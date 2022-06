Telecomgroep gaat essentiële systemen moderniseren en deze verplaatsen naar speciale Oracle Cloud Infrastructure-regio’s om de uitrol van communicatieservices van de nieuwste generatie te ondersteunen.

Oracle en Vodafone, het grootste communicatie-techbedrijf van Europa en Afrika, hebben op 21 juni 2022 een strategisch partnerschap aangekondigd voor het moderniseren van de Europese IT-infrastructuur van het bedrijf en het versnellen van haar overstap naar de cloud.

In het kader van een meerjarige overeenkomst moderniseert en migreert Vodafone een groot aantal van haar systemen naar Oracle Dedicated Region, een beheerde cloudregio waarmee alle openbare cloudservices van Oracle binnen het eigen netwerk en de eigen datacenters van Vodafone worden gebracht. Dit biedt Vodafone een eigen cloudplatform voor het moderniseren van haar duizenden Oracle-databases en het ondersteunen en schalen van haar bedrijfsessentiële OSS- en BSS-systemen, waaronder CRM en order management.

Via deze implementatie kan Vodafone sneller nieuwe cloudapplicaties bouwen en -door te profiteren van de geografische schaal- deze op meerdere markten tegelijk beschikbaar stellen.

Flexibel moderniseren

Oracle implementeert OCI Dedicated Regions in de belangrijkste datacenters van Vodafone voor het beheer van haar Europese IT- en netwerkactiviteiten. Door de cloudinfrastructuurservices rechtstreeks binnen het eigen netwerk en de datacenters van Vodafone te implementeren, kan het bedrijf essentiële systemen op flexibele wijze moderniseren, beheren en automatiseren met nieuwe technologieën, zoals autonome services, en kan eenvoudiger aan de latentie- en prestatievereisten van deze applicaties worden voldaan.

Vodafone heeft tevens directe toegang tot computingresources die haar in staat stellen om voor meerdere geografische regio’s op dynamische wijze services te verrijken en te schalen op basis van veranderende zakelijke behoeften, de operationele kosten te verlagen en te voldoen aan regelgeving op het gebied van gegevensresidentie.

Meerjarig initiatief

De samenwerking ondersteunt het meerjarige initiatief van Vodafone om de technologie-infrastructuur die haar bedrijfsessentiële systemen ondersteunt te consolideren en te moderniseren richting een gedeeld lokaal en open platform waarmee digitale services van de volgende generatie kunnen worden ondersteund en geschaald. De samenwerking helpt Vodafone bovendien haar Tech 2025-doelen te realiseren; de time-to-market van haar services te versnellen, uitstekende klantenservice te bieden door 24/7 beschikbaarheid en de operationele kosten te verlagen door automatisering.

Reacties Vodafone en Oracle

“Omdat Vodafone zich richt op groei, zijn gegevens essentieel voor de manier waarop we ons bedrijf ontwikkelen, nieuwe product- en servicemogelijkheden realiseren, en innoveren om te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Onze samenwerking met Oracle ondersteunt onze visie om een toonaangevend techbedrijf te worden op het gebied van communicatie”, aldus Scott Petty, Chief Digital & IT Officer, Vodafone. “Dankzij het overeengekomen partnership kan Oracle haar volledige portefeuille met cloudservices rechtstreeks naar de datacenters van Vodafone brengen. Dit omvat dezelfde architectuur, software, services en beheerlaag die wordt gebruikt in de openbare Oracle Cloud Infrastructure. Dankzij de flexibiliteit die OCI biedt, kunnen we een robuust, veilig en uitbreidbaar cloudplatform in onze eigen datacenters bouwen, en tegelijkertijd de operationele flexibiliteit en schaalbaarheid bieden die nodig is om de groei en diversificatie van ons bedrijf te ondersteunen.”

“Telecombedrijven vernieuwen hun bedrijfsmodellen voor snelle en grootschalige innovatie en het benutten van nieuwe zakelijke kansen” aldus Clay Magouyrk, executive vice president, Oracle Cloud Infrastructure. “Vodafone staat voorop in dit denken en we zijn verheugd dat we de kracht van Oracle Cloud Infrastructure naar de datacenters van Vodafone kunnen brengen om het bedrijf en haar partners te ondersteunen bij het snel vormgeven van deze visie en het bieden van de volgende generatie connected services.”

“Meer dan ooit moeten telecombedrijven nu snel nieuwe technologieën invoeren om snel nieuwe innovatieve producten te leveren en tegelijkertijd aan veranderende regelgevingsvereisten te blijven voldoen. Onze samenwerking met Vodafone is gebaseerd op het vinden van deze balans en biedt een cloudplatform dat Vodafone in staat stelt haar bestaande infrastructuur te moderniseren en te consolideren en tegelijkertijd een solide basis te bouwen voor een digitale toekomst. We kijken ernaar uit om samen te werken met een van de digitale leiders van de telecomsector, en hen te helpen de volgende generatie communicatiediensten en bedrijfsmodellen vorm te geven” aldus Jonathan Tikochinsky, executive vice president, global strategic clients, Oracle.

