98% van alle Europese kampeerders kent Truma als fabrikant van innovatieve verwarmings- en manoeuvreersystemen voor campers en caravans. Het bedrijf maakt gebruik van flexibele teams, moderne productiefaciliteiten en jarenlange expertise. Hierdoor is het niet alleen Europees marktleider geworden, maar ook beland in de top 100 van meest innovatieve middelgrote ondernemingen in Duitsland. Met een hoofdkantoor in Putzbrunn, vlakbij München, heeft Truma wereldwijd meer dan 600 mensen in dienst die de Truma-producten ontwikkelen en internationaal verkopen.

Productie vestiging in Putzbrunn: Truma is „Made in Germany“

Een innovatief, wereldwijd productie- en verkoopnetwerk, zoals die van Truma, vereist een IT-basis die verschillende locaties integreert, een centraal overzicht creëert en altijd beschikbaar is – los van dat het goed functioneert. Bij Truma ligt deze verantwoordelijkheid bij Senior Systems Engineer Andreas Smidt, die samen met zijn collega’s weer vertrouwt op Paessler’s PRTG.

Monitoren van IT-infrastructuur en -netwerk

Volgens hem en zijn team is PRTG een passende en betrouwbare IT-monitoringoplossing, ideaal voor het bewaken van alle kritische IT-processen bij Truma. Van het monitoren van de WAN-routes tot het controleren van de DNS-definities op manipulatie. En van het bewaken van de SAP-systemen tot het eenvoudig monitoren van beschikbaarheid met SNMP of ping. Ook aangepaste scripts die de opslagsystemen tijdig uitschakelen bij stroomuitval om gegevensverlies te voorkomen, horen bij de totaaloplossing. Hierdoor worden belangrijke punten continu in de gaten gehouden.

De stroomvoorziening in een oogopslag met PRTG

Productiebewaking met PRTG

Eveneens wordt tijdens de productie bij Truma PRTG benut: IPC’s, het netwerk in de productie, machines en productie-installaties worden bewaakt met de monitoringoplossing van Paessler. De collega’s van Industrial Engineering hebben daarnaast hun eigen PRTG Remote Probe in hun netwerksegement geïmplementeerd. Zo kunnen zij alle relevante systemen monitoren op beschikbaarheid door middel van pingen. Dankzij het rechtenbeheer in PRTG is het mogelijk om de verantwoordelijkheden van de afzonderlijke afdelingen zonder enige problemen nauwkeurig te bepalen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Paessler. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.