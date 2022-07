Voor een headless CMS moet je bij Prepr zijn. Dit nieuwe generatie CMS is gebaseerd op een API, waardoor je al je content eenvoudig op diverse platformen tegelijk publiceert. Bovendien krijg je er bij Prepr meteen een ingebouwde personalisatie-machine bij. Ideaal als je de individuele bezoeker wilt raken met precies de juiste content. En dat alles via een gebruiksvriendelijke SaaS-oplossing. Precies voor die oplossing namen ze True als partner in de arm. Samen zorgen ze ervoor dat het systeem goed beschikbaar is.

Partnership met True: inhoudelijke en nauwe betrokkenheid

Prepr is ontwikkeld als CMS voor mediaorganisaties. Sinds het eerste uur maken klanten als NPO, BNNVARA en Talpa dan ook gretig gebruik van het systeem. Inmiddels hebben ook andere bedrijven de handige functies ontdekt en telt het CMS ruim achtduizend klanten over de hele wereld. Tim Hanssen, CTO en oprichter van Prepr: “De websites en apps van onze klanten bereiken dagelijks tientallen miljoenen bezoekers. Die willen we niet, eigenlijk nooit teleurstellen. De beschikbaarheid van hun content in onze systemen is dan ook missiekritisch voor onze organisatie. Die verantwoordelijkheid vertrouwen we al jaren toe aan True.”

“Wij willen ontwikkelen, dus beheer en hosting besteden we graag uit,” vertelt Tim Hanssen. De samenwerking gaat terug tot 2013, maar in z’n huidige vorm bestaat Prepr nog maar sinds 2019. “We zagen aankomen dat de markt voor CMS’en sterk zou veranderen: de impact van de content wordt veel belangrijker en dus ook hoe je die content het beste laat aansluiten bij je bezoekers. Toen hebben we Prepr als nieuw product ontwikkeld met personalisatie als basis. Ook de hosting en infrastructuur is opnieuw uitgetekend, en we kozen opnieuw voor True, onder meer omdat we snel kunnen schakelen. In elk gesprek gaan we meteen de diepte in, er is veel expertise aanwezig en ze denken goed mee. Daarnaast hebben we elk kwartaal een evaluatie en elke twee weken bespreken we de praktische voortgang. Zulke frequente, inhoudelijke en nauwe betrokkenheid is passend voor onze business, maar is eigenlijk uniek voor een hostingpartij.”

Fully Managed Kubernetes: continu een actuele versie van Kubernetes ingericht

True adviseerde Kubernetes, een expertise op zich, maar met veel potentie voor Prepr. “Kubernetes was voor ons totaal nieuw, we wisten er weinig van. In twee dagen deelde True haar kennis met ons en beantwoordde ze al onze vragen. Heel open. We gingen ervoor”, vertelt Tim Hanssen. Sindsdien zorgt True dat er continu een actueel en compleet ingerichte versie van Kubernetes beschikbaar is, kant-en-klaar voor de developers van Prepr. “Bovendien adviseerde ze hoe we een nieuwe versie kunnen deployen, of hoe we applicaties in containers kunnen scheiden. Dat laatste levert ons veel op, veel meer inzicht via metrics, maar het risico op domino-effecten tussen de verschillende applicaties is ook veel lager. Maken we onverhoopt een bug in de code, dan heeft dat uitsluitend consequenties voor deze ene container. Niet voor de complete server, zoals vroeger het geval was. Dat werkt een stuk beter!”

Redundant: bij een meteoriet-inslag én brand blijven websites van klanten draaien

True heeft haar werk in twee delen opgeknipt, waarbij de taken door de medewerkers met de meest specialistische kennis worden uitgevoerd. Een deel van het team verzorgt Kubernetes, dat – best uniek – op eigen apparatuur draait bij Prepr. De Kubernetes engineers van True kennen de omgeving tot op detailniveau en Prepr kan hen rechtstreeks bellen met vragen. Tim Hanssen: “Bij andere helpdesks moeten de medewerkers zich eerst verdiepen in de situatie. Bij True weten ze meteen alle ins en outs van onze unieke situatie, het gesprek kan meteen de diepte in.” Een ander deel van het team beheert de datacenters. Meervoud: op advies van True is alle data namelijk verdeeld over drie verschillende fysieke plekken, die technisch functioneren als één groot datacenter. Crasht er een meteoriet op één van die locaties en gaat tegelijkertijd een tweede in vlammen op, dan merken de klanten er alsnog helemaal niks van. De data blijft via die derde locatie beschikbaar. Netjes redundant.

Calamiteiten

Zo stevig gebouwd dus dat het nooit mis kan gaan? “Redundantie heeft onze focus ja, om risico’s weg te nemen”, licht Tim Hanssen toe. “Maar het blijft techniek, waarbij je één ding zeker weet: calamiteiten kunnen optreden. Dat is ook bij True zo. De websites van onze klanten zullen bij uitval van infrastructuurtechnologie weliswaar in de lucht blijven met een cache-versie, maar de content is dan niet te beheren. Met andere woorden: onze klanten hangen direct bij ons aan de lijn. True is zich daar goed van bewust en pakt de verantwoordelijkheid. We werken niet voor niks al negen jaar samen. Telkens opnieuw verdienen ze ons vertrouwen. Doet zich een storing voor, dan informeren ze ons persoonlijk over wat er gebeurd is en welke stappen ze nemen om het te verhelpen. Het zijn professionals met wie we nog lang willen samenwerken.”

Dit is een ingezonden bijdrage van True. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.