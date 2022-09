Ik heb het keer op keer gezien. Ik heb me er zelfs schuldig aan gemaakt. Spijt, dat wil zeggen – spijt dat ik niet een paar extra euro’s per maand of jaar heb uitgegeven aan het servicecontract of de verlengde garantie voor apparaten, voertuigen en andere hoogwaardige, veelgebruikte items. Ook veel klanten klagen over hun besluit om het onderhoudsplan voor de mobiele computers, wearables, tablets, scanners en printers die hun werknemers dagelijks gebruiken, af ​​te wijzen.

Wanneer er iets onverwachts gebeurt – en er is altijd een kans dat dit het geval is met elektronische of mechanische items – merken we dat we proberen om zelf een diagnose te stellen en het probleem op te lossen. Wanneer we dat niet kunnen, beginnen we verwoed bedrijven te bellen om te zien wie direct kan helpen. In veel gevallen kunnen we snel synchroniseren met de juiste mensen, maar waar we in de prioriteitslijn terechtkomen, hangt af van hoeveel we bereid zijn te betalen. Uiteindelijk is de ‘premie’ van een enkele servicebeurt, reparatieticket of vervanging van een item vaak veel hoger dan de premie van een serviceplan vooraf.

Besluitvormers onderschatten ook vaak – althans in het begin – de professionele hulp bij het ontwerp en de installatie van projecten. Op de vraag wat ze anders zouden doen als ze opnieuw konden beginnen, zeiden veel magazijnbeheerders, fabrikanten en 3PL’s zelfs dat ze zouden overleggen met iemand die zowel de ins en outs van hun bedrijf als de technologie begrijpt. Zowel routinematige upgrades als grote systeemrevisies kunnen complex zijn, en de enige manier om continue updates van het besturingssysteem (OS) en securitypatches voor zakelijke mobiele apparaten te krijgen, is via een onderhoudsplan. Je zou jouw zakelijke IT-systemen niet draaien zonder updates van het besturingssysteem en de securitypatches. Waarom zou je mobiele apparaten anders behandelen? Als iets niet goed is aangesloten of niet werkt zoals het zou moeten, bestaat het risico dat noch mensen, noch machines zullen werken zoals zou moeten.

Echte verhalen

Hoewel ik talloze verhalen zou kunnen delen van klanten die uiteindelijk contact hebben opgenomen met Zebra om hen te helpen een project op de rails te krijgen, vertel ik liever over een klant die het vanaf het begin goed heeft gedaan (of opnieuw heeft opgestart): Europa’s grootste postbedrijf.

De managers belden Zebra’s Professional Services-team nadat ze het moeilijk vonden om leveringsprocessen te beheren met behulp van eerder geïmplementeerde consumenten smartphones en zakelijke apparaten.

Ze wisten dat een verandering te laat was, maar ze wilden IT-teams niet belasten met het beheer van de rip-and-replace-inspanningen, vooral omdat er ook een mobiele software-upgrade nodig was. Dus schreef men zich in voor verschillende Zebra Professional Services-aanbiedingen om te zorgen voor een soepel en snel oplossingsontwerp, implementatie en onderhoudservaring.

Voorafgaand aan de implementatie ontwikkelde het Zebra Professional Services-adviesteam Intelligent Cabinets op basis van de strikte eisen van de klant voor het opslaan en opladen van de nieuwe Zebra touch-computers die ze hadden geselecteerd voor postkoeriers. De consultants van Zebra werkten ook samen met het software ontwikkelingsteam van de klant om het Android-besturingssysteem op de mobiele computers aan te passen. Toen de klant klaar was om de apparaten uit te rollen, beheerde het Zebra-team het on-site inbedrijfstellingsproces van het apparaat, terwijl het Learning Services-team van Zebra gepersonaliseerde gebruikerstraining gaf om een ​​snelle acceptatie van de oplossing te stimuleren. De uitrol omvatte pre-lanceringsworkshops en een op maat gemaakte interne, webgebaseerde applicatie, zodat alle belanghebbenden de voortgang van de implementatie in real-time konden volgen, wat resulteerde in een naadloze uitrol die drie maanden eerder dan gepland werd voltooid!

Zebra’s ondersteuning voor de klant is nog lang niet voorbij, aangezien de op maat gemaakte enterprise mobility-oplossing en beheerstrategie alles omvat, van device-staging tot acties aan het einde van de levensduur. De klant heeft zich geabonneerd op het Zebra OneCare-onderhoudsprogramma voor technologische ondersteuning en uitgebreide reparatiedekking. Daarnaast maakt men gebruik van het Circular Economy-programma van Zebra om de apparaten die voorheen door postkoeriers werden gebruikt, buiten gebruik te stellen. Defecte apparaten worden op een milieuvriendelijke manier verwerkt, terwijl Zebra de nog werkende apparaten opknapt voor mogelijk hergebruik. Dit proces zal voort worden gezet met de huidig, geïmplementeerde apparaten als die het einde van hun levensduur naderen. Ook al zal dat pas over meerdere jaren zijn.

Een Duits technologiebedrijf heeft zich aangemeld voor de Zebra VisibilityIQ Foresight-service na een upgrade naar nieuwe Zebra enterprise-grade mobiele computers in zijn Logistics en Integration Centres. Het doel was om de monitoring en het beheer van alle apparaten te vereenvoudigen. De continue gegevensinzichten over apparaatprestaties onthulden echter trends die leidden tot bredere bedrijfsverbeteringen. Het Scan Analytics-rapport hielp operations managers bijvoorbeeld het aantal dagelijks verwerkte pakketten beter te begrijpen. En alle gegenereerde gegevens hielpen hen de efficiëntie en productiviteit in verschillende workflows te analyseren.

Belangrijkste geleerde lessen

Dus bespreek jouw uitdagingen, doelen en ideeën met een professioneel serviceteam voordat je jouw projectplan voltooit en betaalt voor implementatie. En accepteer altijd de onderhoudsplannen of ondersteuningsdiensten die je worden aangeboden op het moment dat je de technologie aanschaft.

Als je de juiste mensen hebt om je te informeren over waarom je wel of niet voor een bepaalde technologie moet kiezen – en experts paraat hebt om in te grijpen wanneer problemen niet volgens plan verlopen – zal jouw investeringsrendement aanzienlijk toenemen. Daarnaast helpt het ook om ervoor te zorgen dat een enkele printer, mobiel apparaat of slechte netwerkverbinding jouw hele operatie niet in gevaar kan brengen.

De technologieën waarin jij investeert voor jouw opslag-, logistiek- of transportactiviteiten, zijn de tools waarmee jouw werknemers blokkades kunnen oplossen en voorkomen. Als je de verkeerde technologieën kiest, of als je niet investeert in de extra bescherming voor die technologieën, kunnen ze uiteindelijk ook jouw succes in de weg staan.

Dit is een ingezonden bijdrage van Zebra Technologies. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.