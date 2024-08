Logistiek van jouw webshop verbeteren: hier moet je aan denken

Bij het openen van een webshop komt veel kijken. Misschien is het altijd al wel jouw langgekoesterde droom geweest om een eigen online winkel te starten, maar ontdek je nu pas hoeveel werk hier in gaat zitten. Plotseling ben jij de eigenaar van een geheel nieuwe winkel. Dat betekent niet alleen dat je een fantastische website moet openen en geweldige producten moet lanceren, maar ook dat deze op de juiste manier bij de klant zullen komen. Het logistieke proces, ook wel Fulfilment genoemd, van een webshop kent veel haken en ogen. Fouten kunnen grote gevolgen hebben voor het succes en de groei van je bedrijf. Daarom is het belangrijk om al vanaf de start van jouw webshop hier extra aandacht aan te besteden. Maar hoe pak je dit aan? Hoe verbeter je de logistiek van jouw webshop om een betere klantervaring te bieden? In dit artikel vertellen we je precies waar je aan moet denken en zetten we enkele essentiële tips op een rij.

Hoe belangrijk is goede logistiek eigenlijk voor een webshop?

Laten we allereerst duidelijk maken hoe belangrijk goede logistiek is. Dit is namelijk veel belangrijker dan je denkt. Hoe de logistieke processen geregeld zijn, is van grote invloed op hoe klanten jouw webshop zien en beoordelen. Klanten zijn op zoek naar de beste ervaring. Dat betekent lage bezorgkosten, makkelijke retourprocessen en korte levertijden. Als je op één van deze punten laag scoort, heeft dit gevolgen voor het gehele bedrijf. Klanten zijn dan al snel geneigd om andere keuzes te maken. Hoe beter de logistiek geregeld is, hoe groter de kans op een succesvol bedrijf.

Fulfilment uitbesteden?

Steeds meer bedrijven – groot en klein – kiezen ervoor om hun logistiek uit te besteden aan een derde partij. Dit is een deskundig bedrijf dat zich volledig heeft gespecialiseerd in logistiek. Zij kunnen werkelijk alle logistieke processen uit handen nemen. Van het organiseren van de opslag tot het opnemen van bestellingen, het verzenden en zelfs het verwerken van retourverzendingen. Veel mensen denken ten onrechte dat het uitbesteden van fulfilment aan partijen zoals www.monta.nl enkel voor grotere bedrijven is weggelegd. Niets is echter minder waar. Ook voor kleine webshops kan dit interessant zijn. Ze besparen zelfs geld doordat ze gebruik kunnen maken van de slimme samenwerkingsverbanden van fulfilmentbedrijven. Daarnaast hoeven ze ook geen opslagruimte te huren voor hun producten. Onder de streep zijn ze dan ook vaak goedkoper uit dan wanneer ze de logistiek zelf organiseren.

Het allergrootste voordeel van het inschakelen van een fulfilment bedrijf is dat je zeker weet dat het op de juiste manier wordt gedaan. Bovendien houden deze bedrijven rekening met de specifieke wensen van jouw onderneming. Bijvoorbeeld wanneer je de logistiek wil verduurzamen of wanneer je de levertijden zo kort mogelijk wilt houden. Hierdoor ben je in staat om de logistiek geheel naar wens te optimaliseren.

Bij fulfilment bedrijven zijn kleine webshops en start-ups meestal ook meer dan welkom. Vraag dan ook gerust naar de verschillende mogelijkheden en onderzoek of dit ook voor jou de beste optie is. Het voordeel is dat je niet alleen zeker weet dat de logistiek goed geregeld is, maar ook dat je hiermee flink wat tijd kunt besparen. Zo hou je tijd over om je te focussen op andere belangrijke processen binnen het bedrijf.

Zorg dat je voorraad altijd goed verzekerd is

Heb je je voorraad elders opgeslagen? Houd er dan ook rekening mee dat hier onverhoopt dingen mee kunnen gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan brand, waterschade of zelfs diefstal. Dit kan grote gevolgen hebben voor het bedrijf. Als de producten niet meer te gebruiken zijn, zorgt dit immers voor heel veel extra kosten. Zeker als kleinere webshop is dit lastig te boven te komen. Daarom is het belangrijk om je voorraad altijd goed te verzekeren. Zo weet je zeker dat – mocht het noodlot toeslaan – je hierdoor nooit in de financiële problemen kunt komen. Je kunt hiervoor een zogenaamde voorraadverzekering afsluiten. Dit kost wel enkele euro’s per maand, maar zal het uiteindelijk dubbel en dwars waard zijn als je het daadwerkelijk nodig hebt.

Gebruik slimme systemen voor voorraadbeheer

Voorraadbeheer is één van de belangrijkste onderdelen van de logistiek. Je moet niet alleen weten hoeveel voorraad je hebt en waar deze opgeslagen ligt, maar ook wanneer er producten bijbesteld moeten worden of wanneer sommige producten juist meer onder de aandacht gebracht moeten worden. Naarmate je aanbod groeit en je steeds meer bestellingen moet verwerken, wordt het ook steeds lastiger om de voorraad te controleren. Gelukkig zijn hier door de jaren heen flink wat slimme systemen voor ontwikkeld. Welke handig is voor jouw bedrijf, hangt volledig af van waar je naar op zoek bent. Laat je daarom adviseren over de verschillende mogelijkheden en ontdek zelf welk systeem het meest geschikt is voor jouw bedrijf.