantal belangrijke uitgangspunten voor producten.

Kies voor IT waarop u kunt vertrouwen

Bij HPE rekent u op vertrouwen, een vooruitziende blik en duidelijkheid om uw bedrijf vooruit te helpen. Wij leggen uw technische hoofdpijn het zwijgen op. En hoewel we niet al uw bedrijfsproblemen kunnen oplossen, zijn wij de IT-partner die zo betrouwbaar is dat u misschien zelfs vergeet dat we er zijn.

Benieuwd naar uw passende server?

Hebt u hulp nodig bij het selecteren van de juiste server voor uw workloads? Of bent u gewoon benieuwd naar de veelzijdigheid van de meest betrouwbare high-performance servers voor toekomstige workloads? Neem contact op met één van onze resellers en krijg meteen een antwoord op al uw prangende vragen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met HPE.