Connectiviteit is altijd de basis geweest voor T-Mobile Nederland. Het bedrijfsmodel is echter aan het verschuiven van standaard belabonnementen naar het leveren van meer zogeheten as-a-service-producten. T-Mobile vond een manier om innovaties beter te organiseren. “Het introduceren en benoemen van het zogenaamde Aarde, Maan en Mars-concept heeft ervoor gezorgd dat mensen in ons bedrijf veel beter begrijpen wat innovatie eigenlijk is”, zegt directeur B2B Development & Innovations Egbert Kroon. Wat zegt deze bekroonde connectiviteitsgigant over de toekomst? We vragen het Kroon.

‘In ’t kort: welk probleem los je op voor klanten?’

“De kern van onze dienstverlening is bereikbaarheid. Medewerkers van bedrijven willen elkaar en hun eigen klanten makkelijk kunnen bereiken. Dat kan telefonisch zijn, met een app of bijvoorbeeld op een website. Wij maken organisaties bereikbaar en verbinden mensen en kantoren, zodat medewerkers flexibel hun werk kunnen doen, vanaf elke gewenste locatie. Dat principe is in wezen al jaren hetzelfde. Wat wél verandert, is het aantal dingen dat we met elkaar verbinden. Meer locaties, meer mensen en ook meer apparaten.”

‘Heeft dat invloed op jullie eigen businessmodel?’

“We gaan steeds dieper de kantoren en andere werkomgevingen in. Alleen het aanbieden van connectiviteit is niet meer voldoende. We groeien steeds meer naar een situatie waarin klanten ons vragen om extra waarde toe te voegen. Steeds meer apparaten worden verbonden: van een slimme airco tot een online personenteller. Dit geeft je als organisatie een enorme hoeveelheid data om uit te kiezen; en dat moet goed worden beheerd. Anders verlies je het overzicht van bedrijfsprocessen. Hier zien we een prominente rol voor T-Mobile.”

Focus op kernactiviteiten

Van IoT tot kunstmatige intelligentie; bedrijven krijgen met steeds meer nieuwe technologieën te maken. Dat creëert nieuwe businessmodellen, maar roept ook vragen op. Hoe werkt deze technologie? Wat kan ik ermee? En hoe maak ik het een wezenlijk onderdeel van mijn dagelijkse werkzaamheden? Kroon ziet bedrijven hiermee worstelen, omdat de expertise en focus ligt bij hun eigen core business.

“Ze zoeken een connectiviteitspartner die dit soort aanvullende diensten voor hen kan regelen. Dit zal leiden tot meer vraag naar as-a-service-producten, waarvan wij verwachten dat dit de komende jaren in aantal zal toenemen. Dit past ook bij de missie van ons bedrijf: jou verbinden met de kansen van nu. We willen onze klanten altijd de meest relevante kansen bieden.”

‘Met bereikbaarheid en connectiviteit als kern voor nieuwe diensten?’

“Precies! Het begint allemaal met beschikbaar zijn en – ik noem het maar – altijd uit principe. De internetverbinding is voor veel bedrijven cruciaal. Neem bijvoorbeeld een tandartspraktijk. Zonder verbinding kan zo’n bedrijf geen e-mails meer versturen. Het maken van nieuwe afspraken wordt dan ineens heel ingewikkeld. Connectiviteit is voor hen essentieel. Wanneer wij als T-Mobile Ondernemen dit goed invullen, ontstaat er vertrouwen. En met vertrouwen is er ruimte om aanvullende connectiviteitsdiensten aan te bieden.”

‘Hoe hebben jullie die innovatie intern georganiseerd?’

“Tot een paar jaar geleden hadden we een vrij breed innovatieportfolio, daar zat van alles in. Het ene innovatieproces was echt groeiende, het andere meer een perspectief voor de verre toekomst. Business Models Inc. heeft ons geholpen dit proces te structureren. Zo zetten we onze mensen, budgetten en andere middelen in op de juiste manier. Bij T-Mobile Ondernemen hebben we de drie ‘innovatiehorizons’ geformuleerd als Aarde, Maan en Mars.”

Aarde: kleine aanpassingen aan bestaande processen

Maan: dit zijn nieuwe businessmodellen voor bestaande klanten, of nieuwe klanten voor bestaande businessmodellen

Mars: dit zijn innovaties die ver weg zijn en een hele nieuwe waarde creëren voor T-Mobile Nederland

‘Hoe heeft dit jullie geholpen om innovatiever te zijn?’

“Het introduceren en benoemen van dit concept heeft ervoor gezorgd dat de mensen in ons bedrijf veel beter begrijpen wat innovatie eigenlijk is. Door gebruik te maken van deze speciale modellen kunnen we altijd op dezelfde manier experimenteren met nieuwe ideeën. Snel, kleinschalig en met directe feedback van klanten. Door dit proces te gebruiken, kunnen we ook de budgetten verdelen: 80 procent op Aarde, 15 procent op Maan en 5 procent op Mars. Veel mensen vinden het leuk om binnen ‘Aarde’ te innoveren. Het gaat om kleine verbeteringen aan bestaande processen. Persoonlijk verken ik de Maan en Mars liever. Voice gebruiken als marketingkanaal bijvoorbeeld, of een e-bike die automatisch remt als je een voetgangersgebied nadert.”

‘Hoe ontstaan ​​deze onderwerpen op Mars?’

“We hebben ons eigen innovatielab en werken samen met veel verschillende bedrijven, die ons van input voorzien. Zo was het e-bike project een verzoek van de gemeente Amsterdam en werken we samen met The Townmaking Institute. Maar nieuwe ideeën komen eigenlijk overal vandaan. De vader van een schoolvriend van mijn dochter werkt bij het Nederlandse bedrijf Tover, producent van de zogenaamde Tovertafel. Dit is een box waarmee interactieve games op tafel worden geprojecteerd; zeer populair bij zorginstellingen. Het is een mooi product en we kunnen ze mogelijk helpen om het nog meer verbindend te maken.”

Connectiviteit in vijf jaar

Volgens Kroon gaat er de komende vijf jaar veel veranderen op het gebied van connectiviteit. Alles wordt connected en T-Mobile wil daar een belangrijke rol in spelen. Het bedrijf heeft daar een duidelijke strategie voor: het verbinden van nieuwe partnerships.

“We werken al samen met cloud-providers om een ​​directe verbinding op te bouwen, dus als je in de toekomst een cloud-based SaaS-oplossing bij ons koopt, zorgen we voor een gegarandeerd stabiele verbinding. Dat SaaS-applicaties dan voorrang hebben op bijvoorbeeld YouTube. Omgekeerd verkopen zij hun pakket ook met onze connectiviteit. Met dit soort partnerships zijn we in staat om de problemen van onze klanten zo goed mogelijk op te lossen.”

‘Tot slot, wat is je advies aan bedrijfsleiders?’

“Het begint allemaal met een open mindset en een beter begrip van je eigen business. Laat je inspireren door bedrijven in jouw branche die misschien wat verder zijn met connectiviteit. Zoek ook naar mensen met wie je kunt sparren over je businessmodel. Neem één technologie, Computer Vision bijvoorbeeld, en gebruik deze om je hele klantreis te doorlopen. Hoe zou je deze technologie kunnen integreren? Welk probleem lost het op voor jou en je klanten? Zo kun je stukje bij beetje je eigen processen verbeteren.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met T-Mobile.